Euro a explodat vineri la un nou maxim istoric. BNR: moneda europeană a trecut de 5,34 lei, cu 6,7 bani peste nivelul de joi

Leul a înregistrat vineri, 2 octombrie, o depreciere semnificativă față de principalele valute, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României. Moneda europeană a urcat la 5,3447 lei, cu 6,7 bani peste nivelul din ziua precedentă, stabilind astfel un nou maxim istoric în raport cu leul.

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Și dolarul american s-a apreciat puternic, cursul oficial fiind stabilit la 4,7519 lei, în creștere cu 7,5 bani comparativ cu cotația de joi, de 4,6765 lei.

Moneda națională a pierdut teren și în fața francului elvețian, care a ajuns la 5,7347 lei, cu 14,51 bani peste nivelul anterior, marcând una dintre cele mai ample creșteri din ultima perioadă, potrivit Agerpres.

Și aurul și-a continuat avansul. BNR a calculat vineri un preț de 639,2010 lei pentru un gram de aur, cu peste 13 lei mai mult decât în ședința precedentă, când metalul prețios era cotat la 625,5988 lei.

Evoluțiile de pe piața valutară vin pe fondul presiunilor persistente asupra monedei naționale, euro depășind din nou praguri record în raport cu leul.

Amintim că leul a înregistrat și joi, 1 octombrie, o depreciere puternică, euro urcând pentru scurt timp pe piața interbancară la peste 5,34 lei, un nivel record.