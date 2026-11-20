România și Bulgaria întârzie proiecte esențiale pentru securitatea flancului sud-estic al NATO, de la centrul de securitate de la Marea Neagră, blocat de disputa privind sediul, până la coridorul de mobilitate militară și transportul gazelor. Generalul în rezervă Dorin Toma avertizează că lipsa dialogului și rivalitățile dintre cele două state riscă să compromită inițiative strategice și să slăbească apărarea regiunii.

România și Bulgaria nu se înțeleg la Marea Neagră Foto: MApN / Facebook

Generalul (r) Dorin Toma, fost comandat NATO, se declară contrariat de incapacitatea României de a transforma interesele strategice comune cu Bulgaria în proiecte concrete. Aceste lacune diplomatice, coroborate cu lipsa de viziune, pot avea consecințe pentru securitatea națională și apărarea colectivă a NATO.

„Deși avem încheiat un parteneriat strategic, cum altfel, cu greu angajamentele politice se transformă în capabilități și infrastructuri funcționale. Fie că vorbim de dragarea Dunării pentru asigurarea navigației, construirea de poduri peste fluviu, dezvoltarea infrastructurii de transport gaze naturale etc., proiectele transfrontaliere înaintează foarte greu”, spune el.

Rivalitatea româno-bulgară a luat prin surprindere Bruxelles-ul

Însă cel mai bun exemplu dintre toate ține chiar de hub-ul de securitate de la Marea Neagră, proiect propus de la Bruxelles, dar pe care până acum România și Bulgaria nu se arată capabile să-l dezvolte, în pofida sprijinului primit. Motivul este unul ridicol, mai ales dacă se ține cont de contextul tulbure din regiune și de amenințările care planează în ultimii ani asupra statelor riverane de la Marea Neagră. Practic, Bucureștiul și Sofia nu au putut să cadă de acord cine va găzdui acest hub.

„Cel mai recent exemplu în acest sens îl reprezintă dezvoltarea Centrului de Securitate pentru Marea Neagră al Uniunii Europene. Inițiativă a Comisiei Europene, și nu a diplomației românești, așa cum autoritățile române tot insistă să ne spună, a fost formalizată, pentru prima oară, în mai 2025, în abordarea strategică a UE pentru Marea Neagră. Până astăzi, proiectul nu s-a putut concretiza, în principal din cauza neînțelegerilor dintre cele două state privind locația acestui centru. Nu privind misiunea sa, finanțarea, împărțirea responsabilităților între statele riverane. Problema a fost cine să găzduiască centrul. După ce anul trecut, în luna septembrie, autoritățile române au plimbat-o pe președinta Comisiei Europene prin portul Constanța, inclusiv cu elicopterul, pentru a prezenta facilitățile ce puteau fi puse la dispoziție, proiectul s-a blocat”, mai spune generalul.

El consideră că cel mai probabil, partea bulgară a fost iritată de faptul că nu a fost consultată pe subiectul amplasamentului centrului. A fost nevoie să treacă alte 10 luni și să aibă loc zeci de incidente de securitate în Marea Neagră până când conceptul acestui centru a fost finalizat de cele două țări, în iunie 2026, mai arată generalul Dorin Toma.

„Operațional e de-a dreptul ridicol”

Chiar și acum, mecanismul operațional și calendarul de implementare nu sunt nici acum definitivate, deși până la urmă proiectul a fost într-un fel deblocat. Bruxelles-ul a fost surprins de încăpățânarea celor două state, dar a acceptat în cele din urmă un compromis absurd. Astfel, cu acordul Comisiei Europene, hub-ul de securitate va fi unul bicefal, cu două sedii fizice. Un caz de așa nu, spune generalul, care arată cum orgoliile de la București și Sofia pot să dilueze la maxim un proiect de o importanță majoră. Operațional, susține generalul, acest lucru va afecta funcționarea centrului dublu de securitate, iar eficiența va lăsa de dorit.

„Comisia Europeană a decis să accepte conceptul prezentat, să finanțeze proiectul și să solicite un calendar clar. A acceptat și propunerea celor două state de a înființa două centre! Mai exact, un centru cu două sedii, la Constanța și Varna. Operațional este de-a dreptul ridicol să dezvolți infrastructură pentru două astfel de capabilități, să dublezi sistemele, să asiguri personal pentru funcționarea centrului în două locații diferite, accesând, în esență, aceleași resurse pentru supravegherea Mării Negre”, explică generalul Dorin Toma.

El remarcă și alte posibile disfuncționalități și contradicții flagrante. Nu este foarte clar cum vor fi distribuite atribuțiile, care vor fi costurile și dacă și în ce măsură va exista o interoperabilitate reală între aceste sedii, la fel cum nu este evidentg dacă va fi asigurată o conducere unică care să stabilească prioritățile de supraveghere și analiză și care să valideze evaluările privind amenințările.

„Ca o paranteză, întotdeauna Comisia Europeană a insistat pe cooperarea UE–NATO pentru combaterea amenințărilor maritime și hibride din Marea Neagră, securitatea frontierelor și mobilitatea militară. Ceea ce noi nu prea înțelegem sau nu luăm în calcul când considerăm că acest centru al UE ne va rezolva problemele de securitate din spațiul maritim al României”, susține el.

Balticii reușesc acolo unde noi dăm greș

Generalul Dorin Toma compară situația de la Marea Neagră, unde Bucureștiul, Sofia și Ankara nu reușesc să pună la punct proiecte vitale și au dificultăți în a colabora cu felul în care se administrează balticii. Dacă la Marea Neagră aliații bâjbâie, în nord colaborarea dintre națiunile din spațiul baltic evoluează natural, fără nicio problemă.

