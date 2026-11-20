Decizia premierului privind extinderea atribuțiilor vicepremierului Marian Neacșu provoacă reacții inclusiv în interiorul PSD. Constantin Toma, primarul municipiului Buzău, susține că noua arhitectură de putere din Executiv îi oferă lui Neacșu un rol fără precedent și diminuează autoritatea liderului partidului, Sorin Grindeanu.

Constantin Toma, Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu Foto: FB Constantin Toma

Într-o intervenție la RFI, edilul social-democrat a descris măsura ca pe o schimbare majoră în interiorul Guvernului și al partidului.

„Este un mare șoc. N-a fost niciodată, cred, în toată istoria României, de la 1877 încoace, să ai doi prim-miniștri, pentru că asta înseamnă”, a declarat Toma.

Primarul Buzăului consideră că noile responsabilități acordate lui Marian Neacșu îi oferă acestuia un control decisiv asupra principalelor proiecte guvernamentale, deoarece acestea depind de resursele financiare gestionate de Executiv.

„Dacă tu-l numești pe domnul Neacșu să gestioneze toți banii, ce înseamnă asta, care mai este rolul tău? Pentru că toate reformele, toate proiectele sunt pe bani, nu-i cenaclu aici”, a afirmat Constantin Toma.

„Marian Neacșu a devenit și conducătorul informal al PSD”

Edilul merge mai departe și susține că influența vicepremierului nu se oprește la nivelul Guvernului, ci se extinde și asupra partidului.

„Domnul Neacșu a devenit și conducătorul informal al PSD-ului, prin aceste atribuții extrem de mari pe care le are în momentul ăsta”, a declarat Toma.

În opinia sa, efectul imediat al acestei decizii este o diminuare a autorității lui Sorin Grindeanu în interiorul formațiunii.

„Sorin Grindeanu într-o primă fază nici nu a avut reacții. Păi, dacă dumnealui este șeful partidului, înseamnă că a și fost de acord cu treaba asta, dar și-a mai pierdut încă o bucată din partea de autoritate pe care o avea sau nu o mai avea”, a afirmat primarul PSD.

Toma: „Nicio decizie nu era luată fără Marian Neacșu”

Constantin Toma susține că influența lui Marian Neacșu nu este o noutate și că acesta avea un rol important și în perioada guvernării conduse de Marcel Ciolacu.

„Neacșu, un om stăpân pe sine și care are un exercițiu”, l-a caracterizat edilul, adăugând că vicepremierul „și în timpul guvernării Ciolacu a făcut același lucru, dar fără să se știe acest lucru”.

„Nu era nicio decizie luată în Guvern fără dumnealui”

Potrivit primarului, toate proiectele importante ale Executivului treceau prin filtrul actualului vicepremier.

„Toate proiectele treceau pe la dumnealui”, și „nu era nicio decizie luată în Guvern fără dumnealui”, a susținut Constantin Toma

Ce atribuții a primit Marian Neacșu și cum au fost explicate

Disputa a pornit de la decizia publicată în Monitorul Oficial pe 18 noiembrie 2026, prin care Marian Neacșu a primit, între altele, atribuția de a aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere. În explicațiile oferite de Guvern privind noua împărțire a responsabilităților, purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru a invocat reducerea numărului de vicepremieri de la cinci la unul și a subliniat că decizia finală îi aparține premierului Luca Niculescu.

Din perspectivă juridică, atribuțiile de coordonare nu echivalează cu dreptul de a da ordine miniștrilor, a explicat specialistul în drept constituțional Radu Chiriță, într-o analiză pentru Adevărul despre limitele puterii vicepremierului. Potrivit acestuia, un aviz negativ nu blochează proiectul, deși amânarea emiterii avizului poate întârzia discutarea lui în Guvern. Premierul poate reduce sau extinde atribuțiile vicepremierului.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a respins, pe 19 noiembrie, ideea că Marian Neacșu ar avea mai multă putere decât premierul. Șeful statului a susținut că primul-ministru poate corecta deciziile vicepremierilor, dar trebuie să păstreze o relație flexibilă cu majoritatea parlamentară care susține Guvernul.