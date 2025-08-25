Ministerul Educației schimbă din nou regulile pentru bursele de merit. Ce elevi vor primi bani

Ministerul Educației a decis să modifice din nou metodologia burselor școlare. După presiunile asociațiilor de elevi și părinți, zeci de mii de liceeni vor intra pe lista beneficiarilor de burse de merit, chiar dacă procentul maxim stabilit inițial este depășit.

Ministerul Educației revizuiește regulile privind acordarea burselor de merit, la doar două săptămâni după ce acestea fuseseră schimbate. Una dintre cele mai importante modificări vizează situațiile în care mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul elev din procentul de 15% al clasei, eligibil pentru bursă.

În loc să fie departajați de școală, așa cum prevedea metodologia inițială, toți elevii aflați la egalitate de medie vor primi bursa, chiar dacă procentul de 15% va fi depăşit, potrivit noii metodologii.

Astfel, numărul beneficiarilor va crește considerabil. Dacă, de exemplu, într-o clasă de 20 de elevi 15% înseamnă doar 3 burse, în cazul în care 10 elevi obțin media 10, toți vor primi bursă de merit. Aşadar, dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul elegibil pentru bursa de merit, toți vor fi incluși pe listă.

Burse şi pentru olimpicii care au intrat la liceu fără examen

Un alt aspect important îl reprezintă recunoașterea performanțelor olimpicilor. Elevii care au intrat la liceu fără să susțină Evaluarea Națională, datorită premiilor obținute la olimpiadele școlare sau la competiții internaționale, vor primi și ei burse de merit, chiar dacă bursele speciale pentru olimpici și excelență au fost eliminate.

„Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului, în baza unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau a unui premiu I, II ori III la competiții internaționale”, prevede noua decizie.

Această schimbare a venit după solicitările repetate ale asociațiilor de elevi și părinți, care au cerut eliminarea criteriilor arbitrare de departajare, astfel că ministerul a acceptat ca toți elevii aflați în situații de egalitate să fie incluși pe lista bursierilor, chiar dacă procentul de 15% este depășit.

Estimările arată că, în urma acestor modificări, zeci de mii de elevi în plus vor beneficia de burse de merit.

În paralel, Ministerul Educației a stabilit și criteriile pentru acordarea burselor sociale: acestea vor fi destinate elevilor din familii cu un venit net lunar de cel mult 1.287,5 lei pe membru, echivalentul a jumătate din salariul minim net pe economie.