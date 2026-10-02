Trump, uluit de execuția eșuată din Tennessee: „Nu ar trebui să fie foarte dificil”

Președintele Donald Trump s-a arătat mirat în legătură cu execuția eșuată din Tennessee a Christei Pike, care a supraviețuit injecției letale, administrate ca pedeapsă pentru o crimă comisă în urmă cu 31 de ani.

Donald Trump Foto: Shutterstock

Trump a făcut declarațiile pe 1 octombrie, în timpul unei vizite în Denton, Texas, după ce un reporter l-a întrebat dacă intenționează să propună modificări în ceea ce privește pedeapsa cu moartea în urma execuției eșuate.

„Ei bine, a fost o situație interesantă, dar va trebui să vorbiți cu Tennessee despre asta, despre dacă vor continua sau nu”, a spus Trump după ce a aterizat în Texas la bordul Air Force One, potrivit USA Today.

Trump s-a întors apoi către reprezentantul republican al statului Texas Ronny Jackson, fostul medic al Casei Albe, care se afla lângă președinte în cadrul delegației care îl însoțea în această deplasare.

„Știți despre ce a fost vorba? O execuție în care medicamentul nu a funcționat chiar cum trebuia”, i-a spus Trump lui Jackson. „El ar putea răspunde mai bine decât oricine. Cum se poate întâmpla așa ceva?”

„Nu știu cum se poate întâmpla. Ar trebui să fie ușor de făcut”, a răspuns Jackson.

„Nu ar trebui să fie foarte dificil”, a adăugat Trump.

Randy Spivey, unul dintre avocații lui Pike, a declarat jurnaliștilor că aceasta este în viață, dar se află în stare critică și este internată în spital, la o zi după ce două seringi cu pentobarbital nu au reușit să o ucidă.

Guvernatorul republican al statului Tennessee, Bill Lee, a calificat situația drept „o tragedie” și a anunțat suspendarea execuțiilor în stat pentru restul anului 2026. Decizia pune sub semnul întrebării și execuția programată pe 3 decembrie a unui alt condamnat la moarte, Gary Wayne Sutton.

În 1995, Pike, care avea atunci 18 ani, iubitul ei, Tadaryl Shipp, în vârstă de 17 ani, și un alt prieten au atras-o pe Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, într-o zonă împădurită din Knoxville, unde Shipp și Pike au torturat-o și au ucis-o. Procurorii au susținut că Pike bănuia că Slemmer era interesată de Shipp.

Nu este clar deocamdată ce a dus la eșecul execuției. Avocatul lui Pike, Stephen Ferrell, a declarat însă că, din cauza problemelor sale sanguine și a venelor „dificile”, experții medicali care au depus mărturie în favoarea acesteia anticipaseră că linia intravenoasă s-ar putea deplasa sau ar putea perfora vena, situație cunoscută sub denumirea de „infiltrație”.

Departamentul de Corecții din Tennessee a transmis că a respectat toate protocoalele în timpul tentativei de execuție. Oficialii trebuie să pregătească un set de seringi pentru doza letală, dar trebuie să aibă la dispoziție o cantitate suficientă de substanță pentru a putea pregăti un al doilea set, dacă este necesar. Fiecare set este alcătuit din patru seringi: una cu soluție salină sterilă, două cu câte 50 de mililitri de pentobarbital și o altă seringă cu soluție salină, potrivit protocolului.