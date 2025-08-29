search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Daniel David nu cedează presiunilor și explică măsurile de austeritate în Educație. Ce reforme a pregătit pentru perioada post-criză

0
0
Publicat:

Anul școlar 2025-2026 debutează într-un context marcat de măsuri de criză fiscal-bugetară, necesare pentru a asigura plata salariilor și burselor în sistemul de educație, a precizat ministrul Educației, Daniel David, într-un comunicat detaliat.

Ministrul Educației, Daniel David FOTO edu.ro
Ministrul Educației, Daniel David FOTO edu.ro

Ministrul a explicat și prioritățile pe termen scurt, mediu și lung, precum și reformele pregătite pentru perioada post-criză.

Criza fiscal-bugetară a impus măsuri temporare în educație

Daniel David a declarat că nimeni nu și-a dorit actualele măsuri impuse.

Suntem nevoiți să le implementăm pentru a putea încheia anul cu salarii și burse previzibile și pentru a putea apoi construi o speranță de dezvoltare în viitor. Cu siguranță, dacă nu era criza fiscal-bugetară, aceste măsuri nu ar fi fost luate sau ar fi fost luate în mod diferit”, se arată într-o scrisoare deschisă a ministrului, către oamenii educație.

El a subliniat că aceste măsuri nu sunt reformele țintite de el în sistem, ci au fost propuse prin prisma Raportului QX.

Daniel David a punctat că este vorba despre „intervenții necesare pentru a avea în acest an și în anii care vin un sistem funcțional.”

Ministrul a precizat că aceste măsuri au fost incluse „în Acordul Politic al Coaliției și au fost detaliate în Programul de Guvernare și în Legea Fiscal-Bugetară 141/2025” și că implementarea lor s-a făcut cu respectarea principiului raționalității, în conformitate cu unele practici europene.

Am acceptat implementarea acestora cu condiția de a nu se concedia oameni și de a nu se reduce salarii, dar și cu respectarea principiului raționalității și anume că măsurile trebuie să se regăsească în unele practici ale țărilor din Uniunea Europeană și, în plus, în perspectiva că unele dintre aceste măsuri vor fi temporare. De asemenea, aceste măsuri trebuie să constituie baza pentru o creștere a sistemului nostru, în anii viitori, educația având nevoie de resurse suplimentare pentru salarii mai atractive, angajarea de specialiști (ex.: profesori de sprijin, informaticieni) și programe naționale de infrastructură (ex.: mai ales cea care vizează educația timpurie). Implementarea lor s-a făcut la nivelul ministerului, mereu cu atenție la feedback-ul oamenilor educației din sistem (elevi, studenți, profesori și sindicate: aici și aici), respectiv din ecosistemul mai larg (societate civilă & autorități locale), pornind de la multe discuții cu aceștia, iar acolo unde a fost posibil, am implementat sugestiile lor. Multe lucruri funcționale implementate în legislația secundară emisă de minister au rezultat și din aceste discuții, inclusiv cu propuneri constructive avansate cu prilejul protestelor sindicale”, este continuarea scrisorii.

Mesaj pentru comunitatea educațională

Daniel David a făcut apel la unitate și responsabilitate:

„Putem ieși din această situație doar împreună, prin solidaritate și cu acțiuni raționale și decente, fără a lăsa ca poziționările diferite să devină animozități sau reacții care afectează imaginea noastră socială și funcționarea sistemului nostru de educație. O facem pentru noi, dar, mai ales, pentru viitorul copiilor noștri.”

El a explicat și motivele comunicării reduse în perioada evaluărilor internaționale.

Am ales să comunic mai puțin în perioada evaluărilor internaționale pentru a nu stimula controverse care puteau afecta echilibrul financiar al țării. În aceeași logică, un alt motiv a fost dorința de a mă asigura că obiectivul cel mai important – plata salariilor și burselor până la sfârșitul anului – se va realiza și în contextul acestor evaluări internaționale”, precizează Daniel David.

Măsuri concrete pentru anul școlar 2025-2026

Printre principalele măsuri anunțate se numără:

Norme didactice și titulari:

„Începem anul școlar 2025-2026 cu un total de aproximativ 214.700 norme în sistem (229.110 în anul școlar 2024-2025), din care aproximativ 156.390 acoperite cu titulari. Restul vor fi acoperite de suplinitori – iar suplinitorii calificați contribuie major la calitatea educației – respectiv în regim de plata cu ora pentru ce va rămâne liber.”

