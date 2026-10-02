Datoriile unei firme în insolvență nu trec automat în sarcina administratorului. Ce a decis Tribunalul București

Administratorul unei firme intrate în insolvență nu poate fi obligat să plătească datoriile acesteia doar pentru că a ocupat funcția de conducere. Într-un dosar analizat de Tribunalul București, instanța a respins cererea de obligare a trei foști administratori la acoperirea unor datorii de aproape 19,75 milioane de lei, se arată într-un articol publicat de Yasemin Asan pe JURIDICE.ro.

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Lichidatorul judiciar susținea că aceștia ar fi folosit resursele firmei în interes personal, ar fi ascuns bunuri și ar fi continuat activitatea în ciuda pierderilor repetate. Printre argumente se afla și o sumă de aproximativ 593.000 de lei, înregistrată în contabilitate ca numerar în casierie, dar care nu fusese restituită societății.

Instanța a considerat însă că faptele invocate nu fuseseră dovedite. Simplul fapt că în contabilitate apar bani sau bunuri care nu mai pot fi găsite nu demonstrează automat că administratorii și le-au însușit ori le-au ascuns.

Nici continuarea activității după doi ani de pierderi și nici faptul că administratorii nu ceruseră deschiderea procedurii insolvenței nu au fost considerate, singure, suficiente pentru angajarea răspunderii. Pentru acuzația privind continuarea activității în interes personal, trebuiau identificate activitatea concretă și interesul urmărit.

Distincția esențială este între eșecul economic al firmei și faptele care justifică obligarea administratorilor să suporte datoriile acesteia. Soluția nu înseamnă că administratorii sunt protejați indiferent de conduită, ci că răspunderea lor nu rezultă automat din funcția ocupată sau din pierderile societății.