Comisia Europeană a anunțat plata celor 10 miliarde de euro alocate Ungariei prin PNRR, fonduri blocate în timpul guvernării lui Viktor Orban. Bruxelles-ul consideră că noul guvern condus de Peter Magyar a îndeplinit aproape toate reformele solicitate.

Ungaria primește 10 miliarde de euro de la Bruxelles Foto: Pixabay

Comisia Europeană a anunțat vineri că Ungaria poate primi cele 10 miliarde de euro aferente Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri pe care Bruxelles-ul le-a ținut blocate în timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, relatează Agerpres.

Decizia vine după ce executivul european a evaluat reformele implementate de noul guvern ungar, condus de premierul pro-european Peter Magyar, și a concluzionat că aproape toate condițiile impuse pentru deblocarea banilor au fost îndeplinite.

Conflictul dintre Bruxelles și guvernul lui Viktor Orban

În timpul mandatului său, Viktor Orban s-a aflat într-un conflict permanent cu Comisia Europeană, care a acuzat guvernul ungar de încălcarea statului de drept. Printre motivele disputelor s-au numărat respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT, normele privind achizițiile publice și contestarea întâietății deciziilor instanțelor europene în fața celor emise de instanțele ungare.

Tensiunile au fost amplificate de refuzul lui Orban de a susține Ucraina în războiul cu Rusia, dar și de adoptarea unei legislații care a restrâns finanțările din străinătate pentru ONG-uri și presă în Ungaria.

Ca urmare a acestor dispute, Comisia Europeană a blocat PNRR-ul Ungariei. În decembrie 2022, Bruxelles-ul a activat împotriva Budapestei și mecanismul de condiționalitate privind statul de drept, care permite suspendarea fondurilor europene pentru statele membre considerate că încalcă aceste principii.

Peter Magyar a făcut din deblocarea banilor o prioritate

Situația s-a schimbat după alegerile din aprilie, când Viktor Orban a pierdut puterea în fața fostului său aliat, devenit între timp rival, Peter Magyar.

Noul premier a făcut din deblocarea fondurilor europene și aducerea în fața justiției a apropiaților fostului premier două dintre prioritățile guvernării sale. În prezent, fratele mai mic al lui Orban și doi foști miniștri se află în arest, fiind acuzați de corupție.

Guvernul ungar a lucrat contracronometru pentru a implementa măsurile solicitate de Bruxelles și a depus cererea de plată pentru PNRR la 30 septembrie, în ultima zi în care statele membre puteau prezenta dovezile îndeplinirii jaloanelor necesare pentru obținerea fondurilor din programul european de redresare post-pandemie.

Spre deosebire de celelalte state membre, care au avut planurile împărțite în mai multe cereri de plată, Ungaria a depus o singură solicitare, pentru întreaga sumă care îi revine prin acest program. Situația particulară a fost determinată de blocarea anterioară a fondurilor.

Bruxelles-ul consideră îndeplinite 126 dintre cele 127 de măsuri

În evaluarea publicată vineri, Comisia Europeană a apreciat că Ungaria a îndeplinit „în mod satisfăcător” 126 dintre cele 127 de măsuri convenite.

Printre reformele considerate îndeplinite se numără aderarea la Parchetul European (EPPO), creșterea transparenței în achizițiile publice și restabilirea independenței sistemului judiciar.

Singura măsură pe care Bruxelles-ul o consideră îndeplinită doar parțial vizează prezentarea unui raport de evaluare a eficacității regulilor fiscale din Ungaria.

Guvernul ungar mai are la dispoziție două luni pentru a îndeplini integral această cerință. La finalul perioadei, Comisia Europeană ar putea reține totuși fondurile aferente acestui jalon, dacă va constata că măsura nu a fost dusă la îndeplinire.