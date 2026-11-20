Proiectul anunțat la Râmnicu Sărat vizează amenajarea unui parc industrial de 16 hectare, în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, valorificând poziționarea orașului în apropierea Autostrăzii Moldovei A7.

Autostrada A7 Foto: CNIR

„De doi ani și jumătate lucrăm la un proiect important pentru oraș: construirea unui parc industrial în parteneriat cu Consiliul Județean. Și nu sunt doar promisiuni. Avem deja Planul Urbanistic Zonal aproape gata. Lucrăm la studiul de fezabilitate și vom depune în scurt timp proiectul cu accesare de fonduri europene”, spune edilul orașului Râmnicu Sărat.

Un parc industrial însă are nevoie de firme serioase cu care să se dezvolte mediul economic, adaugă Cîrjan care îi invită pe oamenii de afaceri pe 26 noiembrie în sala de ședințe a Primăriei la o discuție despre acest proiect și despre perspectivele de dezvoltare.

„Râmnicul are nevoie de o economie locală care să susțină dezvoltarea orașului și a întregii zone. Avem o strategie și urmăm o viziune de dezvoltare, dar e nevoie de mai mult. Avem nevoie de antreprenori care să investească în fabrici și de oameni care să își dorească cu adevărat să muncească”, scrie Cîrjan pe pagina proprie de Facebook.

Parcul Industrial Slam Ramnic este conceput ca un ecosistem industrial „just-in-time” ancorat pe coridorul A7. Viziunea este de a capta fluxurile comerciale dintre regiunile istorice Muntenia și Moldova, și de a transforma municipiul Râmnicu Sărat dezvoltând capacități mari de producție, depozitare și servicii complementare, scrie pe site-ul dedicat proiectului, scrie Economica.

Facilități fiscale pentru investitorii români și străini din A7 Industrial Rm. Sărat

Misiunea Parcului Industrial Râmnicu Sărat constă în punerea la dispoziție a unei infrastructuri de afaceri integrate pe o suprafață de circa 16 hectare, pentru a facilita atragerea investițiilor directe. Parcul industrial acționează ca un accelerator economic ce oferă utilități complete și facilități fiscale specifice pentru a a sprijini investitori români și străini.

Obiectivele Parcului Industrial de pe coridorul A7 sunt acelea de a atrage companii din sectorul industriilor prelucrătoare și servicii, implementarea unor scheme de scutiri de impozit pe clădiri și terenuri, condiționate de atragerea de capital, obținerea de fonduri europene nerambursabile, creearea de noi locuri de muncă pentru reducerea șomajului la nivel local și în comunele limitrofe Municipiului Râmnicu Sărat, se mai arată pe site-ul dedicat proiectului.

Tronsonul Buzău – Focșani din A7 a fost construit de cel mai mare constructor român de autostrăzi, UMB, fiind integral în trafic din vara anului trecut.