 Trump s-a consultat cu Grok înainte de capturarea lui Maduro. Întrebarea pe care i-a pus-o chatbotului lui Musk | adevarul.ro
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Trump s-a consultat cu Grok înainte de capturarea lui Maduro. Întrebarea pe care i-a pus-o chatbotului lui Musk

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Donald Trump a petrecut ore întregi discutând cu Grok, chatbotul de inteligență artificială dezvoltat de compania lui Elon Musk, cu aproximativ o lună înainte ca forțele americane să-l captureze pe Nicolas Maduro.

Donald Trump a avut primit răspusuri pe placul lui de la Grok-ul lui Elon Musk.
Donald Trump a avut primit răspusuri pe placul lui de la Grok-ul lui Elon Musk. Foto: AFP

În decembrie 2025, Elon Musk a mers la Casa Albă pentru o întâlnire privată cu Donald Trump. În timpul discuției, președintele american i-a adresat chatbotului Grok dezvoltat de acesta întrebări despre președinția şi moștenirea sa politică, dar și despre situația din Venezuela. Printre ele s-a aflat și una foarte concretă: cum ar reacționa venezuelenii dacă Statele Unite l-ar captura pe președintele Nicolás Maduro.

Informațiile au fost dezvăluite de revista Time, care citează un oficial prezent la întâlnire. Potrivit acestuia, chatbot-ul Grok i-a spus lui Donald Trump că Nicolas Maduro e un dictator represiv și profund nepopular și că mulți venezueleni ar sărbători probabil înlăturarea sa de la putere.

La 3 ianuarie 2026, forțele americane l-au capturat pe Maduro într-o operațiune militară desfășurată în Venezuela şi, într-adevăr, în mai multe zone ale țării au avut loc manifestații de bucurie, astfel că Donald Trump ar fi fost impresionat de faptul că reacția populației a corespuns, cel puțin în parte, răspunsului primit de la chatbot.

La momentul în care avea loc „discuţia” dintre Donald Trump şi chat-ul AI, în decembrie 2025, tensiunile dintre SUA și Venezuela ajunseseră la un nivel ridicat. Administrația Trump desfășura Operațiunea Southern Spear împotriva unor nave venezuelene pe care le acuza de legături cu traficul de droguri, pregătea o blocadă maritimă și desemnase guvernul lui Maduro drept organizaţie teroristă.

În acelaşi timp, oficialii americani pregăteau planuri pentru perioada de după o eventuală înlăturare a lui Nicolas Maduro, inclusiv scenarii privind controlul asupra resurselor petroliere și minerale ale Venezuelei.

Inteligenţa artificială, tot mai folosită de guvernul american

În 2026, administrația americană a extins utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în instituțiile publice. Grok și Google Gemini sunt folosite în domenii precum serviciile Medicare, recrutarea pentru posturi guvernamentale și apărare, inclusiv în proiecte care implică avioane de luptă.

Guvernul SUA a aprobat, de asemenea, utilizarea pentru anumite funcții a altor modele importante de inteligență artificială, printre care ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, Llama, creat de Meta, și Claude, dezvoltat de Anthropic.

În iunie, șeful departamentului de inteligență artificială al Pentagonului a declarat că armata americană a folosit o versiune guvernamentală a Grok în timpul războiului cu Iranul pentru desfășurarea forțelor și efectuarea unor lovituri.

Elon Musk revine în administraţia lui Donald Trump

Relatarea despre întâlnirea de la Casa Albă a apărut în aceeași săptămână în care Elon Musk a revenit într-un rol oficial în administrația americană, după plecarea sa din DOGE, în mai 2025.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a desemnat pe Elon Musk, pe fondatorul companiei Anduril, Palmer Luckey, și pe fostul președinte republican al Camerei Reprezentanților, Newt Gingrich, să conducă un nou studiu al Pentagonului privind folosirea tehnologiilor avansate pe câmpul de luptă.

Numirea lui Musk și Luckey a ridicat, însă, și problema unor posibile conflicte de interese, având în vedere contractele importante pe care companiile lor le au în domeniul apărării. SpaceX construiește deja rețele de sateliți pentru Golden Dome, sistemul de apărare antirachetă propus de Trump.

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