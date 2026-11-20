Rachetele și dronele căzute pe teritoriul Poloniei redeschid un scenariu de coșmar pentru Europa de Est: riscul real ca războiul din Ucraina să degenereze. În timp ce Varșovia acuză Moscova de o provocare directă, experții avertizează că o eventuală ripostă a NATO se lovește de un zid invizibil, lipsa unui consens real între aliați.

Militari români și polonezi pe Flancul Estic. Un conflict cu Rusia e improbabil, dar nu exclus Foto: AFP

Polonia acuză Rusia de provocare, după ce două rachete și o dronă au ajuns pe teritoriul său. Oficialii importanți polonezi susțin că tot ce s-a întâmplat acum nu pare a fi un accident și vorbesc despre o provocare din partea Rusiei. Cel mai important, dintre ei, premierul Donald Tusk, a declarat că există informații că rachetele și dronele care au căzut în Polonia sunt ale Rusiei.

„Știm că ceea ce a aterizat pe teritoriul polonez provenea din Rusia. Prin urmare, și aceasta nu este doar propria mea evaluare, ci și cea a partenerilor noștri străini, inclusiv a celor din cadrul NATO, nu pare a fi un accident. Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată”, a spus el, conform Sky News, iar ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a adăugat că va solicita NATO sprijin suplimentar pe flancul său estic.

Reacția secretarului general al NATO, Mark Rutte a fost promptă. El și-a declarat solidaritatea cu Polonia și a condamnat gestul Rusiei.

Incidente recente legate de rachete și drone căzute pe teritoriul Poloniei repun pe tapet dezbaterea despre riscul ca războiul din Ucraina să se extindă dincolo de granițele sale. Într-un context în care liderii politici de la Varșovia vorbesc deschis despre provocări directe, experții avertizează că trecerea de la războiul hibrid la un conflict convențional depinde de coeziunea și deciziile Alianței Nord-Atlantice.

Războiul hibrid și granița fragilă spre conflictul convențional

Fost șef al secţiei de Apărare din cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO, expertul în securitate și relații internaționale Claudiu Degeratu spune că riscul ca Europa să fie atrasă într-un conflict cinetic militar direct cu Rusia trebuie privit nuanțat, în funcție de evoluția de pe teren și de strategia Moscovei.

„Pe termen scurt nu întrevăd riscul, dar pe termen lung este greu de spus pentru că depinde în primul rând de situația pe teren în Ucraina și sigur de strategia Rusiei”, spune el.

Claudiu Degereatu comentează reacțiile autorităților de la Varșovia și acuzațiile privind o posibilă provocare rusească directă și subliniază că reacția aliată rămâne prudentă din cauza lipsei unui consens complet.

„Eu observ că s-a menținut cel puțin coerența, solidaritatea să nu se reacționeze direct la cald împotriva Moscovei, pentru că repet, nu există totuși o solidaritate europeană pe tema asta, chiar dacă anumite țări ar dori o intrare așa rapidă într-o confruntare directă, alte țări nu vor”, explică Degeratu.

Dilema Articolului 5 și diviziunile din interiorul NATO

O eventuală trecere de la acțiuni hibride la incidente sau incursiuni militare convenționale limite de graniță ar aduce în discuție aplicarea Articolului 5 al Tratatului NATO. Potrivit lui Claudiu Degeratu, acest scenariu ar genera dezbateri aprinse și diversități de opinii între statele membre. Riscurile, deși nu sunt neapărat foarte mari în acest moment, ar putea crește, iar scenariul unei viitoare escaladări nu poate fi exclus în totalitate. În opinia sa, una dintre marile probleme ale aliaților ar fi în acest caz faptul că lipsește consensul, ceea ce ar îngreuna în mod evident orice reacție directă.

„Dacă se trece din scenariul hibrid în cel convențional vor fi probleme inclusiv legate de Articolul 5. Asta se vede foarte clar. Deci vom avea destul de multe discuții sensibile vizavi de ce se întâmplă când treci din scenariul hibrid, care este acum, într-un scenariu convențional, chiar și într-o chestiune limitată de graniță, dar convențională militară, și atunci vor fi probleme. NATO va fi destul de împărțit dacă să se ia măsuri altele decât cele de descurajare și defensive”, este temerea lui Claudiu Degeratu.

În situația dată, expertul consideră că răspunsul Alianței s-ar concentra mai degrabă pe nivelul diplomatic sau pe măsuri de limitare, în condițiile în care este evident că un răspuns militar rapid este greu de anticipat în absența unui consens absolut.

