 Codul civil, la 15 ani: ce funcționează și de ce regulile vieții de zi cu zi rămân complicate | adevarul.ro
search
Vineri, 2 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
juridice banner png

Codul civil, la 15 ani: ce funcționează și de ce regulile vieții de zi cu zi rămân complicate

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Contractele pe care le semnăm, bunurile pe care le deținem, moștenirile și relațiile de familie au un numitor comun: Codul civil. La 15 ani de la intrarea sa în vigoare, pe 1 octombrie 2011, bilanțul este unul mixt. România are un cadru juridic modern, dar numeroase legi speciale și actualizări insuficient coordonate îi complică aplicarea.

„Codul civil – 2011 – pe înţelesul tuturor”
Foto: Arhiva Adevărul

Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, profesorul Marin Voicu, fost judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, susține că problema nu este înlocuirea Codului civil, ci păstrarea rolului său central într-o legislație tot mai fragmentată.

Ce a adus nou Codul civil

Adoptat în 2009 și aplicat din 2011, actualul cod a înlocuit o reglementare care servise societatea românească aproape un secol și jumătate.

Una dintre schimbările importante a fost reunirea regulilor generale aplicabile contractelor dintre persoane și celor din mediul de afaceri. Ideea era simplă: un cadru comun, cu particularități acolo unde activitatea profesională le impune.

Potrivit autorului, această unificare a funcționat în materia contractelor și a obligațiilor. Nu a eliminat însă legislația distinctă privind societățile, insolvența sau alte domenii ale afacerilor.

Codul a oferit și instrumente pentru situații dificile. Un exemplu este impreviziunea: mecanismul care permite, în anumite condiții, adaptarea sau încetarea unui contract atunci când împrejurări excepționale îi dezechilibrează grav executarea. Nu orice scumpire sau dificultate financiară justifică însă o asemenea intervenție.

Un singur cod, dar reguli în multe locuri

Pentru cetățean, principala dificultate este că răspunsul la o problemă nu se găsește întotdeauna într-un singur act normativ.

În materia protecției consumatorilor, de exemplu, regulile despre clauze abuzive, cumpărături la distanță, credite sau produse neconforme sunt răspândite în mai multe legi. Aplicarea lor presupune și luarea în considerare a dreptului european.

Existența unor reguli speciale nu este, în sine, o problemă. Dificultățile apar atunci când acestea nu sunt corelate suficient cu regulile generale. În evaluarea profesorului Voicu, fragmentarea legislației reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa coerenței Codului civil.

La ce distanță poți avea fereastra de lumină față de proprietatea vecină. Interdicția impusă de lege

De ce vechiul cod încă se aplică

Deși au trecut 15 ani, vechiul Cod civil nu a dispărut complet din procese.

Explicația ține de protejarea raporturilor juridice existente. Contractele încheiate înainte de 1 octombrie 2011 rămân, în principiu, supuse legii de la data încheierii lor. De asemenea, moștenirile deschise înaintea intrării în vigoare a noului cod se soluționează potrivit legislației aplicabile atunci.

Prin urmare, data la care ajunge un litigiu în instanță nu stabilește, singură, legea care îl guvernează.

În domeniul proprietății imobiliare, analiza semnalează o altă dificultate: aplicarea deplină a regulii potrivit căreia drepturile se dobândesc prin înscrierea în cartea funciară depinde de îndeplinirea condițiilor legate de finalizarea cadastrului.

Instanțele au clarificat regulile. Dar legea trebuie să rămână accesibilă

Hotărârile instanțelor au avut un rol important în clarificarea Codului civil și în corectarea unor soluții legislative. Reforma măsurilor de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale este unul dintre exemplele discutate în studiu.

Autorul avertizează însă asupra riscului ca sensul efectiv al unor prevederi să poată fi înțeles numai prin consultarea unui număr tot mai mare de hotărâri judecătorești. Pentru publicul larg, distanța dintre textul legii și modul în care acesta se aplică poate deveni greu de urmărit.

