 Un detaliu de la Cupa Mondială alimentează speculațiile privind sănătatea lui Trump „A părut complet dezorientat” | adevarul.ro
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Video Un detaliu de la Cupa Mondială alimentează speculațiile privind sănătatea lui Trump „A părut complet dezorientat”

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Donald Trump, în vârstă de 80 de ani, a stârnit noi îngrijorări cu privire la starea sa de sănătate în timpul finalei Cupei Mondiale de duminică.

Trump pe podium cu Spania
Trump pe podium cu Spania FOTO Getty Images

După victoria cu 1-0 a Spaniei în fața Argentinei, președintele SUA s-a îndreptat spre teren pentru ceremonia de premiere, unde situația a luat o turnură stânjenitoare.  În timp ce echipa națională de fotbal a Spaniei se pregătea să ridice trofeul, Trump s-a apropiat de podium, fiind îndepărtat rapid de președintele FIFA, Gianni Infantino, în direct la televizor, scrie Express.

Momentul a stârnit numeroase critici, iar unii spectatori l-au descris pe Trump drept o „rușine pentru întreaga lume”, acuzându-l că rămăsese în zonă și încerca să se transforme în „centrul atenției”.

În același timp, mai multe persoane au remarcat că președintele pare să aibă probleme de sănătate. „Se plimbă de colo-colo ca un bătrân senil care suferă de demență”, a scris un utilizator pe X.

„Îmi amintește de bunicul meu când avea demență”, a comentat un altul. „Cred că era dezorientat”, a remarcat o a treia persoană.

În ultimii ani, îngrijorările privind starea fizică și cognitivă a lui Trump s-au intensificat. În acest context, președintele american a fost acuzat că a adormit în timpul unor ședințe, că vorbește neclar în unele discursuri și că se abate de la subiect în timpul declarațiilor publice. De asemenea, acesta a fost fotografiat cu vânătăi și umflături la nivelul mâinilor.

Chiar luna trecută, jurnaliștii de la New York Times Maggie Haberman și Jonathan Swan au publicat cea mai recentă biografie a lui Donald Trump, intitulată Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump.

În timpul promovării cărții, Haberman a declarat pentru emisiunea The Weekend de la MS NOW că ea și Swan nu au reușit să obțină informații despre starea de sănătate a președintelui în vârstă de 80 de ani, descriind situația drept „un fel de cutie neagră în interiorul administrației”.

„Iar dacă există un domeniu în care am eșuat în activitatea noastră jurnalistică, acesta este”, a adăugat ea.

Biografia a generat noi comentarii despre starea de sănătate a lui Trump, iar omul de afaceri a reacționat ulterior. Într-o postare pe Truth Social, președintele a lansat un atac dur la adresa jurnalistei, scriind: „Maggot Hagerman m-a prezentat incorect timp de zece ani. Cartea ei este o glumă! 90% din ea este știre falsă. Și-a câștigat existența de pe urma relatărilor sale proaste și va plăti prețul atunci când procesul nostru de mai multe miliarde de dolari împotriva The Failing New York Times va ajunge în instanță, ceea ce nu ar trebui să mai dureze prea mult”.

Trump a mai spus că a efectuat un „control medical perfect” la Walter Reed National Military Medical Center. „Fac asta la fiecare șase luni și am cerut un alt test cognitiv, fiind singurul președinte care a făcut acest lucru de trei ori, și le-am trecut pe toate cu brio – am răspuns corect la fiecare întrebare”, a afirmat el.

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