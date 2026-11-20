Spânzurătoarea este unul dintre jocurile clasice care îți pun la încercare vocabularul, atenția și capacitatea de a găsi cuvintele potrivite pornind de la indicii puține. Pe platforma Jocurile Adevărul, cititorii pot juca online, direct de pe telefon, tabletă sau computer, și pot alege între trei niveluri de dificultate.

Pe platforma Jocurile Adevărul, Spânzurătoarea este disponibilă în trei variante Foto: Adevărul

Cum se joacă Spânzurătoarea

Regulile sunt simple: trebuie să descoperi un cuvânt ascuns, alegând pe rând literele care crezi că fac parte din el. Fiecare literă corectă te apropie de răspuns, în timp ce alegerile greșite te duc mai aproape de finalul jocului.

Provocarea presupune nu doar cunoașterea limbii române, ci și capacitatea de a face asocieri și de a anticipa cuvintele pornind de la numărul de litere și de la indiciile disponibile.

Trei niveluri de dificultate

Pe platforma Jocurile Adevărul, Spânzurătoarea este disponibilă în trei variante, astfel încât atât începătorii, cât și cei care vor o provocare mai dificilă să își poată testa abilitățile.

Nivelul ușor propune cuvinte de patru litere, nivelul mediu ridică miza la șapte litere, iar nivelul dificil pune la încercare vocabularul cu un cuvânt de 14 litere.

Fiecare nivel vine și cu un indiciu care te ajută să identifici domeniul din care face parte răspunsul. Astfel, jocul devine un exercițiu de vocabular și cultură generală, în care fiecare literă aleasă poate face diferența.

Cum poți juca Spânzurătoarea pe platforma Adevărul

Jocul poate fi accesat direct din browser, fără instalarea unei aplicații. Tot ce trebuie să faci este să intri pe platforma Jocurile Adevărul, să alegi nivelul de dificultate și să începi să descoperi cuvântul ascuns.

Spânzurătoarea este una dintre provocările disponibile pe platformă, alături de integrame, rebus, Sudoku și quizuri de cultură generală.

Jocul poate fi accesat gratuit la jocuri.adevarul.ro/spanzuratoarea.