Starea de sănătate a lui Trump, din nou în atenția publică: vânătăi, umflături sub sacou și poticneli în vorbire. Reacția Casei Albe

Președintele american Donald Trump se confruntă cu un nou val de speculații privind starea sa de sănătate, după ce Casa Albă a anunțat pe 5 aprilie că acesta nu va mai avea apariții publice pentru restul zilei respective, potrivit Daily Record. Imagini recente au surprins o umflătură ciudată sub sacoul președintelui, precum și diferențe de culoare la nivelul mâinilor.



Decizia, considerată neobișnuită pentru un lider cunoscut pentru programul său vizibil și activ, a alimentat zvonuri potrivit cărora ar fi primit tratament medical la Centrul Militar Walter Reed, informații respinse de purtătorul său de cuvânt, potrivit sursei citate.

Iritații cutanate, vânătăi vizibile poticniri în discurs

În ultimele luni, aparițiile publice ale președintelui american au fost însoțite de numeroase observații privind posibile probleme de sănătate, de la iritații cutanate și vânătăi vizibile până la momente în care a părut să se poticnească în vorbire.



Casa Albă a pus problemele lui Trump pe seama unor tratamente dermatologice obișnuite sau a efortului fizic, însă imaginile au continuat să genereze întrebări.

Trump a declarat anterior că un RMN efectuat în toamnă a ieșit „perfect”, iar medicul său a afirmat că președintele prezintă „o stare generală excelentă”.

Cu toate acestea, perioadele în care președintele american a lipsit din spațiul public au alimentat periodic zvonuri, inclusiv unele extreme, precum cele care au circulat în septembrie, când absența de câteva zile a dus la teorii potrivit cărora ar fi murit, afirmații pe care Trump le-a ironizat ulterior.

O umflătură neobișnuita sub sacoul și diferențe de culoare la nivelul mâinilor

Imaginile recente au surprins și o umflătură ciudată sub sacoul președintelui, precum și diferențe de culoare la nivelul mâinilor.

Specialiști citați în presă au sugerat că vânătăile repetate ar putea fi legate de fragilitatea pielii, pe fondul vârstei înaintate, de tratamente intravenoase ori de administrarea unor medicamente anticoagulante.

Casa Albă a încercat să explice că unele semne sunt cauzate de strângeri de mână frecvente sau de tratamente dermatologice.

În vară, administrația de la Casa Albă a confirmat că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, în urma unor investigații efectuate după apariția unei umflături la nivelul picioarelor.



Administrația a insistat în repetate rânduri că președintele are un nivel ridicat de energie și că speculațiile online sunt nefondate.