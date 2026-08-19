Președintele SUA, Donald Trump, a fost surprins folosind o fișă cu notițe în timpul unui eveniment la Casa Albă de luni, 17 august, practică pentru care fostul lider american Joe Biden a fost criticat de republicani.

Potrivit The Independent, Trump s-a întâlnit în Biroul Oval cu Ryder Williams, un salvamar de 16 ani din California, și cu Nathaniel Rai, în vârstă de 10 ani, pe care Williams l-a salvat de la înec pe o plajă din Santa Cruz în luna iulie.

Williams a primit un certificat de apreciere semnat de Trump, iar Casa Albă l-a descris drept „un tânăr erou american”. În timpul întâlnirii, Trump ținea în mână un cartonaș în care se regăseau fotografiile celor doi băieți și informații despre ei.

Cartonașul conținea și programul președintelui, inclusiv mențiunile „13:15 – sesiune foto” și „13:30 – Președintele încheie”.

Astfel de notițe au fost folosite de majoritatea președinților recenți, însă Biden a fost criticat de republicani din cauza asta. În 2021, în timpul unei conferințe de presă, Biden a fost fotografiat cu o fișă pe care erau trecute numele și publicațiile jurnaliștilor pe care intenționa să-i desemneze pentru întrebări.

„Joe Biden avea o fișă cu numele și fotografiile jurnaliștilor pe care urma să-i desemneze și știa EXACT ce întrebări urma să primească. Aceea nu a fost o conferință de presă – a fost o piesă pusă în scenă de actori de rea-credință într-o pseudo-democrație”, a scris la acea vreme pe X comentatoarea politică de dreapta Candace Owens.

Într-un interviu acordat Fox News, Trump însuși a descris conferința de presă drept „foarte tristă” și „ridicolă”.

Un sondaj ABC News din 2022 arăta că 54% dintre americani considerau că Biden nu avea claritatea mentală necesară pentru a fi un președinte eficient. În iulie 2024, acesta a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat.

Cu toate acestea, și starea de sănătate a lui Trump a fost pusă la îndoială în ultima vreme.

În acest context, președintele american a fost acuzat că a adormit în timpul unor ședințe, că vorbește neclar în unele discursuri și că se abate de la subiect în timpul declarațiilor publice. De asemenea, acesta a fost fotografiat cu vânătăi și umflături la nivelul mâinilor.