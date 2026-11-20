O comună din județul Alba a reușit să depășească administrațiile unor orașe importante din România într-un clasament național al digitalizării. Ocupă primul loc între comune și poziția a cincea în topul general, înaintea unor municipii precum Oradea, Brașov, Iași, Arad și Craiova.

Comuna Ciugud a depășit Brașovul, Iașiul și Oradea la digitalizare Foto: Primăria Ciugud/ FB

Comuna Ciugud a obținut 8,6 puncte din 10, într-o evaluare care a cuprins aproape 700 de administrații locale. Localitatea a fost prezentată și în presa olandeză drept un exemplu de dezvoltare rurală prin tehnologie și fonduri europene.

Ciugud, pe primul loc între comunele din România la digitalizare

Rezultatul apare în „Harta digitalizării primăriilor”, realizată de publicația Dela0.ro, după o cercetare desfășurată timp de un an. Jurnaliștii au solicitat și analizat informații de la aproape 700 de primării de municipii, orașe și comune din România.

Potrivit datelor prezentate de administrația locală, Primăria Ciugud a obținut 8,6 puncte din 10 și s-a clasat pe primul loc dintre cele 317 comune evaluate. În clasamentul general, care cuprinde aproximativ 700 de administrații, comuna din Alba ocupă poziția a cincea.

Înaintea acesteia se află primăriile sectoarelor 1 și 6 din București, Primăria Timișoara și Primăria Cluj-Napoca. Ciugud a obținut un punctaj mai bun decât administrațiile din Oradea, Brașov, Iași, Arad, Alba Iulia și Craiova.

Evaluarea a urmărit gradul de transformare digitală a administrațiilor locale, inclusiv serviciile electronice oferite cetățenilor, calitatea acestora, digitalizarea activității interne și eficiența instituțională.

Reprezentanții Primăriei Ciugud susțin că rezultatul confirmă direcția urmată de administrația locală în ultimii ani.

„Prezența în clasamentul național al digitalizării și locul onorant pe care îl ocupăm reprezintă pentru noi provocarea de a continua acest drum al transformării digitale a instituției noastre. Când am spus că vrem o primărie fără hârtii, mulți au zâmbit, dar astăzi cetățenii noștri au servicii publice la un clic distanță, am desființat casieria și ghișeele, iar toate impozitele și taxele se încasează exclusiv electronic. Fără cozi, fără dosare și hârtii, fără timp pierdut la ghișee”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Primăria anunță că vrea să ducă digitalizarea la un nivel superior, inclusiv prin introducerea unor soluții bazate pe inteligență artificială.

„Digitalizarea a însemnat mereu respect pentru timpul cetățeanului și o normalitate în era digitală în care trăim. Acum, îndrăznim să visăm și mai mult, astfel încât să ducem serviciile publice la un alt nivel prin implementarea unor noi soluții digitale care folosesc inclusiv inteligența artificială. În acest sens, avem un proiect cu finanțare europeană, la finalul căruia ne dorim ca activitatea primăriei să fie digitalizată complet și cetățeanul să poată obține online, într-un timp extrem de scurt, orice document util”, au precizat reprezentanții instituției.

Primăria Ciugud pregătește un funcționar virtual bazat pe inteligență artificială

Unul dintre proiectele aflate în derulare este „Primăria fără hârtie, comunitatea viitorului”, realizat împreună cu comuna vecină Berghin, prin Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Ciugud-Berghin.

Comuna Ciugud a depășit Brașovul, Iașiul și Oradea la digitalizare Foto: FB

Proiectul beneficiază de o finanțare europeană de aproximativ 500.000 de euro, acordată prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Acesta prevede realizarea unei platforme digitale comune, prin intermediul căreia cetățenii celor două comune vor putea accesa servicii publice electronice.

Printre soluțiile prevăzute se numără un funcționar public virtual bazat pe inteligență artificială, dar și un instrument care să ajute administrațiile la elaborarea bugetelor, urmărirea execuției bugetare și desfășurarea altor activități instituționale.

Primarul Gheorghe Damian spune că digitalizarea nu trebuie să se limiteze la câteva administrații performante, ci trebuie să devină o direcție obligatorie la nivelul întregului sistem public.

