Joe Biden, fostul președinte al SUA, va lansa o carte de memorii. Despre ce scrie în „Promise Me, America”

La doi ani după ce a părăsit Casa Albă, Joe Biden se pregătește să-și spună adevărul. Fostul președinte american, în vârstă de 83 de ani, a anunțat miercuri lansarea iminentă a memoriilor sale, intitulate „Promise Me, America” (Promite-mi, America).

În această carte, el va reveni asupra crizelor majore din timpul mandatului său, dar și asupra motivelor secrete care l-au determinat să renunțe la cursa prezidențială din 2024 în favoarea Kamalei Harris, scrie 7sur7.be.

Fostul ocupant al Biroului Oval a profitat de ocazie pentru a anunța că tratamentul său împotriva cancerului decurge „foarte bine”.

Fostul președinte dezvăluise în mai 2025 că suferă de un cancer „agresiv” de prostată. „Am petrecut mult timp alături de familia mea. Am cancer, urmez un tratament și totul decurge foarte bine”, a declarat el într-un scurt videoclip.

Despre carte, Biden spune că va aborda totul, de la economie până la decizia sa de a renunța la candidatura sa pentru realegere. Cartea este programată să fie lansată pe 17 noiembrie.

„Promite-mi, America” va fi publicată la două săptămâni după alegerile de la jumătatea mandatului.