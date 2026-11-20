Un bilet de 200 de lei la un concert sau festival ar ascunde taxe și contribuții de aproximativ 80 de lei, susține vloggerul Selly, pe numele său real Andrei Șelaru. Acesta critică fiscalitatea din industria divertismentului și avertizează că artiștii internaționali vor alege alte destinații europene în locul României.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, după o declarație susținută în Parlament, vloggerul avertizează că fiscalitatea ridicată ar putea determina artiștii internaționali să aleagă alte destinații pentru concertele lor.

„În România, cultura e impozitată cu 40%, mai mult decât jocurile de noroc!”, a scris Selly pe Facebook, unde a explicat cum sunt calculate, în opinia sa, taxele pentru organizarea unui concert sau festival.

Acesta a dat exemplul unui bilet de 200 de lei și susține că 80 de lei din prețul plătit de spectator se duc pe taxe și contribuții. „Știai că dacă îți cumperi un bilet de 200 de lei la un concert sau la un festival în România, 80 de lei din el se duc pe taxe? Și din ei, 30 lei nici măcar nu merg la buget, merg la niște ONG-URI PRIVATE, care sunt numite într-o lege veche din 1994!”, a transmis creatorul de conținut.

Selly, atac la taxele din industria muzicală Foto: FB

Ce taxe se aplică biletelor la concerte și festivaluri

Selly a enumerat cinci categorii de taxe și contribuții pe care organizatorii trebuie să le ia în calcul atunci când stabilesc bugetul unui eveniment. Printre acestea se numără TVA-ul, drepturile de autor, taxele locale, taxa de patrimoniu și timbrul muzical.

„Așa e taxat un bilet azi:

21% TVA (acum trei ani era 5%)

10% drepturi de autor (7% UCMR-ADA, 1,5% CREDIDAM, 1,5% UPFR)

2% taxe locale

2% taxa de patrimoniu

și peste toate, 5% timbru muzical”, a explicat Selly.

Unul dintre principalele motive de nemulțumire este timbrul muzical, contribuție despre care acesta afirmă că reprezintă 5% din încasări și că banii nu ajung la stat, ci la organizații private desemnate prin lege.

„Timbrul muzical nu mai există în nicio altă țară din Uniunea Europeană, cu excepția Franței, unde e mult mai mic: 3,5%, iar peste jumătate din bani se întorc la organizator”, a susținut Selly.

Acesta consideră că sistemul este cu atât mai împovărător cu cât obligațiile respective sunt calculate din încasări, nu din profit. Prin urmare, organizatorii trebuie să le achite chiar și atunci când un eveniment nu înregistrează câștiguri.

„Toate aceste taxe se plătesc din ÎNCASĂRI, nu din profit. Iar în cazul rar și fericit în care un festival face și profit, plătește în continuare 16% impozit pe profit și 16% impozit pe dividende”, a scris acesta.

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Selly a mai subliniat că organizarea unui eveniment presupune implicarea a mii de angajați, direct sau indirect, pentru care companiile plătesc și impozitele obișnuite pe salarii. „Cei 40% de mai sus vin PESTE taxele normale pe care le plătește orice firmă din România”, a adăugat creatorul de conținut.

Comparația cu alte țări europene. Ce spune Selly despre timbrul muzical

Pentru a evidenția diferențele dintre România și alte state europene, Selly a prezentat o comparație a fiscalității aplicate industriei concertelor și festivalurilor.

Potrivit cifrelor invocate de acesta, povara fiscală ar fi de 7,5% în Bulgaria, 12% în Germania, 13% în Grecia, 14% în Ungaria, 16% în Polonia și 20% în Italia și Spania. În Danemarca, nivelul ar ajunge la 31,5%, susține Selly, care afirmă că România ar avea cea mai ridicată povară fiscală din Uniunea Europeană în acest domeniu, de aproximativ 40%.

Creatorul de conținut a făcut o paralelă și cu impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), taxa de 1% aplicată marilor companii, care a generat controverse în mediul de afaceri.

„Când s-a discutat IMCA, taxa de 1% pe cifra de afaceri pentru marile corporații, a fost scandal. Noi plătim 5% pe cifra de afaceri doar pentru timbrul muzical. Iar timbrul nici măcar nu merge la stat. Merge la ONG-uri numite prin lege, iar statul strânge banii și face controale în numele lor. Dacă întârzii plata, penalitățile ajung la 70% pe an”, a afirmat Selly.

De ce ar putea artiștii internaționali să ocolească România

Dincolo de costurile suportate de organizatori, Selly avertizează că fiscalitatea ridicată ar putea afecta și capacitatea României de a atrage artiști internaționali de anvergură. În opinia sa, aceștia ar putea prefera să susțină concerte în țări în care organizarea evenimentelor presupune costuri fiscale mai mici.

„Orice artist internațional mare va alege Grecia sau Ungaria în locul Arenei Naționale. Și odată cu el pleacă și turiștii, care cheltuie de 7-8 ori mai mult pe cazare, drum și mâncare decât pe bilet”, a avertizat acesta.

Selly susține că industria evenimentelor are un impact economic mult mai mare decât simpla vânzare a biletelor. Festivalurile atrag sute de mii de turiști, generează locuri de muncă și aduc venituri pentru afacerile din turism, transport și alimentație publică.

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În același timp, acesta afirmă că numeroase firme care activează în organizarea de concerte, festivaluri și alte evenimente se confruntă cu dificultăți financiare. „Foarte multe firme de concerte, festivaluri și evenimente sunt literalmente pe marginea prăpastiei”, a scris vloggerul.

„Festivalurile din România aduc sute de mii de turiști, mii de locuri de muncă și SUTE DE MILIOANE DE EURO în economia locală. Iar noi le tratăm ca pe ceva toxic, nu benefic, pentru țară. Așa nu se mai poate continua”, a transmis acesta.

Selly este unul dintre organizatorii festivalului Beach, Please!, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale dedicate tinerilor din România.

Totodată, vloggerul este implicat în proiectul Nibiru. Conceput ca un „oraș al festivalului”, Nibiru va găzdui concerte, spectacole, zone tematice, spații de relaxare și evenimente zilnice pe tot parcursul verii.