„Locul 1 între comunele din România și locul 5 la nivel național, alături de cele mai mari orașe, în clasamentul digitalizării administrației publice! Pentru mine, această performanță înseamnă mult mai mult decât un loc într-un clasament. Este confirmarea unei convingeri: o administrație modernă se construiește prin viziune, responsabilitate și preocupare reală pentru oameni. Digitalizarea nu înseamnă doar calculatoare, programe informatice sau tehnologie modernă. Înseamnă, înainte de toate, respect pentru timpul oamenilor, mai puțină birocrație, transparență și servicii publice simple, rapide și eficiente”, a transmis primarul.

Primarul din Ciugud critică lipsa digitalizării instituțiilor statului

Într-o ediție recentă a emisiunii „Harta de impact”, Gheorghe Damian a vorbit despre digitalizarea administrației publice și despre reforma administrativă. Edilul a criticat lipsa unor măsuri concrete care să oblige toate instituțiile statului să adopte serviciile digitale.

„Am ajuns noi, primarii de comune și de comune mici, să fim principalii vinovați pentru care bugetul țării suferă, pentru care deficitul este mare, pentru care pensiile vârstnicilor nu cresc. Este, cred, o eroare. Cred că transformarea digitală trebuie făcută un pic și de sus în jos. Adică avem exemplul Ghișeul.ro, prezent, furnizat de stat din 2016. Neavând măsuri coercitive și pe cineva care să răspundă de obligativitatea instituțiilor de a se înrola în acest sistem, încă mai avem instituții ale statului care nu sunt înrolate în Ghișeul.ro. Eu așa văd transformarea digitală, făcută ca o coloană vertebrală, de sus în jos, de la nivel guvernamental”, a declarat Gheorghe Damian.

Edilul consideră că modernizarea administrației trebuie să fie coordonată de la nivel central, astfel încât cetățenii să poată beneficia de aceleași servicii digitale indiferent de localitatea în care trăiesc.

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Ce spune despre reorganizarea administrativă: „Nu cred că asta ar trebui să fie soluția pentru România”

În aceeași emisiune, primarul din Ciugud a vorbit despre reforma administrativă și despre riscurile reorganizării teritoriale. Gheorghe Damian susține că este nevoie de o reformă în România, dar consideră că redesenarea județelor și a comunelor trebuie să fie ultimul pas, după realizarea unor studii care să arate cum pot fi îmbunătățite serviciile publice.

„Cei care avem mai multe mandate știm că tot PSD-ul, pe vremea domnului Dragnea, a discutat despre reorganizarea teritorială. Cel puțin noi, Asociația Comunelor din România, și aici aș vrea să vorbesc, în primul rând, în numele colegilor primari, susținem o reformă administrativă la nivelul României. Este nevoie de așa ceva. Înainte de a veni să desenăm județe, să desenăm comune, cred că ar trebui să avem niște studii foarte clare. Să vedem cum putem optimiza lucrurile, astfel încât viața oamenilor de acolo să fie una mai bună. După ce facem toate aceste analize, cred că ar trebui să fie ultimul pas să ne așezăm la masă și să redesenăm granițele. Nu cred că asta ar trebui să fie soluția pentru România, ca dimineața, la ora 7, toți să ne înghesuim spre centrul de județ”, a declarat primarul.

Edilul a avertizat că o reorganizare teritorială care ar concentra administrația în mai puține centre ar putea accentua migrația populației și ar crea probleme de trafic și acces la servicii.

„Dacă acum avem într-o regiune cinci județe și toți se înghesuie spre cinci centre județene, să ne trezim că din toate cele cinci județe ne vom înghesui spre un singur centru, că vom bloca această țară. Important este să ducem dezvoltarea economică în anumite zone și în rural astfel încât să nu fim nevoiți să migrăm toți înspre zona aceasta”, a spus Gheorghe Damian.

Interviul integral cu primarul comunei Ciugud poate fi urmărit în emisiunea „Harta de impact”, pe YouTube, realiază de G4 Media.

Ciugud, lăudat și în presa olandeză

De-alungul anilor, performanțele comunei din județul Alba au atras atenția și presei internaționale. De exemplu, în iulie 2025, jurnaliștii publicației olandeze Het Financieele Dagblad, unul dintre cele mai vechi ziare economice din Olanda, au vizitat Ciugud și au dedicat un articol modului în care comunitățile rurale pot deveni exemple de dezvoltare prin tehnologie, educație și fonduri europene.

