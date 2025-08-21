Daniel David nu este de acord cu interzicerea cumulului pensie-salariu: „Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, susține că este de aceeaşi parte a bariadei cu sindicatele din învăţământ în problema cumulării pensiei cu salariul, explicând că pentru Educaţie este fundamental ca dascălii pensionari să-şi continue munca la catedră.

Ministrul spune că a început discuţia cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i explica necesitatea păstrăzii acestor pensionari, mai ales că ei nu primesc salariu pentru 12 luni. La nivel național, sunt câteva mii de profesori care vor fi afectați de această măsură.

„Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuţia cu premierul Bolojan pentru că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri, atenţie, nu de reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem şcoala în septembrie (...) Într-adevăr, contribuţia celor pensionaţi este foarte importantă pentru sistem şi am să explic premierului faptul că aceşti oameni nu se reangajează. Ei pur şi simplu ţin nişte activităţi punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este şcoală. Deci nu sunt angajaţi pe 12 luni şi primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor”, a declarat ministrul Educaţiei, la B1TV.

Potrivit ministrului, este important ca pensionarii să continue să predea. „Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim şi ăsta e semnul că începem să gândim pentru creştere în Educaţie. Voi avea discuţia cu premierul, am început-o, şi mâine voi avea o continuare a acestei discuţii”, a mai declarat Daniel David.

Reamintim că Ministerul Muncii pregătește proiectul Ordonanței de Urgență care să interzică cumulul pensiei cu salariul pentru toate categoriile de angajați din instituțiile publice și din companiile sau regii de stat.

„În contextul măsurilor fiscal bugetare actuale, sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la: Suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepţia celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcţionarilor publici şi a Planului de promovare în funcţii publice de conducere, pentru perioada 2025-2026. Organizarea concursurilor aflate în curs de desfăşurare pentru ocuparea funcţiilor publice pentru care s-a afişat rezultatul verificărilor eligibilităţii candidaţilor anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ; Suspendarea detaşărilor şi transferurilor funcţionarilor public pe o perioadă determinată; Acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului”, se arată în Nota de fundamentare a OUG.