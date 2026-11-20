Declarația comună de la Shenzhen promite „fluxuri stabile de energie”, dar blocajul din Strâmtoarea Ormuz, costurile explodate ale asigurărilor și calculele bugetare de la Washington arată că realitatea din teren cântărește mai greu decât hârtia. Cercetătoarea Ioana Constantin-Bercean, expertă în SUA și Orientul Mijlociu, explică legătura dintre criza din Golf, linia democraților din Congres și limitele declarației celor trei mari puteri.

Foto: Întâlnire trilaterală Trump-Xi-Putin AFP

La prima vedere, declarația din China și realitatea din teren par o partidă de șah cu ritm de film de acțiune. Totuși, când se limpezește tabla, se vede clar că una este mutarea de pe hârtie și altul este costul real din teren.

Ccercetătoarea Ioana Constantin-Bercean, expertă în SUA și Orientul Mijlociu, leagă blocajul din Strâmtoarea Ormuz de calculele de la Washington și de comunicatele de la Shenzhen. În SUA, democrații au câștigat Congresul pe opoziția față de războiul cu Iranul, iar democratul Hakeem Jeffries a fost nominalizat pentru funcția de Speaker, însă refuză pârghia tăierii fondurilor și mizează pe rezoluții privind puterile de război, ușor de blocat printr-un veto. Este fractura clasică dintre campanie și guvernare, plus calculul cinic: dacă lași banii să curgă, riști să „deții” politic un război pe care spui că vrei să-l oprești.

Ce conține declarația și ce mari absențe ascunde

„Reforma ONU, asumată de cei trei «în calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate», deci o reformă făcută de cei care au drept de veto, fără Marea Britanie și Franța. Mai multe produse petroliere rafinate «pentru binele tuturor națiunilor» și «importanța fluxurilor stabile de energie». Consimțământul statelor și imunitatea oficialilor de stat sunt «de importanță capitală», iar Curtea Penală Internațională «și alte organisme similare» nu trebuie să facă abuz de jurisdicție”, notează experta.

Și tot în declarație se menționează și că „Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”, plus un dialog despre reducerea riscurilor nucleare și neproliferare”, amintește ea.

Ioana Constantin-Bercean remarcă și faptul că din declarația întâlnirii care a fost comparată de unii cu Yalta lipsesc Ucraina, Iranul, Strâmtoarea Ormuz și Europa.

Ioana Constantin-Bercean e expertă în SUA și Orientul Mijlociu Foto: Arhivă personală

Jocul de putere din spatele fiecărui punct

„Punctul 4 e formula Reagan-Gorbaciov de la Geneva, din 21 noiembrie 1985. Casa Albă anunțase că președintele vrea să discute reducerea armelor nucleare. În text a rămas reducerea riscurilor, adică exact formula pe care Beijingul o apără de ani de zile ca să nu negocieze plafoane pentru cele circa 600 de focoase ale sale (FAS)”, susține ea.

În schimb, punctul 3 e al Moscovei. „Vladimir Putin are din 17 martie 2023 un mandat de arestare emis de CPI. Washingtonul nu a cedat nimic aici, pentru că a sancționat el însuși Curtea în februarie 2025, după mandatul pentru Benjamin Netanyahu”, observă Ioana Constantin-Bercean. Apoi, punctul 2 e al lui Trump, care îi cerea lui Xi încă din septembrie mai multe produse rafinate.

„Fiecare și-a luat un punct, însă singura cerere nouă (plafoanele nucleare) s-a oprit pe poziția celui care nu s-a mișcat”, remarcă experta. Pe de altă parte, ea atrage atenția și că, chiar dacă pe hârtie anumite lucruri par cât se poate de clare, realitatea este cu totul alta.

Strâmtoarea Ormuz și factura energiei

În paralel, declarația comună SUA-Rusia-China de la Shenzhen promite „fluxuri stabile de energie” și mai mult petrol rafinat, dar realitatea din Golf nu citește comunicate: în Strâmtoarea Ormuz traficul e mult sub nivelul normal, iar asigurarea unei traversări a sărit de la zeci de mii la zeci de milioane de dolari, o creștere de sute de ori chiar și la estimări mai prudente decât vârful invocat în Senat.

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Cât timp Iranul și riscurile din Golf dictează ritmul, „stabilitatea” energetică rămâne o frază pe hârtie. Altfel spus, pe scurt, marile puteri își desenează perimetre fără costuri imediate, dar adevărata delta se plătește în strâmtoare, în bugete și la pompă.

