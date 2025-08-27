Sindicatele din educație strâng semnături pentru boicotarea noului an școlar. Ministerul recunoaşte incertitudinea

Tensiunile din educație se amplifică cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea cursurilor. Sindicatele din preuniversitar strâng semnături pentru boicotarea festivităților de deschidere din 8 septembrie, iar scenariul unei greve generale rămâne pe masă.

Între timp, ministrul Educației, Daniel David, recunoaște că „îi este foarte greu să facă predicţii” și admite că sistemul are nevoie de „suport şi dezvoltare” după depășirea actualei crize fiscal-bugetare.

Profesorii refuză festivităţile de început de an

După 19 zile consecutive de proteste în faţa Ministerului Educaţiei, sindicatele spun că nemulţumirea cadrelor didactice a atins un nivel critic.

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Spiru Haret, a transmis că prima zi de şcoală nu va mai semăna cu ce au cunoscut până acum elevii şi părinţii.

„Atâta vreme cât vorbim de boicotarea deschiderii anului şcolar, nu mai putem lua în calcul organizarea vreunei festivităţi de primire a copiilor în unităţile de învăţământ preuniversitar. Cadrele didactice, pe baza semnăturii pe care o vor da în urma referendumului declanşat de federaţiile sindicale din preuniversitar, nu vor participa la niciun fel de activitate caracteristică primei zile de şcoală. Deci nu participă la festivităţi, oricum ele sunt goale de conţinut. Nu vor distribui manuale, nu vor presta niciun fel de activitate didactică”, susține el.

Liderul sindical a admis că există libertate individuală pentru profesorii care vor să fie prezenţi alături de elevii lor.

„Şi dacă, totuşi, vor fi profesori care vor să fie alături de elevii lor în prima zi de şcoală? Nu-i opreşte nimeni”, a mai adăugat Marius Nistor

Noua lege, cauza principală a conflictului

Nemulţumirea profesorilor are ca punct central Legea nr.141/2025, adoptată în vara acestui an, care aduce modificări majore: creşterea normei didactice, comasarea unităţilor şcolare, reducerea plăţii cu ora, dar şi creşterea numărului de elevi dintr-o clasă. Profesorii avertizează că efectele acestei legi se vor vedea rapid, inclusiv în scăderea atractivităţii profesiei.

Marius Lobază, profesor la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, descrie situaţia ca fiind „un dezastru”:

„În doi-trei ani nu o să mai avem profesori la catedre. Atâta vreme cât noi, anul acesta, am gonit tinerii din învăţământ, măsurile acestea la asta au condus, efectiv am dat afară tinerii din învăţământ, nu ştiu, zău, cine va prelua catedrele celor care se pensionează. Tinerii care erau suplinitori calificaţi, profesori deosebiţi, au trebuit să plece, să îşi caute în alte părţi. Unii au găsit, alţii nu. Îi vom regăsi ca şoferi de taxi sau ca vânzătoare la butic”, afirmă el.

Ministerul încearcă să calmeze spiritele

În replică, ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că nu are încă o imagine clară asupra amploarei protestului:

„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu ştiu, îmi este foarte greu să fac predicţii. Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură, probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de şcoală. Nu ştiu care este magnitudinea acestui proces”, a spus Daniel David.

Totodată, el a transmis că mesajul de fond al protestatarilor trebuie înţeles: „Din protestul lor, un protest important, trebuie înţeles că educaţia, după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, educaţia va avea nevoie de suport şi de dezvoltare”.

Greva generală, scenariu amânat

Sindicatele nu exclud declanşarea unei greve generale, dar cel puţin deocamdată strategia este orientată către boicotul primei zile de şcoală şi organizarea unui protest naţional la Bucureşti.

Marius Lobază consideră că o grevă generală ar fi mai eficientă într-un moment cheie: „Nu ştiu dacă greva generală este o soluţie în momentul acesta, cred că există şi alte instrumente prin care putem crea presiune. (…) La un moment dat, dar nu acum, în toamnă. În preajma unor examene creează presiune mai mare, cum este, de exemplu, la vară”.

Marşul Educaţiei şi presiunea asupra Guvernului

Începând cu 3 septembrie, protestele se vor muta în faţa Palatului Victoria, iar pe 8 septembrie sindicatele pregătesc „Marşul Educaţiei” în Capitală, concomitent cu acţiuni similare în principalele oraşe din ţară.

Mesajul liderilor sindicali este clar: fără răspuns concret la revendicări, prima zi de şcoală va fi marcată nu de festivităţi, ci de proteste.