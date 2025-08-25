search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ministerul Educației schimbă din nou regulile pentru bursele de merit. Ce elevi vor primi bani

0
0
Publicat:

Ministerul Educației a decis să modifice din nou metodologia burselor școlare. După presiunile asociațiilor de elevi și părinți, zeci de mii de liceeni vor intra pe lista beneficiarilor de burse de merit, chiar dacă procentul maxim stabilit inițial este depășit.

Se renunţă la departajarea elevilor cu aceeaşi medie pentru bursele de merit. FOTO: arhivă
Se renunţă la departajarea elevilor cu aceeaşi medie pentru bursele de merit. FOTO: arhivă

Ministerul Educației revizuiește regulile privind acordarea burselor de merit, la doar două săptămâni după ce acestea fuseseră schimbate. Una dintre cele mai importante modificări vizează situațiile în care mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul elev din procentul de 15% al clasei, eligibil pentru bursă.

În loc să fie departajați de școală, așa cum prevedea metodologia inițială, toți elevii aflați la egalitate de medie vor primi bursa, chiar dacă procentul de 15% va fi depăşit, potrivit noii metodologii.

Astfel, numărul beneficiarilor va crește considerabil. Dacă, de exemplu, într-o clasă de 20 de elevi 15% înseamnă doar 3 burse, în cazul în care 10 elevi obțin media 10, toți vor primi bursă de merit. Aşadar, dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul elegibil pentru bursa de merit, toți vor fi incluși pe listă.

Burse şi pentru olimpicii care au intrat la liceu fără examen

Un alt aspect important îl reprezintă recunoașterea performanțelor olimpicilor. Elevii care au intrat la liceu fără să susțină Evaluarea Națională, datorită premiilor obținute la olimpiadele școlare sau la competiții internaționale, vor primi și ei burse de merit, chiar dacă bursele speciale pentru olimpici și excelență au fost eliminate.

„Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului, în baza unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau a unui premiu I, II ori III la competiții internaționale”, prevede noua decizie.

Această schimbare a venit după solicitările repetate ale asociațiilor de elevi și părinți, care au cerut eliminarea criteriilor arbitrare de departajare, astfel că ministerul a acceptat ca toți elevii aflați în situații de egalitate să fie incluși pe lista bursierilor, chiar dacă procentul de 15% este depășit.

Estimările arată că, în urma acestor modificări, zeci de mii de elevi în plus vor beneficia de burse de merit.

În paralel, Ministerul Educației a stabilit și criteriile pentru acordarea burselor sociale: acestea vor fi destinate elevilor din familii cu un venit net lunar de cel mult 1.287,5 lei pe membru, echivalentul a jumătate din salariul minim net pe economie.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Amendă de 4.000 de lei pentru depășirea vitezei legale în 2025. Diferența dintre drum național și drum european
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Cresc amenzile în Codul Rutier 2025. Modificări privind depășirea limitei de viteză
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Gudersleben dagger e1755815927170 webp
O descoperire rară care îi uimește pe arheologi: un pumnal vechi de 3500 de ani, găsit în inima Germaniei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență