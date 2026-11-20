Un elev mănâncă în timpul orei, apoi scoate un vape și fumează în clasă, în timp ce transmite live pe internet. În același timp, o colegă se ceartă cu profesoara. Imaginile au fost publicate de Colegiul Cadrelor Didactice și au stârnit numeroase reacții. Internauții au criticat comportamentul elevilor și au readus în discuție lipsa disciplinei, autoritatea profesorilor și rolul părinților în educația copiilor.

„Asta a ajuns ora de curs în unele școli! Un elev face live pe internet, la început mănâncă liniștit în bancă, iar apoi vapează nestingherit în clasă. Și ca tabloul să fie complet, pe fundal se aude o colegă care se ceartă cu profesoara: «Dacă mă îmbolnăvesc, e vina ta!»”, au scris reprezentanții Colegiului Cadrelor Didactice pe Facebook.

Aceștia au rezumat imaginile printr-o întrebare adresată celor care au urmărit înregistrarea: „Vape-uri în clasă, mâncare pe bancă, live-uri pe rețele și profesori fără autoritate. Unde ne îndreptăm?”.

Subiectul a fost discutat și pe Reddit, într-o postare intitulată „Realitatea din sălile de clasă din România”. Filmarea și comentariile au deschis o dezbatere despre felul în care se desfășoară orele, despre elevii care folosesc telefoanele în timpul cursurilor și despre profesorii care spun că nu mai reușesc să impună respectarea regulilor.

Profesorii spun că nu pot supraveghea fiecare elev: „Nu stai cu ochii pe ultimele bănci ca o cameră de supraveghere”

Colegiul Cadrelor Didactice a publicat și o explicație referitoare la dificultățile cu care se confruntă profesorii atunci când încearcă să predea, dar trebuie să fie atenți și la comportamentul elevilor.

„Cine n-a predat niciodată, nu înțelege cum scapă elevii cu telefoane ascunse în penar, șoapte sau live-uri în timpul orei”, se arată în mesaj.

Reprezentanții organizației atrag atenția că un profesor nu poate urmări permanent fiecare bancă, mai ales atunci când explică o lecție care necesită concentrare.

„Când explici la tablă o problemă complexă la matematică, cu calcule, semne și pași care nu iartă nicio greșeală, ești concentrat pe ce predai, nu stai cu ochii pe ultimele bănci ca o cameră de supraveghere”, au transmis aceștia.

În opinia lor, elevii de liceu cunosc regulile, însă unii aleg să le încalce fără ca profesorul să observe imediat.

„În plus, efortul te ține ancorat în ce lucrezi, iar elevii de liceu știu foarte bine regulile. Dacă aleg să se ascundă, e decizia lor, nu vina profesorului”, se mai arată în postare.

Mesajul se încheie cu o întrebare despre pregătirea suplimentară la care ajung să apeleze unii elevi: „Ne mai întrebăm de ce au nevoie de meditații?”.

Părinții, considerați principalii vinovați: „Profesorilor li s-au luat toate armele”

O mare parte dintre comentariile publicate pe Reddit și Facebook au pus comportamentul elevilor pe seama educației primite în familie.

„Vina este în totalitate a părinților. Profesorilor li s-au luat toate «armele»”, a scris un utilizator.

Un alt comentariu a mers în aceeași direcție: „Asta este educația primită în familie, ăsta este respectul față de un cadru didactic, asta este grandomania”.

Un părinte de adolescente a recunoscut că adulții au o mare parte din responsabilitate și a povestit că propria fiică și-ar fi dorit, la un moment dat, să intre într-un apel video în timpul orei.

„Ca părinte de adolescente, vina este în totalitate a noastră, a părinților”, a transmis acesta, explicând că părinții trebuie să stabilească limite și să le vorbească celor mici despre responsabilitate și respectarea regulilor.

Alți participanți la discuție au susținut că profesorii sunt puși în dificultate chiar de familiile elevilor, care contestă notele sau sancțiunile.

„Din ce am înțeles de la prietenii din învățământ, îți sar apoi părinții în cap. Nu contează că nu sunt toți așa, dacă ai 4-5 în fiecare clasă cu părinți de genul este suficient”, a povestit un internaut.

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Un alt utilizator, care a precizat că soția sa este cadru didactic, a relatat o situație cu care aceasta s-ar confrunta: „Pe ea o sună și părinții să o întrebe de ce i-a ascultat azi «puișorul», că se vedea că e supărat”.

Elevi care fac live în timpul orelor Foto: Facebook/Colegiul cadrelor didactice

Telefoanele, interzise în timpul orelor? „Cine nu respectă, să i se confişte până la finalul orei”

Interzicerea telefoanelor în timpul cursurilor a fost una dintre cele mai frecvente solicitări.

„Elevii n-au ce căuta cu telefonul în timpul orelor la vedere. Se ține în geantă, nici măcar pe bancă. Cine nu respectă, să i se confişte până la finalul orei”, a scris un utilizator.

Un alt participant a propus ca telefoanele să fie strânse la începutul fiecărei ore: „Pus o cutie în fiecare clasă, când e gata pauza, toată lumea pune telefoanele în cutie. Când ești în pauză, îți iei telefonul din cutie. Nu te conformezi? Afară din clasă și ești absent nemotivat”.

Au existat și comentarii despre aspectul elevilor și regulile privind ținuta și machiajul în școli.

„De ce li se permite machiaj, unghii, gene la școală? Fac ce vor? Școala nu are regulament, coloană vertebrală? Și telefoanele nu au ce căuta în școli”, a transmis un internaut.

Acesta a propus și sancțiuni mai ferme pentru elevii care nu respectă regulile.

„Nu-i mai interesează nimic”. Notele și corigențele, puse sub semnul întrebării

Discuția de pe Reddit a depășit problema telefoanelor și a ajuns la o întrebare mai veche a sistemului de învățământ: câtă autoritate mai are profesorul în fața clasei și ce se întâmplă atunci când un elev refuză să respecte regulile?

„Profesorii au o armă care e ușor de folosit: notele. Vorbește în ore cineva? Îl întrebi ceva din lecție. Nu știe? 3! Ora viitoare la fel. Poate până la urmă se prind că nu merge așa. Am avut un profesor ce făcea asta. Absolut nimeni nu mișca la ore”, a povestit un internaut.

Replica altui participant a fost însă că asemenea metode nu mai funcționează: „Nu mai merge. Nici teste neanunțate nu mai se dau. Nu prea mai sunt metode de coerciție”.

Un utilizator care spune că este profesor a explicat că nici sancțiunile disciplinare nu îi mai impresionează pe unii elevi: „Am elevi pe care îi doare în cot că eu le fac referat și li se scade nota la purtare”.

Alții au atras atenția asupra reacțiilor părinților atunci când copiii riscă să rămână corigenți.

„Stai să vezi dacă îl pică la o materie, cum vin părinții, cu bunicii, cu neamurile și, dacă se poate, cu tot stolul, să facă scandal că de ce e picată odrasla lor foarte cuminte”, a scris un participant la discuție.

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Un alt internaut a cerut renunțarea la promovarea elevilor doar pentru că au ajuns în ultimul an de liceu.

„Ar trebui scoase ideile de «copilul ar trebui să treacă, măcar cu 5, că e liceu». Nu, lasă-l să nu treacă, poate se calmează”, a susținut acesta.

„Asta se întâmplă când nu mai există frică de autoritate”, a scris un internaut.

Disciplină mai strictă sau mai multă comunicare? Părerile sunt împărțite

O parte dintre participanți au atras atenția că disciplina nu poate fi construită prin intimidare sau violență și că elevii au nevoie de comunicare, explicații și reguli aplicate consecvent.

Un alt participant a respins însă ideea că teama ar trebui să stea la baza educației: „Nu frica e soluția. Educația, comunicarea, validarea sentimentală și emoțională în relația de creștere a copilului”.

Un alt comentator a explicat că sancțiunile nu trebuie confundate cu violența și că elevii trebuie să înțeleagă că acțiunile lor au consecințe.

„Dacă ei nu primesc de nicăieri un semnal că ce fac e greșit, de unde ar putea ei înțelege asta? Dacă părintele îi dă de înțeles că poate să facă tot ce vrea fără consecințe, iar profesorul nu mai are niciun fel de autoritate să conteste asta, care e soluția?”, a întrebat acesta.

Dezbaterea a scos la iveală și nemulțumiri legate de influența rețelelor sociale asupra adolescenților.

De exemplu, o persoană a cerut chiar interzicerea TikTok, pe care îl consideră responsabil pentru promovarea unor modele de comportament nocive.

„Vai de capul nostru și de viitoarele generații de genul acesta”, a scris un alt participant la discuție.