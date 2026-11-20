Ambasada Rusiei în România a acuzat vineri autoritățile de la București de „rusofobie”, după refuzul acordării vizelor pentru echipa rusă de taekwondo care urma să participe la Campionatul European de cadeți.

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Într-o declarație de presă, misiunea diplomatică a susținut că decizia va avea consecințe asupra modului în care Moscova își va configura relațiile cu România.

Potrivit declarației ambasadei, competiția este programată la București în perioada 26–29 noiembrie 2026 și se adresează sportivilor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Misiunea diplomatică rusă afirmă că autoritățile române au ignorat o decizie a Consiliului Federației Mondiale de Taekwondo din 31 ianuarie 2026 și o adresă a conducerii Uniunii Europene de Taekwondo către Ambasada României la Moscova.

Acuzații de discriminare formulate de ambasadă

Ambasada califică refuzul vizelor drept „o nouă manifestare a rusofobiei din partea oficialităților de la București” și susține că acesta ar încălca normele mișcării sportive internaționale și tratatele privind drepturile omului. În sprijinul acuzațiilor sale, misiunea diplomatică invocă Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția europeană a drepturilor omului și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului.

Misiunea diplomatică susține, de asemenea, că măsura îi împiedică pe copii să participe la competiție. Totodată, ambasada respinge argumentele de securitate pe care le atribuie Ministerului Afacerilor Externe al României, referitoare la siguranța navigației în Marea Neagră și la încălcări ale spațiului aerian românesc.

Mesaj privind viitoarele relații bilaterale

În finalul declarației, ambasada acuză autoritățile române că agravează relațiile dintre cele două țări, pe care le descrie ca fiind deja într-o „profundă criză”.

„Acest lucru va fi, fără îndoială, luat în considerare de Rusia în procesul de configurare a viitoarelor relații bilaterale”, se arată în declarația Ambasadei Rusiei.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul României, Cristian Istrate, pentru a protesta față de refuzul acordării vizelor tinerilor sportivi ruși care urmau să participe la competiția de la București.

Poziția MAE: acordarea vizelor este un atribut suveran

Ministerul Afacerilor Externe al României a confirmat convocarea ambasadorului Cristian Istrate și a explicat motivele refuzului vizelor. Potrivit reacției MAE publicate de Adevărul, decizia reflectă poziția României față de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și consecințele directe asupra țării noastre, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național.

MAE a subliniat că acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen. Instituția a precizat că măsura este în acord cu decizii recente ale altor state europene și aliate care au restricționat accesul sportivilor ruși la competiții: „Federațiile sportive decid regulile competiției, dar cine intră pe teritoriul național este o decizie care aparține exclusiv României”.

Ce prevăd regulile World Taekwondo

Adevărul a relatat că, la 31 ianuarie 2026, Consiliul World Taekwondo a decis să permită sportivilor ruși și belaruși, juniori și seniori, să concureze sub drapelele naționale. Federația a menținut însă interdicția organizării de evenimente sportive internaționale în Rusia și neacordarea acreditărilor pentru oficialii guvernamentali din Rusia și Belarus.