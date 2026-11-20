Un videoclip care pare desprins din realitate, dar este creat integral cu ajutorul inteligenței artificiale, a stârnit o amplă discuție pe Reddit. Românii au remarcat cât de greu a devenit să deosebești imaginile autentice de cele generate artificial și au recunoscut că au început să privească tot mai sceptic ceea ce văd pe internet.

Inteligența artificială a ajuns să producă videoclipuri atât de realiste, încât diferența dintre imaginile autentice și cele generate artificial devine tot mai greu de sesizat.

Un clip de câteva zeci de secunde, publicat pe Reddit, a stârnit numeroase reacții.

Videoclipul a fost postat de utilizatorul u/jtefa1 și a strâns peste 300 de voturi pozitive. La prima vedere, imaginile par desprinse dintr-o filmare obișnuită, însă materialul este generat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Foto: captură video Reddit

Calitatea acestuia i-a făcut pe mai mulți internauți să remarce cât de mult au evoluat instrumentele AI. Unii au încercat să identifice detalii care ar putea trăda imaginile artificiale, în timp ce alții au făcut glume pe seama personajelor din clip.

„Plot twist, el e gagica în galben”, a comentat un utilizator. Altul a continuat în aceeași notă ironică: „Plot plot twist, toți sunt reali”.

Dincolo de glume, videoclipul a deschis o discuție despre dificultatea tot mai mare de a distinge realitatea de conținutul creat artificial.

„Până acum ne întrebam dacă ceea ce citim pe internet este adevărat. De acum trebuie să ne întrebăm dacă persoana pe care o vedem și o auzim există măcar în forma respectivă. Am intrat în era în care realitatea însăși are nevoie de verificare”, a scris un utilizator Reddit.

Un alt internaut a mărturisit că îi este din ce în ce mai greu să recunoască imaginile generate cu AI, chiar dacă nu petrece foarte mult timp pe rețelele sociale.

„Nu dau toată ziua scroll pe TikTok și Instagram. Chiar și pe Reddit stau în medie 15-30 min pe zi și tot îmi e din ce în ce mai greu să fac diferența între AI și real. Personal, prefer să plec de la premisa că e fake și, dacă chiar văd ceva interesant într-o poză sau un video, să mă interesez dacă e real sau nu”, a explicat acesta.

„Tranziția cu mâna este perfectă, chiar pare să fie real”, a observat un comentator.