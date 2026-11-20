Comisia Europeană cere Maltei să oprească practicile de capturare a cintezelor, despre care autoritățile malteze susțin că servesc cercetării. Potrivit Comisiei, excepțiile acordate sunt folosite, în realitate, pentru continuarea capturării păsărilor în scop recreativ, în ciuda unor hotărâri anterioare ale justiției europene.

Pe 19 noiembrie 2026, Comisia a decis să trimită Maltei un aviz motivat pentru încălcarea Directivei europene privind păsările. Autoritățile malteze au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia problemele semnalate. În lipsa unui răspuns satisfăcător, cazul poate ajunge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, informează JURIDICE.ro.

Nu este prima dispută pe această temă. În 2018, Curtea a constatat că derogările acordate de Malta pentru capturarea recreativă a cintezelor încălcau legislația europeană. În 2024, judecătorii europeni au ajuns la aceeași concluzie în privința unui sistem prezentat drept activitate de cercetare.

Cu toate acestea, Malta a aprobat noi excepții pentru sezoanele de toamnă din 2024, 2025 și 2026, similare celor sancționate de Curte.

Directiva protejează păsările sălbatice și habitatele acestora, iar capturarea cintezelor poate fi permisă numai în condiții stricte. Comisia susține că actualul sistem maltez nu urmărește un scop real de cercetare și că aplicarea regulilor nu este controlată corespunzător.