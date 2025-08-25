search
Luni, 25 August 2025
Ministrul Educației, Daniel David: „Am stat paratrăsnet pentru educație. Demisia mea nu ar rezolva criza"

Publicat:

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că a acționat ca un „paratrăsnet” în ultimele luni, acceptând măsuri dificile pentru sistemul de învățământ, pentru a proteja întreaga țară de consecințele unei crize fiscal-bugetare.  

Ministrul spune că a luat în calcul demisia, dar ea nu ar rezolva nimic / Sursa foto: Inquam Photos
Ministrul spune că a luat în calcul demisia, dar ea nu ar rezolva nimic / Sursa foto: Inquam Photos

Daniel David a declarat că a „stat paratrăsnet” de când a ajuns la Ministerul Educației

Daniel David, ministrul Educaţiei, afirmă că a ”stat paratrăsnet” în ultima perioadă, pentru că ştia că, dacă ”educaţia dă semne de agitaţie”, ţara ar fi avut probleme legate de evaluările făcute de agenţiile de rating. David explică faptul că a acceptat măsurile dificile pentru domeniul pe care îl conduce, conştient fiind că, fără acestea, ţara, nu doar sistemul de învăţământ, ar avea de suferit. El mărturiseşte că a luat în calcul demisia, însă spune că nu crede că plecarea sa din funcţie ar rezolva criza fiscal-bugetară. ”Funcţionarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziţia de ministru”, subliniază Daniel David, potrivit News.ro.

”Eu de aceea am stat paratrăsnet din 8 iulie până în 15 august, nu am vorbit atât de mult şi nu am intrat în diverse dezbateri şi discuţii, pentru că eu ştiam că, dacă educaţia dă semne de agitaţie, avem probleme cu evaluarea S&P din iulie şi cu evaluarea Fitch din 15 august. (...) Salariile şi bursele depind de toate aceste lucruri şi cred că toţi trebuie să îi facem pe oameni să înţeleagă că implicaţiile sunt uriaşe pentru salarii şi burse la noi, iar pe tot sistemul ţării, inclusiv pentru pensii şi ajutoare sociale”, a afirmat Daniel David, luni seară, la Antena 3.  

David a spus că a acceptat, ca tehnocrat, funcţia de ministru în speranţa că va putea face reformă în sistem, dar şi-a dat seama că înainte de reformă este nevoie de măsuri fără de care şi sistemul de educaţie, şi ţara s-ar ”bloca”. 

”De ce eu, ca ministru, trebuie să iau aceste măsuri? Că nu eu am contribuit la acel deficit major. Eu am venit în lumea asta politică de la începutul anului, din ianuarie, ca tehnocrat. Vedeţi, în primul mandat am venit într-o criză politică şi de austeritate, în al doilea mandat am prins o criză economică şi eu cred că era mai potrivit pentru nişte perioade de normalitate pentru a face acele reforme. Dar în acelaşi timp ne-am dat seama, în al doilea mandat, că, dacă nu luăm aceste măsuri de criză, blocăm sistemul nostru şi punem la risc întreaga ţară. Nu este ceva care să-mi placă, dar ăsta este adevărul”, a mai afirmat Daniel David. 

Ministrul Educației a luat „de mai multe ori” în calcul să-și dea demisia din Guvern 

El a mărturisit că ”de mai multe ori” a luat în calcul posibilitatea de a renunţa la portofoliul pe care îl deţine. 

”Dacă mi-amintesc bine lucrurile, demisia mea s-a cerut cred că din ianuarie, de când am devenit ministru, pentru că eu am venit cu un discurs foarte clar, că vin pentru o Românie euroatlantică, evident că am fost criticat de românii care, pe bună dreptate, au o altă perspectivă şi nu-i critic. Ştiţi că asta te costă, adică automat ţi se cere demisia. După aceea, demisia mi s-a cerut când am avut dezbaterile cu planurile-cadru, care oricum trebuiau făcute în primul mandat. Iar acum mi se cere demisia în contextul crizei fiscal-bugetare şi le-am spus şi sindicatelor: dacă demisia mea a rezolvat cele două miliarde şi bugetul necesar pe anii viitori, cu plăcere îmi pun demisia jos. Problema este că, aşa cum văd şi cum vedem cu toţii, nu cred că această demisie rezolvă criza fiscal-bugetară. I-am invitat pe oamenii educaţiei, cum îmi place mie să-i numesc, să construim pe aceste supărări ale lor de anul viitor, dar în acelaşi timp le spun că funcţionarea sistemului pentru mine este mai importantă decât poziţia de ministru”, a adăugat Daniel David, potrivit sursei citate. 

Cum va arata prima zi de școală: profesorii organizează un protest de amploare la Guvern și un marș uriaș către Cotroceni

Preşedintele Federaţiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat luni că nu se pune problema unei greve generale în educaţie ci doar de o boicotare în data de 8 septembrie a începutului de an şcolar. În plus, a spus el, va fi un miting de amploare în faţa Palatului Victoria, urmat de o marş de protest, până la Palatul Cotroceni, potrivit News.ro. 

”În momentul de fază, e clar că există o opţiune mai mult decât serioasă ca festivităţile de începere a anului şcolar, în învăţământul preuniversitar, pe data de 8 septembrie să fie boicotate. Şi mi se pare normal ca acest lucru să fie rezultatul unui referendum declanşat la nivel national”, a spus Marius Nistor, la Antena 3.  

Educație

