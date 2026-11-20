Un joc mai scump nu presupune neapărat un efort financiar mai mare. O analiză prezentată de Adevărul Financiar, care utilizează date Finax, compară prețurile GTA V și GTA VI cu evoluția salariului mediu net din România. Rezultatul: costul nominal crește, dar partea din venitul lunar necesară achiziției scade la mai puțin de jumătate.

Un joc mai scump nu presupune neapărat un efort financiar mai mare Foto: JocuriNoi

Potrivit sursei citate, GTA V costa aproximativ 259 de lei la retailerii români în septembrie 2013. Pentru ediția standard digitală GTA VI, articolul indică un preț de 399,90 lei în PlayStation Store România. Diferența este de 140,90 lei, echivalentul unei scumpiri de aproximativ 54%.

Cât din salariul mediu costă jocul

Analiza folosește un câștig salarial mediu net lunar de 1.579 de lei pentru 2013 și de 5.266 de lei pentru 2025. Raportat la aceste valori, GTA V absorbea 16,4% dintr-un salariu mediu, în timp ce prețul indicat pentru GTA VI reprezintă 7,6%.

Există însă o limită importantă: prețul prezentat în articolul din noiembrie 2026 este comparat cu salariul mediu din 2025, nu cu unul din 2026. Totodată, reperul salarial este o medie, nu venitul fiecărui cumpărător. Procentele descriu astfel comparația din analiză, nu accesibilitatea jocului pentru toate gospodăriile.

Ce schimbă inflația în comparație

Datele Finax citate de publicație indică o creștere cumulată a prețurilor de consum de 61,6% în perioada 2013–2025. În acest calcul, cei 259 de lei plătiți pentru GTA V ar echivala cu aproximativ 419 lei la nivelul prețurilor din 2025, peste cei 399,90 lei indicați pentru GTA VI. Ajustarea se oprește însă în 2025 și nu include evoluția prețurilor din 2026.

Scenariul investiției la bursă, un calcul retrospectiv

Sursa prezintă și o simulare: cei 259 de lei investiți în 2013 într-un instrument care urmărește indicele S&P 500 ar fi ajuns la aproximativ 1.620 de lei, incluzând aprecierea dolarului față de leu, sau la circa 2.040 de lei cu dividendele reinvestite. Acestea sunt rezultate ipotetice bazate pe evoluții trecute, nu câștiguri garantate. Așa cum avertizează și articolul citat, investițiile în acțiuni implică riscul de pierdere.