„Natura urmărește abstractul (sau îl contrazice). Punctul 2 vorbește despre «fluxuri stabile de energie». Cu două zile înainte, la audierea de confirmare din Senat, secretarul interimar al Marinei americane, Hung Cao, a spus, la o întrebare a senatoarei Elissa Slotkin, că asigurarea unei singure traversări prin Ormuz a urcat de la 54.000 de dolari, înainte de război, la 64 de milioane. Cifra e contestată (S&P Global estima în iulie circa 21 de milioane pentru un petrolier mare, iar un director al companiei ENOC din Dubai vorbea în septembrie de 10-20 de milioane), dar și estimarea cea mai prudentă înseamnă o creștere de câteva sute de ori. Traficul prin strâmtoare e cu circa 65% sub nivelul de dinainte de război (UKMTO). Iranul nu apare în declarație, dar de el depinde dacă punctul 2 se poate respecta”, mai spune ea.

Fractura dintre discursul democraților și faptele lor

Ioana Constantin-Bercean remarcă și ipocrizia democraților, care au câștigat Congresul cu un discurs pacifist, în care au criticat faptul că Donald Trump a declanșat războiul cu Iranul. Odată ce și-au atins obiectivul și au pus stăpânire pe Congres, democrații nu fac decât să continue politica externă a republicanilor și a celui mai hulit rival, Donald Trump.

„Democrații au câștigat Congresul și pe tema războiului cu Iranul, pe care l-au numit o greșeală a lui Trump. Pe 18 noiembrie l-au nominalizat pentru funcția de Speaker pe Hakeem Jeffries. Cu o zi înainte, întrebat la «The Atlantic Summit» dacă «a încheia războiul» înseamnă a nu-l mai finanța, Jeffries a răspuns că nu, că înseamnă o rezoluție privind puterile de război, pe care Trump o poate respinge prin veto. Nu s-a angajat nici să folosească termenul de finanțare din 11 decembrie ca să taie banii”, menționează Ioana Constantin-Bercean.

În plus, Statele Unite își mențin politica față de Israel, care rămâne același aliat esențial, indiferent dacă la Washington se află la putere republicanii sau democrații și indiferent de componența Congresului.

„Despre Israel, declarația lui oficială din 2025 spune că angajamentul față de securitatea Israelului rămâne «de neclintit» (ironclad). În același timp, Thomas Friedman (New York Times, 17 noiembrie) le scria democraților că tăierea fondurilor ar fi o greșeală, la fel ca sloganul «defund the police» («tăiați finanțarea poliției»): «You defund it, you own it.» («Dacă îi tai finanțarea, îți asumi consecințele / devine responsabilitatea ta.») Recomandarea lui e să nu slăbească presiunea pe Iran și să ancheteze cum a fost condus războiul. A doua zi, Responsible Statecraft publică o analiză care susține că asta înseamnă să salvezi războiul, nu să-l închei”, punctează experta.

În situația dată, remarcă Ioana Constantin-Bercean, nu doar alegătorii români descoperă după vot că programul de campanie și cel de guvernare sunt două documente diferite.

Lecția din Irak și miza anului 2028

Înainte de alegerile din 2028, acest lucru aduce cu un precedent de la începutul anilor 2000. Atunci, aceiași democrați au câștigat Congresul tot cu un mesaj pro-pace, dar odată instalați în legislativul american au continuat fără probleme să aloce bani finanțării războiului din Irak.

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„Precedentul cel mai apropiat e 2006-2007: democrații au câștigat Congresul pe tema Irakului, iar în mai 2007, după vetoul lui Bush din 1 mai, au votat banii pentru război fără calendar de retragere (legea a fost semnată pe 25 mai). Ironia e că Jeffries însuși numește conflictul cu Iranul «război ales» (war of choice), termenul consacrat pentru Irak 2003”, mai afirmă Ioana Constantin-Bercean.

Ea vine și cu o estimare cu privire la următorii doi ani, pentru Statele Unite. În opinia Ioanei Constantin-Bercean, democrații nu vor abdica de la discursul pacifist, dar vor acționa exact în modul opus și vor finanța cu generozitate războiul din Iran.

„Estimarea mea, pe doi ani, e că, dacă democrații rămân în Congres cu «încheiem războiul» în discurs și cu banii votați în buget, prețul la pompă și costul vieții rămân sus (AAA: 3,91 dolari pe galon pe 12 noiembrie, cel mai scump noiembrie înregistrat), iar șansele republicanilor redevin reale, la Casa Albă și în Congres”, sintetizează experta.

Există și un contraargument, susține Ioana Constantin-Bercean, care explică și care sunt indicatorii care ar trebui urmăriți.

„Contraargumentul vine tot din 2008, când votul împotriva războiului nu s-a dus la republicani, ci la candidatul democrat care se opusese de la început. Ce indicatori urmărim: votul din 11 decembrie, soarta rezoluției din ianuarie, prețul la pompă și costul asigurărilor la Ormuz”, încheie Ioana Constantin-Bercean.