Reprezentanții Primăriei Ciugud au anunțat atunci că jurnaliștii olandezi au petrecut o zi în comună, au vizitat Școala Smart și au analizat conceptul de „Smart Village”.

„Suntem onorați că Het Financieele Dagblad, unul dintre cele mai vechi și respectate ziare din Olanda (cu o istorie care începe în 1796), a dedicat un amplu articol Comunei Ciugud și modului în care micile comunități pot construi viitorul cu viziune, curaj și... fonduri europene!

Jurnaliștii olandezi au petrecut o zi alături de noi, au vizitat Școala Smart din Ciugud, au explorat conceptul de smart village și, în final, au concluzionat că suntem un model de bună practică în ceea ce privește dezvoltarea europeană a comunităților rurale”, au transmis reprezentanții administrației locale.

Articolul a apărut în ediția tipărită a publicației și a pus accent pe transformarea unei comunități rurale prin investiții, educație și inovație.

„Ciugud este exemplul european prin excelență al unui smart village și atrage delegații din țară și din străinătate care vor să învețe din această poveste de succes. Datorită folosirii inteligente a fondurilor europene, Ciugud s-a transformat dintr-un sat rămas în urmă în cel mai digital sat din România. Locuitorii își plătesc taxele prin aplicații, școlile sunt complet digitalizate, iar satul are un parc industrial prosper”, a relatat publicația olandeză.

Jurnaliștii au remarcat și schimbările din viața de zi cu zi a comunității: colectarea selectivă a deșeurilor, iluminatul stradal cu LED și autobuzele electrice. De asemenea, au evidențiat faptul că, în timp ce multe localități rurale din România se confruntă cu depopularea, Ciugud a înregistrat o creștere a numărului de locuitori.

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Potrivit articolului semnat de David Kabel, comuna a atras aproximativ 65 de milioane de euro din fonduri europene, începând cu anii 2000, echivalentul a circa 20.000 de euro pentru fiecare locuitor. Primele investiții au vizat modernizarea infrastructurii, inclusiv asfaltarea drumurilor.

În parcul industrial al comunei funcționează aproximativ 40 de firme din domenii precum logistica și procesarea alimentară, care contribuie la dezvoltarea economică și la crearea locurilor de muncă.

Presa olandeză a remarcat și rolul educației în atragerea familiilor tinere. Școala din Ciugud beneficiază de tehnologii moderne, inclusiv table interactive în sălile de clasă, sisteme de climatizare automatizate și echipamente pentru desfășurarea cursurilor online.

Ciugud, o comună aflată lângă Alba Iulia

Ciugud este situată în partea centrală a județului Alba, în Transilvania, la aproximativ nouă kilometri de municipiul Alba Iulia. Comuna este alcătuită din șase sate: Ciugud, Drâmbar, Hăpria, Limba, Șeușa și Teleac.

Conform recensământului din 2021, localitatea avea 3.285 de locuitori, dintre care 619 în satul de reședință. Ciugud este atestată documentar din anul 1246, iar primarul Gheorghe Damian se află în funcție din anul 2000.

Unul dintre avantajele dezvoltării sale este apropierea de Alba Iulia și de zona industrială a municipiului. Cele două localități sunt legate prin două drumuri de aproximativ 5-7 kilometri, iar infrastructura rutieră din zonă, inclusiv autostrăzile Sebeș-Turda și A1, a contribuit la creșterea atractivității economice a împrejurimilor.

Astfel, comuna a beneficiat atât de investițiile proprii, cât și de dezvoltarea economică a municipiului din apropiere. Apropierea de oraș le-a permis multor familii să locuiască în mediul rural și să facă naveta pentru serviciu.

Printre proiectele care au contribuit la notorietatea comunei se numără prima școală inteligentă din mediul rural din România, inaugurată în 2019. Clădirea utilizează senzori și sisteme inteligente pentru reglarea iluminatului și a aerului condiționat, iar profesorii folosesc instrumente digitale în procesul de predare.

Ciugud promovează conceptul „Smart Village” și a devenit un exemplu de bună practică pentru alte comunități rurale interesate de utilizarea tehnologiei și a fondurilor europene. În comună se află și Theodora Golf Club, în satul Teleac, precum și obiective istorice precum Biserica de lemn din Drâmbar, Monumentul Eroilor și situl arheologic „Gorneț”.