Creșterea normei didactice: „Creșterea normei didactice cu 2 ore pe săptămână ne menține în general în zona mediei Uniunii Europene... Această creștere duce la o mai mare interacțiune a elevilor cu profesori calificați, dar trebuie să vină cu o reducere a încărcării birocratic-administrative asupra cadrelor didactice.”

Ore remediale: Introducerea orelor remediale „creează premisele pentru un program național cu impact educațional pozitiv în timp. În cadrul acestor ore copiii (1) consolidează lucrurile învățate, (2) recuperează competențele neasimilate și (3) învață cum să le utilizeze la viața de zi cu zi, ceea ce face educația mai atractivă și mai eficientă.”

Reorganizarea rețelei școlare: „Reorganizarea rețelei școlare a dus la o reducere a fragmentării acesteia (cu aproximativ 8,1%) și la o mai mare flexibilitate în crearea normei didactice.”

Clase și limite: „Regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice, majoritatea claselor aflându-se între limitele minime - maxime.”

Burse: Fondul de burse „va fi mai mare decât în anul 2022-2023, fără a se putea compara cu fondurile de burse din 2023-2024 / 2024-2025... am prioritizat bursele sociale pentru a putea menține în sistemul de învățământ preuniversitar copiii din mediile defavorizate.”

Priorități pe termen scurt, mediu și lung

Daniel David a detaliat obiectivele sistemului educațional după criza fiscal-bugetară:

  • Pe termen scurt, trebuie să ne asigurăm că în domeniul educației profesorii pensionați pot fi implicați în activități educaționale și trebuie pregătit cu grijă bugetul pe anul 2026, inclusiv avem de implementat serios PNRR-ul renegociat, cu finalizare în luna august 2026.
  • Pe termen mediu, trebuie să ne asigurăm că, în legea salarizării unitare, se onorează salariul de start pentru debutant/asistent universitar angajat de autorități, ca măsură de creștere a atractivității domeniului.
  • Pe termen lung, trebuie să țintim 15% din bugetul general consolidat pe cheltuieli pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.
  • Indiferent de termen, măsurile-fiscal bugetare temporare (sau altele relevante pentru sistemul nostru de educație-cercetare) trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscal-bugetară.

Mesaj final către comunitatea educațională

În final, ministrul face apel la optimism și colaborare.

„Vă invit, dragi oameni ai educației, să confruntăm nemulțumirea din prezent – o văd în mesaje și proteste, dar nici eu și nici voi nu am contribuit direct de-a lungul anilor la această situație de criză fiscal-bugetară –, dar să construim optimist pe aceasta un viitor mai bun. Putem ieși din această situație doar împreună, prin solidaritate și cu acțiuni raționale și decente, fără a lăsa ca poziționările diferite să devină animozități sau reacții care afectează imaginea noastră socială și funcționarea sistemului nostru de educație, iar acest lucru trebuie făcut pentru noi toți, dar, mai ales, pentru viitorul copiilor noștri”, a scris Daniel David.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Guvernul aprobă azi Pachetul 2 de măsuri fiscale, împărțit în șase proiecte
mediafax.ro
image
Primarul PNL al Slatinei, reacție furibundă după o înregistrare telefonică apărută pe Facebook: „Nu am scheleți în dulap”. De ce este acuzat edilul
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomentul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
antena3.ro
image
Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Situația care încurcă mulți șoferi. Cum procedezi corect când pietonul pășește pe trecere, dar pe sensul opus
playtech.ro
image
“M-a nenorocit! Lucescu e blat cu Rotaru” Gigi Becali şi-a pus mâinile în cap când a văzut convocările selecţionerului pentru meciurile cu Canada şi Cipru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a încheiat "telenovela" Florinel Coman. Gigi Becali exultă: "Facem echipă mare!"
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este românul arestat în SUA, după ce autoritățile au văzut la mâna fiului un ceas de 40.000 de dolari! Bărbatul era căutat pentru mai multe furturi
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Horoscop luna Septembrie 2025. Trei zodii care trag lozul norocos
mediaflux.ro
image
"Îmi uram brațele". Transformată total, Serena Williams a dezvăluit secretul care a ajutat-o să slăbească enorm
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă
click.ro
image
Vedetele care au înlocuit șamponul cu săpunul de casă: „Părul crește mai repede”. Sfatul hairstyliștilor: „Poți să te speli și cu pudră de aur, dacă....”
click.ro
image
Filmul din 2023 care a cucerit publicul de pe Netflix. A ajuns în topul preferințelor din România
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Cea mai bună rețetă de zacuscă de vinete. Ține perfect peste iarnă

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?