Următorul test: viața digitală

Cine răspunde pentru prejudiciile produse de un sistem de inteligență artificială? Cum este protejată imaginea unei persoane împotriva falsurilor digitale? Ce se întâmplă cu activele și conturile digitale în cazul unei moșteniri?

Acestea sunt câteva dintre întrebările care vor testa Codul civil în următorii ani. În opinia profesorului Voicu, principiile existente oferă un punct de plecare, dar sunt necesare reguli mai precise.

Concluzia studiului este că România nu are nevoie de un nou Cod civil, ci de actualizarea coerentă a celui existent. Legi mai bine corelate, adaptarea la realitățile sociale și digitale și o evaluare permanentă a dificultăților de aplicare ar putea face regulile mai clare și mai previzibile.

La 15 ani, întrebarea nu este doar dacă avem un cod modern, ci dacă oamenii pot înțelege, în mod rezonabil, ce drepturi au și cum le pot exercita.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele cinci semne care arată că Trump ar putea fi aproape de victorie în războiul cu Iranul. Gestul de disperare al regimului iranian
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
A ieșit soarele pe strada „Georgescu”. Susținătorii lui Călin Georgescu se odihnesc și se bucură de vremea frumoasă, după trei zile și trei nopți în fața „Beciului Domnesc”. Singurul cort rămâne la „datorie”
gandul.ro
image
Întâlnire-ȘOC: Nicușor Dan și TRUMP! Ce au vorbit
mediafax.ro
image
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
Preşedintele sud-coreean amenință că va lua măsuri dacă Ucraina nu îşi cere scuze: „Problema nu poate fi ignorată”
digi24.ro
image
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
gsp.ro
image
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o
digisport.ro
image
Simona Halep ia măsuri: „Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings”
click.ro
image
Surse: Nicușor Dan are nume-surpriză pe lista de posibili premieri. De ce scad șansele pentru Grindeanu și Nazare și ce fac USR și AUR
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Momentul în care maşina familiei din Galați este spulberată de tren. Şoferiţa avea permis de trei zile
observatornews.ro
image
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
cancan.ro
image
Judecătorii au anunțat ce se întâmplă cu CASS la pensiile peste 3.000 lei. Decizia va înfuria toți pensionarii
newsweek.ro
image
Cum l-a numit Antonela Pătruț pe Arpad Paszkany, milionarul cu 23 de ani mai bătrân ca ea care o răsfață
prosport.ro
image
Testul de 10 lei pe care îl poți face înainte să pornești căldura. Afli imediat pe unde intră frigul în casă
playtech.ro
image
Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB și l-a umilit public: „Ești un vagabond!” Pus să conducă un Matiz, i-a luat 100.000 de euro lui Becali și acum îl invită „să ia cina în oraș”
fanatik.ro
image
Analistul Cristian Roșu: „E posibil să vedem PNL și USR semnând demersul AUR pentru suspendarea președintelui” - INTERVIU
ziare.com
image
Becali l-a numit "vagabond" și i-a dat un Matiz vechi. Acum a venit "răspunsul"
digisport.ro
image
Soția lui Gheorghe Moldovan a lipsit de la înmormântarea arbitrului. Bărbatul și-a luat viața după ce femeia i-a cerut divorțul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-BOMBĂ făcut de Nicuşor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Dezvăluiri din celula lui Călin Georgescu! Anunțul soției sale, Cristela
mediaflux.ro
image
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
click.ro
image
Câți bani a câștigat Dan Alexa la „Asia Express”. Antrenorul a dezvăluit suma încasată
click.ro
image
Bodo de la Proconsul a slăbit 54 de kilograme. Cum arată la un an de la operația la stomac: „Sunt recunoscător”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Caligula profimedia 0785688702 jpg
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el
okmagazine.ro
Jealous Gaze at the Renaissance Banquet png
Adulter, tortură și o coroană fără încoronare. Scandalul care a lovit dinastia regilor Franței
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!”
image
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale

OK! Magazine

image
Împăratul cu un apetit sexual atât de mare, încât a chemat o mireasă de la propria ei nuntă pentru a-l satisface pe el