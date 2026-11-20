Un sat din Europa are o problemă neobișnuită: timp de aproape trei luni pe an, munții din jur blochează complet razele soarelui. Pentru ca locuitorii să nu fie nevoiți să trăiască în permanență în umbră, autoritățile au instalat, în urmă cu 20 de ani, o oglindă uriașă care reflectă lumina spre centrul localității. După ce s-a defectat și a rămas nefuncțională timp de trei ani, instalația a fost reparată cu aproximativ 40.000 de euro și funcționează din nou.

Satul este luminat cu Satul este luminat cu ajutorul unei oglinzi uriașe Foto: FB/Anea MacNovit

Viganella este un mic sat din regiunea Piemont, din nordul Italiei, care aparține comunei Borgomezzavalle. Aflat într-o zonă înconjurată de munți înalți, satul nu beneficiază de lumină solară directă în perioada 11 noiembrie-2 februarie.

Timp de 83 de zile, muntele acoperă soarele, iar piața centrală și curtea bisericii parohiale rămân în umbră. Localnicii au transformat, însă, revenirea luminii într-un eveniment special, sărbătorit în fiecare an pe 2 februarie, de Ziua Lumânărilor, când clopotele bisericii anunță întoarcerea soarelui, potrivit La Stampa.

Satul din Europa în care soarele dispare timp de 83 de zile Foto: FB

O oglindă uriașă reflectă lumina spre piața satului

Soluția a fost găsită în 2006, când autoritățile au instalat pe versantul muntelui o oglindă cu o suprafață de 40 de metri pătrați. Amplasată la o altitudine de 1.070 de metri, aceasta urmărește mișcarea soarelui cu ajutorul unui sistem computerizat și reflectă razele spre centrul localității.

Astfel, piața satului și curtea bisericii beneficiază de aproximativ șase ore de lumină solară pe zi, chiar dacă soarele nu poate fi văzut direct din această zonă.

Instalația a costat aproximativ 100.000 de euro și a devenit cunoscută la nivel internațional. Ideea a fost preluată și în Norvegia, unde o altă localitate se confruntă cu o problemă asemănătoare, fiind lipsită de lumina directă a soarelui în anumite perioade ale anului.

Oglinda a fost reparată după trei ani. Lucrările au costat aproape 40.000 de euro

După aproximativ 18 ani de funcționare, oglinda din Viganella s-a defectat în 2023, din cauza unor probleme la componentele electrice. Sistemul nu a mai putut urmări poziția soarelui și nici reflecta lumina către sat, iar localnicii au revenit la situația de dinaintea instalării sale.

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Repararea a fost dificilă atât din cauza costurilor, cât și a amplasării. Oglinda se află pe un versant greu accesibil, iar intervențiile la instalație presupun transportul echipamentelor cu elicopterul.

Administrația comunei Borgomezzavalle a obținut o finanțare de 39.500 de euro, printr-un parteneriat cu compania energetică Eni Plenitude, pentru restaurarea instalației.

Lucrările au presupus înlocuirea unor componente ale structurii și actualizarea programului informatic care controlează mișcările oglinzii. Sistemul poate fi acum operat de la distanță, prin intermediul unui computer.

„Oglinda din Viganella este activă. Anul acesta au fost realizate lucrări importante la structură, în ciuda dificultăților. Oglinda din Viganella este acum din nou complet funcțională”, a anunțat Roberto Bellotti, primarul comunei Borgomezzavalle, citat de presa italiană.

O oglindă uriașă le aduce localnicilor șase ore de lumină pe zi Foto: FB

Instalația a fost repusă în funcțiune în noiembrie 2026, chiar înainte de începerea perioadei în care munții blochează lumina soarelui.