Daniel David explică tăierile de la Educație: „Nu am primit banii de la Ministerul de Finanțe”. Ce spune despre burse, austeritate și școlile din mediul rural

Fostul ministru al Educației, Daniel David, a explicat motivele care au stat la baza modificărilor sistemului de burse și a măsurilor de austeritate din învățământ. Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii „Trends” de la Adevărul, fostul ministru a susținut că reducerile au fost determinate în principal de constrângerile bugetare și a afirmat că a încercat să limiteze impactul acestora asupra elevilor și studenților.

Fostul ministru al Educației, Daniel David, a vorbit în cadrul emisiunii „Trends” de la Adevărul. Foto: Mediafax

Referindu-se la bursele studenților, Daniel David a declarat că, potrivit programului de guvernare, fondul alocat în a doua jumătate a anului 2025 ar fi trebuit să revină la nivelul din 2023. Ministrul a susținut că o asemenea reducere ar fi fost prea drastică și că, în urma discuțiilor cu premierul de atunci, a reușit să mențină bugetul burselor la un nivel apropiat de cel din 2024.

Acesta a amintit că fondul de burse pentru studenți a fost de puțin sub un miliard de lei în 2023 și de aproximativ 1,5 miliarde de lei în 2024, în timp ce așteptările pentru 2025 erau de 1,7 miliarde de lei.

În privința burselor de merit, Daniel David și-a asumat modificările făcute și a afirmat că acestea ar trebui să recompenseze performanța școlară de excepție. El a criticat situațiile în care, în anii anteriori, elevi cu media 5 primeau burse de merit sau în care 70-80% dintre elevii unei clase beneficiau de acest sprijin.

Daniel David a precizat că bursele sociale au fost protejate, fiind păstrat criteriul economic, la care a fost adăugată condiția obținerii notei 10 la purtare.

Ce soluție propune pentru școlile din mediul rural

Fostul ministru a vorbit și despre diferențele de performanță dintre elevii din mediul rural și cei din urban, în contextul rezultatelor testelor PISA.

Daniel David consideră că fragmentarea rețelei școlare din sate reprezintă una dintre principalele probleme și susține că soluția este continuarea comasării unităților de învățământ, inclusiv prin dezvoltarea unor campusuri rurale.

Acesta a amintit și de ordinul de ministru prin care a fost prevăzută posibilitatea majorării cu 25% a bugetului școlilor implicate în parteneriate între unități performante și școli cu rezultate mai slabe din zone precum Apusenii sau Delta Dunării. Scopul este ca profesorii calificați să poată susține cursuri online pentru elevii din comunitățile unde există deficit de personal didactic.

De ce a început austeritatea cu Educația

Întrebat de ce învățământul a fost inclus în primul pachet de măsuri fiscal-bugetare, fostul ministru a explicat că deciziile trebuiau aplicate înainte de începerea anului școlar, în septembrie. În opinia lui, amânarea modificărilor ar fi transmis agențiilor de rating mesajul că nu există schimbări structurale în marile sisteme bugetare.

„Dacă intrai în junk sau dacă Ecofinul avea o evaluare negativă, aveai o problemă, inclusiv cu blocarea fondurilor europene. Poate sună așa prețios, dar așa a fost discuția atunci. Eu așa am perceput-o, vă spun sincer, de salvare a țării de categoria junk”, a spus Daniel David.

Daniel David a afirmat că a purtat discuții cu premierul pentru limitarea efectelor măsurilor, reușind să mențină fondul de burse aproape de nivelul din 2024 și să obțină o creștere cu 40% a bugetului programului „Masă sănătoasă”.

Daniel David a susținut că, dacă ar fi primit fondurile solicitate de la Ministerul Finanțelor, nu ar fi fost necesare modificările respective. El a menționat că ministerul nu a mai primit aproximativ două miliarde de lei pe care se baza inițial, iar ulterior i s-a comunicat că suma nu putea fi alocată până la sfârșitul anului.

„Dacă aș fi primit acei bani de la Ministerul de Finanțe, pentru mine reformele erau QX, nu măsuri fiscal-bugetare. Nu am primit acei bani și mi s-a spus că nu îi pot primi până la sfârșitul anului. Acesta este răspunsul cinstit”, a afirmat oficialul.