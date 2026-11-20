Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a atras atenția asupra escaladării tensiunilor de securitate din regiune, evocând incidentele din Marea Neagră, rachetele ajunse pe teritoriul Poloniei și dejucarea unui plan de asasinat în Danemarca.

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu Foto: Facebook/Dan Neculăescu

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a reacționat la o serie de incidente de securitate din regiune, afirmând că astfel de evoluții au mai fost întâlnite și că efectul lor este apropierea aliaților din NATO.

„Atacuri în Marea Neagră, rachete deasupra Poloniei și un complot de asasinat dejucat în Danemarca. Am mai văzut această formă de escaladare. Are un efect remarcabil în a-i apropia pe aliații NATO și în a face Alianța noastră mai mare și mai puternică”, a transmis șeful diplomației române.

Doua rachete și o dronă au ajuns pe teritoriul Poloniei

Declarația vine în contextul incidentelor înregistrate vineri, 20 noiembrie, în Polonia, unde autoritățile au identificat trei obiecte aeriene ajunse pe teritoriul țării, în apropierea graniței cu Ucraina. Este vorba despre două rachete și o dronă cu propulsie reactivă, ale căror resturi au fost descoperite în mai multe zone din estul Poloniei.

Premierul polonez Donald Tusk a suspectat o provocare intenționată din partea Rusiei și a convocat o reuniune de securitate. La rândul său, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat că Varșovia intenționează să solicite sprijin suplimentar din partea NATO pentru consolidarea apărării aeriene. Nu au fost raportate victime.

Mai multe nave comerciale, lovite de drone în Marea Neagră

În ultimele zile, Marea Neagră a fost scena mai multor incidente care au vizat nave comerciale. Unul dintre cele mai recente s-a produs în seara de 14 noiembrie, când trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în largul Sulinei.

Printre navele afectate s-au numărat petrolierul grec EVIA PETROL V și vrachierul MARSOL, care au fost lovite în apropierea Canalului Sulina. Ambele atacuri au provocat incendii la bord, însă echipajele au reușit să le stingă. O a treia navă, Ali Najafov, a anunțat ulterior că a fost lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării.