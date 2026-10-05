Cine e Luca Niculescu, a patra nominalizare de premier făcută de Nicușor Dan: a coordonat procesul de aderare la OCDE

Diplomatul Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. Anunțul a fost făcut după o nouă rundă de negocieri la Cotroceni.

Luca Niculescu Foto: Arhivă

Preşedintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că Luca Niculescu este noua sa propunere de premier. Șeful statului a precizat că premierul desemnat va avea libertatea de a negocia și stabili formula viitorului Executiv.

„Luca Niculescu este un diplomat, adică un om a cărui meserie este să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE. În calitatea aceasta a lucrat cu instituțiile statului român, a făcut o muncă de 4 ani care a dus la elaborarea de sute de acte normative. E momentul ca România să facă saltul pe care aderarea la OCDE i-l permite. Ne-am adaptat legislația și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm”, a declarat Nicușor Dan.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu, în vârstă de 55 de ani, este diplomat de carieră și fost jurnalist, cu o experiență îndelungată în relațiile externe ale României. A fost ambasador al României în Franța, iar ulterior a ocupat funcții de conducere în Ministerul Afacerilor Externe.

Luca Niculescu a fost numit, în 2022, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Din această funcție, coordonează procesul de aderare a României la OCDE și un efort interinstituțional de amploare care a dus la elaborarea a sute de acte normative.

Luca Niculescu, ambasador al României în Franța

În perioada 2016-2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Principatul Monaco și Principatul Andorra.

Din această poziție, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei.

În perioada în care a fost ambasador, între 2019 și 2022, Luca Niculescu a ocupat și funcția de președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF).

Luca Niculescu, jurnalist timp de 24 de ani

Înainte de cariera diplomatică, Luca Niculescu a fost jurnalist. A lucrat în presă între 1992 și 2016, fiind redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la mai multe televiziuni, printre care Money Channel, TVR 1 și Digi24.

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Specializat în principal în relații internaționale, Luca Niculescu a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în „Dilema Veche”. În aceeași perioadă, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe instituții media din Franța, între care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și cotidianul „Libération”.

Studiile lui Luca Niculescu

Luca Niculescu s-a născut la 25 aprilie 1971, la București. Este absolvent al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, pe care a absolvit-o în 1995.

Un an mai târziu, în 1996, a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg.

Premiile și distincțiile primite

Pentru activitatea sa, Luca Niculescu a primit mai multe premii și distincții în România și Franța.

În 2023, a fost decorat cu Legiunea de Onoare în grad de Comandor, distincție conferită de președintele Republicii Franceze. În 2022, a primit Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei.

În 2019, Ministerul Francez al Culturii i-a acordat Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor.

În 2015, președintele României a conferit postului RFI România Ordinul „Meritul Cultural”, în grad de Cavaler. În 2012, Luca Niculescu a primit „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României.

În 2010, a fost desemnat „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România.

De asemenea, în 2008 și 2011, a primit Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show.

Implicat în aderarea României la OCDE

Niculescu este implicat și în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind coordonatorul național al acestui demers.

Experiența sa diplomatică și rolul în negocierile privind aderarea României la OCDE reprezintă unul dintre argumentele pentru care numele său este luat în calcul pentru o funcție executivă de prim rang.

Diplomatul a fost deja propus pentru funcția de ministru de Externe în variantele de Guvern discutate în vară.