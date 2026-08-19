 Trump, surprins cu o „copiuță” la Casa Albă. Republicanii îl criticau pe Biden pentru același lucru | adevarul.ro
search
Miercuri, 19 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump, surprins cu o „copiuță” la Casa Albă. Republicanii îl criticau pe Biden pentru același lucru

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele SUA, Donald Trump, a fost surprins folosind o fișă cu notițe în timpul unui eveniment la Casa Albă de luni, 17 august, practică pentru care fostul lider american Joe Biden a fost criticat de republicani.

FOTO: Captură video X @HQNewsNow
FOTO: Captură video X @HQNewsNow

Potrivit The Independent, Trump s-a întâlnit în Biroul Oval cu Ryder Williams, un salvamar de 16 ani din California, și cu Nathaniel Rai, în vârstă de 10 ani, pe care Williams l-a salvat de la înec pe o plajă din Santa Cruz în luna iulie.

Williams a primit un certificat de apreciere semnat de Trump, iar Casa Albă l-a descris drept „un tânăr erou american”. În timpul întâlnirii, Trump ținea în mână un cartonaș în care se regăseau fotografiile celor doi băieți și informații despre ei.

Cartonașul conținea și programul președintelui, inclusiv mențiunile „13:15 – sesiune foto” și „13:30 – Președintele încheie”.

Astfel de notițe au fost folosite de majoritatea președinților recenți, însă Biden a fost criticat de republicani din cauza asta. În 2021, în timpul unei conferințe de presă, Biden a fost fotografiat cu o fișă pe care erau trecute numele și publicațiile jurnaliștilor pe care intenționa să-i desemneze pentru întrebări.

Joe Biden avea o fișă cu numele și fotografiile jurnaliștilor pe care urma să-i desemneze și știa EXACT ce întrebări urma să primească. Aceea nu a fost o conferință de presă – a fost o piesă pusă în scenă de actori de rea-credință într-o pseudo-democrație”, a scris la acea vreme pe X comentatoarea politică de dreapta Candace Owens. 

Într-un interviu acordat Fox News, Trump însuși a descris conferința de presă drept „foarte tristă” și „ridicolă”.

Un sondaj ABC News din 2022 arăta că 54% dintre americani considerau că Biden nu avea claritatea mentală necesară pentru a fi un președinte eficient. În iulie 2024, acesta a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Cu toate acestea, și starea de sănătate a lui Trump a fost pusă la îndoială în ultima vreme. 

 În acest context, președintele american a fost acuzat că a adormit în timpul unor ședințe, că vorbește neclar în unele discursuri și că se abate de la subiect în timpul declarațiilor publice. De asemenea, acesta a fost fotografiat cu vânătăi și umflături la nivelul mâinilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
digi24.ro
image
Italia introduce un nou sistem de taxare pe autostrăzi. Șoferii neatenți riscă amenzi de 344 de euro
stirileprotv.ro
image
Dani Mocanu a ajuns responsabil în pușcărie. Ce se întâmplă cu deținuții care intră pe mâna lui
gandul.ro
image
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
mediafax.ro
image
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv
fanatik.ro
image
Salariul mediu pe țară mai ajunge în București și Cluj doar pentru un credit de o garsonieră
libertatea.ro
image
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
De la prietenie, la "cuplul anului". Cum a fost anunțată relația care a surprins o lume întreagă
digisport.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina au semnat un contract prenupțial. Ce au stabilit cei doi înainte de nuntă
click.ro
image
O femeie a făcut economii timp de 9 ani pentru a cumpăra un teren, apoi și-a construit casa cu 7 tone de plastic reciclat
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Un medic oncolog lucrează în construcții ca necalificat. Motivul paradoxal pentru care acesta nu poate profesa
observatornews.ro
image
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Un pensionar obține o pensie uriașă de 6.000 lei. Câți ani a muncit în grupe și ce pensie suplimentară a luat?
newsweek.ro
image
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
prosport.ro
image
Primești bani prin Revolut? Ce informații pot ajunge la ANAF și când trebuie declarate veniturile
playtech.ro
image
Ultimele informații înainte de Universitatea Craiova – Ararat-Armenia. Veste proastă pentru Felipe Coelho. Video
fanatik.ro
image
Implicarea PSD în cazul Fritz: „Avem, în două luni, intervenții decisive ale justiției sau ale CCR în privința situației politice”
ziare.com
image
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
digisport.ro
image
La 52 de ani, Penelope Cruz a pozat doar în prosop! Schimbarea de look cu care și-a surprins fanii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini cu locuința de peste 350.000 de euro a lui Cătălin Botezatu din Dubai. Penthouse-ul de vis e la etajul 54 al unui zgârie-nori de lux de pe tărâmul milionarilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se dau amenzi pentru românii de pe litoral! Cine riscă 1.000 de lei amendă direct pe plajă
mediaflux.ro
image
La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin s-a apucat de un nou sport
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Sprijinul găsit de Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce face în această perioadă
click.ro
image
Concluzia unui jurnalist britanic după 12 zile petrecute în România: „Uitați de poveștile cu vampiri”
click.ro
image
De ce a plecat Wilmark de la Pro Tv, în urmă cu 13 ani: „Nu m-am considerat un fenomen al televiziunii”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Descoperirea trupului regelui Ludovic al II-lea, după Bătălia de la Mohács. Pictură de Bertalan Székely (© Wikimedia Commons)
Cine zace în cele cinci gropi comune ale Bătăliei de la Mohács din 1526?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
image
Sprijinul găsit de Alina Pușcău în lupta cu boala. Ce face în această perioadă

OK! Magazine

image
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit