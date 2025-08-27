search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sindicatele din educație strâng semnături pentru boicotarea noului an școlar. Ministerul recunoaşte incertitudinea

0
0
Publicat:

Tensiunile din educație se amplifică cu mai puțin de două săptămâni înainte de începerea cursurilor. Sindicatele din preuniversitar strâng semnături pentru boicotarea festivităților de deschidere din 8 septembrie, iar scenariul unei greve generale rămâne pe masă.

Protest al sindicaliștilor din educație FOTO Arhivă
Protest al sindicaliștilor din educație FOTO Arhivă

Între timp, ministrul Educației, Daniel David, recunoaște că „îi este foarte greu să facă predicţii” și admite că sistemul are nevoie de „suport şi dezvoltare” după depășirea actualei crize fiscal-bugetare.

Profesorii refuză festivităţile de început de an

După 19 zile consecutive de proteste în faţa Ministerului Educaţiei, sindicatele spun că nemulţumirea cadrelor didactice a atins un nivel critic.

Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Spiru Haret, a transmis că prima zi de şcoală nu va mai semăna cu ce au cunoscut până acum elevii şi părinţii.

„Atâta vreme cât vorbim de boicotarea deschiderii anului şcolar, nu mai putem lua în calcul organizarea vreunei festivităţi de primire a copiilor în unităţile de învăţământ preuniversitar. Cadrele didactice, pe baza semnăturii pe care o vor da în urma referendumului declanşat de federaţiile sindicale din preuniversitar, nu vor participa la niciun fel de activitate caracteristică primei zile de şcoală. Deci nu participă la festivităţi, oricum ele sunt goale de conţinut. Nu vor distribui manuale, nu vor presta niciun fel de activitate didactică”, susține el.

Liderul sindical a admis că există libertate individuală pentru profesorii care vor să fie prezenţi alături de elevii lor.

Şi dacă, totuşi, vor fi profesori care vor să fie alături de elevii lor în prima zi de şcoală? Nu-i opreşte nimeni”, a mai adăugat Marius Nistor

Noua lege, cauza principală a conflictului

Nemulţumirea profesorilor are ca punct central Legea nr.141/2025, adoptată în vara acestui an, care aduce modificări majore: creşterea normei didactice, comasarea unităţilor şcolare, reducerea plăţii cu ora, dar şi creşterea numărului de elevi dintr-o clasă. Profesorii avertizează că efectele acestei legi se vor vedea rapid, inclusiv în scăderea atractivităţii profesiei.

Marius Lobază, profesor la Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, descrie situaţia ca fiind „un dezastru”:

În doi-trei ani nu o să mai avem profesori la catedre. Atâta vreme cât noi, anul acesta, am gonit tinerii din învăţământ, măsurile acestea la asta au condus, efectiv am dat afară tinerii din învăţământ, nu ştiu, zău, cine va prelua catedrele celor care se pensionează. Tinerii care erau suplinitori calificaţi, profesori deosebiţi, au trebuit să plece, să îşi caute în alte părţi. Unii au găsit, alţii nu. Îi vom regăsi ca şoferi de taxi sau ca vânzătoare la butic”, afirmă el.

Ministerul încearcă să calmeze spiritele

În replică, ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că nu are încă o imagine clară asupra amploarei protestului:

„Ce se va întâmpla, adevărul este că nu ştiu, îmi este foarte greu să fac predicţii. Probabil că va fi un boicot, nu ştiu de ce anvergură, probabil că o să fie segmente cu atitudini diferite în prima zi de şcoală. Nu ştiu care este magnitudinea acestui proces”, a spus Daniel David.

Totodată, el a transmis că mesajul de fond al protestatarilor trebuie înţeles: „Din protestul lor, un protest important, trebuie înţeles că educaţia, după ce trece de această perioadă de criză fiscal-bugetară, educaţia va avea nevoie de suport şi de dezvoltare”.

Greva generală, scenariu amânat

Sindicatele nu exclud declanşarea unei greve generale, dar cel puţin deocamdată strategia este orientată către boicotul primei zile de şcoală şi organizarea unui protest naţional la Bucureşti.

Marius Lobază consideră că o grevă generală ar fi mai eficientă într-un moment cheie: „Nu ştiu dacă greva generală este o soluţie în momentul acesta, cred că există şi alte instrumente prin care putem crea presiune. (…) La un moment dat, dar nu acum, în toamnă. În preajma unor examene creează presiune mai mare, cum este, de exemplu, la vară”.

Marşul Educaţiei şi presiunea asupra Guvernului

Începând cu 3 septembrie, protestele se vor muta în faţa Palatului Victoria, iar pe 8 septembrie sindicatele pregătesc „Marşul Educaţiei” în Capitală, concomitent cu acţiuni similare în principalele oraşe din ţară.

Mesajul liderilor sindicali este clar: fără răspuns concret la revendicări, prima zi de şcoală va fi marcată nu de festivităţi, ci de proteste.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
mediafax.ro
image
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe fața fostului președinte: „A dat timpul înapoi”
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Ce a apărut pe profilul Ștefaniei, tânăra care și-a pierdut viața în Munții Iezer. Oamenii sunt sfâșiați de durere
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Bulgaria ia fața României! Gigantul european Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă de 1 miliard de euro în țara vecină
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer