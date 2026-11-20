Programul de finanțare a bateriilor pentru prosumatori a atras 32.815 dosare până vineri, 20 noiembrie, la ora 14:49. Valoarea cumulată a cererilor, de aproximativ 467,3 milioane de lei, depășește bugetul disponibil de 400 de milioane de lei, potrivit datelor de pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), citate de Adevărul Financiar.

Cereri peste buget pentru bateriile prosumatorilor: peste 32.800 de dosare depuse la AFM Foto: arhivă

În prima oră de la deschiderea înscrierilor, instituția raportase 23.032 de cereri și anunțase că platforma funcționase fără întreruperi sau disfuncționalități. Numărul dosarelor a continuat să crească, însă depunerea unei solicitări nu echivalează cu aprobarea finanțării.

Sprijin de maximum 15.000 de lei, cu o contribuție proprie obligatorie

Finanțarea poate acoperi cel mult 75% din valoarea proiectului, în limita a 15.000 de lei, TVA inclusă. Beneficiarul trebuie să suporte diferența. Programul se adresează persoanelor fizice care au deja calitatea de prosumator și vor să instaleze sisteme de stocare a energiei produse din surse regenerabile.

Înscrierile au început pe 20 noiembrie, la ora 10:00, și se fac exclusiv online, prin platforma AFM. Termenul de depunere este 25 noiembrie 2026, ora 23:59. Bateriile permit păstrarea surplusului de electricitate produs de panourile fotovoltaice pentru a fi folosit ulterior, inclusiv seara sau noaptea.

Ordinea înscrierii nu decide cine primește banii

Selecția nu urmează regula „primul venit, primul servit”. Dosarele sunt evaluate pe baza unui punctaj de maximum 100 de puncte. Printre criterii se află capacitatea de stocare propusă, contribuția proprie și faptul că solicitantul nu a mai beneficiat de finanțări nerambursabile pentru sisteme de stocare.

Documentele solicitate includ actul de identitate, certificatele de atestare fiscală, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni. Condițiile de eligibilitate și procedura de înscriere sunt disponibile pe site-ul AFM, potrivit sursei citate.

Depășirea bugetului prin valoarea totală a dosarelor înregistrate nu reprezintă bani deja acordați. Proiectele care vor primi sprijin vor fi stabilite în urma verificării eligibilității și a evaluării punctajului.