„Pentru a face o comparație, Uniunea Europeană dezvoltă un centru regional de supraveghere și securitate maritimă în Marea Baltică, sub coordonarea Gărzii de Frontieră finlandeze. Astfel, coordonarea mecanismului regional de securitate maritimă se realizează dintr-o singură locație. În Marea Baltică, acest centru de securitate este o capabilitate complementară prin care se urmărește integrarea informațiilor și cooperarea autorităților civile și a operatorilor economici, totul pentru a sprijini autoritățile naționale și operația NATO, Baltic Sentry. Deși a fost anunțat în ianuarie 2026, centrul a primit deja finanțare, iar în luna septembrie a fost și testat pe timpul unui exercițiu complex care a presupus nu doar schimb de informații, ci și planificare comună sau decizii coordonate”, mai arată generalul.

El vorbește și despre un alt proiect din Sud-Estul Europei, acolo unde România, Bulgaria și Marea Neagră se chinuie din 2024 să pună la punct o colaborare ce s-ar dovedi esențială pentru propria securitate și pentru echilibrul regional. Și în acest caz, însă, proiectul trenează.

Alt proiect esențial e blocat de lipsa de viziune

„Un alt proiect vital pentru securitatea României și apărarea colectivă nu a depășit faza memorandumurilor, scrisorilor de intenție, deși se discută despre el de peste 2 ani de zile. Pentru prima dată, România, Bulgaria și Grecia au semnat o scrisoare de intenție în iulie 2024, la summitul NATO de la Washington, pentru realizarea unui culoar de mobilitate militară. Uniunea Europeană, care ar asigura finanțarea, încearcă accelerarea acestui proiect. De fapt, este vorba despre un coridor de transport rutier și feroviar între porturile grecești de la Marea Egee, Bulgaria și România”, mai afirmă el.

Proiectul este important nu doar pentru securitate, ci și pentru economiile statelor din regiune.

„Vrem sau nu vrem, pentru mobilitatea militară acest culoar este vital pentru a putea asigura afluirea forțelor NATO din porturile grecești spre România. Și asta în condițiile în care, în ultimii 15 ani, nu am fost în stare să construim un pod peste Dunăre pentru că nu ne-am înțeles cu privire la amplasament. Iar nu Grecia sau Bulgaria ar fi principalii beneficiari. Noi ar trebui să fim interesați ca aceste forțe NATO să ajungă cât mai repede în România. Până a avea mii de soldați americani permanent staționați aici, a demonstra că ai capacitatea de a disloca rapid forțe militare și resurse pentru a întări flancul sud-estic este o formă credibilă de descurajare”, mai spune generalul.

Am reușit să irităm și Bruxelles-ul și Washington-ul

Un alt proiect care bate pasul pe loc și care s-a confruntat cu piedici, inclusiv politice și chiar din interiorul României, este cel al culoarului vertical de gaze. Însuși fostul premier Ilie Bolojan a contestat acest proiect, deși el este susținut de la Bruxelles și Washington, pentru a elimina sau cel puțin pentru a diminua dependența de gazele rusești.

„Nici culoarul vertical de gaze nu a fost lipsit de probleme, iar până când nu au intervenit ferm Uniunea Europeană și SUA, noi, aici în regiune, nu am reușit să ne înțelegem în legătură cu diferitele reguli comerciale sau tarife. Românii vor spune că vecinii noștri sunt de vină, pe când bulgarii vor susține că noi nu sprijinim aceste proiecte transfrontaliere. La urma urmei, ce mai contează. Diferența dintre ambițiile regionale ale României și capacitatea sa de a negocia și implementa proiecte comune cu un vecin esențial pentru propria securitate și apărare este uriașă.”

Există riscul ca și proiectele bilaterale sau chiar cele trilaterale în care este implicată România, dar și Ucraina și chiar Polonia să rămână veșnic pe hârtie, dar fără a fi transpuse în realitate. În schimb, se discute despre proiecte fanteziste, care ar necesita zeci de miliarde de euro, dar care ar aduce beneficii minore în raport cu costurile.

„Acum, mai nou, discutăm de dezvoltarea unor proiecte transfrontaliere cu Ucraina, greșit considerate ca fiind parte a efortului de reconstrucție post-conflict. Vorbim de construirea unui pod la Isaccea, de rețele electrice sau chiar de o autostradă care să unească Polonia, Ucraina și România. Ca fapt divers, mai apar din când în când știri despre proiectul „Autostrada Albastră” pentru construirea unui canal navigabil care ar lega Marea Baltică de Marea Neagră... și, astfel, Iașiul s-ar trezi port la mare”, adaugă el.

Lipsește dialogul

Revenind la problemele colaborării dintre București și Sofia, ceea ce lipsește cel mai mult României și Bulgariei ar fi, în opinia generalului, dialogul.

„Din experiența mea, atât cât a fost, colaborând cu militari de diferite grade din armata bulgară, am constatat că există o anumită dorință de cooperare pentru dezvoltarea unor proiecte comune, cel puțin în zona securității. Însă trebuie dialog. În concluzie, această incapacitate de a transforma vecinătatea cu Bulgaria într-un parteneriat strategic funcțional este de neînțeles și ar putea fi considerată unul dintre cele mai mari eșecuri ale diplomației românești”, conchide generalul Dorin Toma.