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„Previzibil este că NATO se va limita mai degrabă la anumite declarații sau măsuri diplomatice, eu știu, de un anumit nivel: retrageri de ambasadori și așa mai departe, dar nu o ripostă militară directă. Este greu de găsit elemente care să ne ducă la ideea că NATO va riposta rapid chiar și dacă ar fi vorba de Articolul 5”, precizează el.

Poziția statelor din Flancul Estic versus prudența aliată

Analistul remarcă faptul că există însă diferențe de perspectivă între membrii NATO. În timp ce unele state pledează pentru o abordare mai fermă și opțiuni strategice clare în profunzime, altele preferă o gestionare strict defensivă. Claudiu Degeratu menționează că statele baltice și Polonia își doresc cel puțin existența unor planuri clare de răspuns direct. De altfel, declarațiile mai recente ale comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Forțelor Aeriene ale SUA, Alexus G. Grynkewich, menționează clar că NATO nu exclude în situații de criză o reacție militară fermă împotriva Rusiei.

C. Degeratu e fost șef al secţiei de Apărare din cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO Foto: Adevărul

„Cel puțin balticii și polonezii vor să aibă măcar opțiunea de a avea, cum să zic, acest plan. Și am văzut că chiar în discursul cu teoria victoriei prezentat de comandantul militar de SACEUR acum câteva săptămâni, acesta lua în calcul lovituri în adâncimea teritoriului rus în cazul în care se ajunge la o intervenție limitată pentru a distruge structura de sprijin pentru forțele care ar putea înainta în țările baltice sau în Polonia. Deci cumva planul există, solicitări există ca NATO să răspundă convențional indiferent de, mă rog, anvergura așa provocării militare sau intervenției militare, să răspundă și în profunzime, nu doar să gestioneze sau să elimine acele forțe care intră pe teritoriul Alianței”, mai spune expertul.

În legătură directă cu incidentele din Polonia și cu abordarea premierului Donald Tusk, Claudiu Degeratu crede că miza imediată este obținerea unei condamnări politice ferme la nivel aliat.

„El vrea măcar să existe o declarație politică unanimă din partea Alianței în care să fie definită acțiunea de astăzi probabil ca fiind provocare directă, nu doar de război hibrid sau provocare indirectă”, punctează Degeratu.

Este Rusia dispusă la un conflict direct limitat?

Deși Rusia nu dispune de o capacitate militară globală comparabilă cu cea a întregii alianțe NATO, calculele strategice ale Moscovei nu se bazează exclusiv pe un raport strict de forțe, ci pe oportunitate și pe identificarea unor eventuale blocaje politice în Occident, avertizează expertul.

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Astfel, el nu exclude acțiuni militare directe agresive ale Rusiei, care să depășească stadiul actualului război civil, dacă generalii rușii vor identifica pe viitor o oportunitate în acest sens. Evident, Moscova nu s-ar angaja într-un război direct de amploare cu NATO, ci într-un conflict local, mai redus, cu speranța că aliații nu ar avea o reacție fermă.

„Federația Rusă nu ia în calcul acest raport de forțe, ei iau în calcul oportunitatea și interesul strategic al Federației Ruse. Dacă Moscovei îi convine declanșarea unui conflict limitat local într-o anumită zonă știind că NATO nu poate să răspundă strategic decisiv datorită blocajului politic, atunci poate lua în calcul să facă chestia asta”, avertizează Degeratu.

El se referă și la lipsa unor răspunsuri concrete la solicitările recente de întărire a apărării venite dinspre estul Europei, inclusiv din România și Bulgaria, Claudiu Degeratu conchide că ezitarea și mesajele contradictorii ale NATO, care nu a dorit activarea Articolului 4 după ce Bucureștiul și Sofia s-au plâns de acțiunile agresive ale Rusiei din Mare Neagră nu fac decât să reflectă o realitate politică actuală a alianței.

„Realitatea este că în rândul aliaților există defel solidaritatea aia care o căutăm noi. Avem solidaritate doar declarativ pentru moment, nu avem și consens pe măsuri concrete. Și asta se vede foarte clar, iar partea americană mizează pe chestiunea asta. De fapt, Washingtonul mizează pe faptul că nu există solidaritate efectivă pe măsuri ferme în cadrul NATO. Uitați-vă la toate solicitările noastre recente pentru a întări apărarea la Marea Neagră și care au rămas fără răspuns. Deci nu avem nimic relevant primit concret în materie de capabilități”, conchide Claudiu Degeratu.