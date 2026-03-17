Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, vine la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Trump, monolog bizar despre vopsea și marmură, în plină criză în Orientul Mijlociu. Secretele medicale dezvăluite presei

După ce anunţase pe Truth Social o „conferinţă de presă” în a 17-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, Donald Trump a ţinut luni monologuri lungi şi incoerente, referindu-se, printre altele, la marile sale proiecte şi la problemele de sănătate ale unui congresmen, remarcă jurnaliștii de la AFP.

Donald Trump, președintele SUA FOTO AFP
Preşedintele american anunţase pe reţeaua sa Truth Social o „conferinţă de presă”, luând prin surprindere şi creând aşteptări. Casa Albă a precizat ulterior că va fi vorba mai degrabă de o discuţie informală cu câţiva jurnalişti prezenţi la o reuniune dedicată Trump Kennedy Center, sala de spectacole emblematică a capitalei americane.

Trump s-a lansat mai întâi într-o lungă improvizaţie, dedicată la început ofensivei împotriva Iranului şi situaţiei din strâmtoarea Ormuz, apoi unor subiecte fără legătură cu ofensiva israelo-americană, scrie News.

Vopseaua aurie

El a insistat îndelung asupra viitoarei renovări a Kennedy Center, rebotezat Trump-Kennedy Center în onoarea sa. „Ceea ce fac cel mai bine în viaţă este să construiesc”, a spus Donald Trump, care a preluat această instituţie culturală.

Apoi a lăudat „frumoasele perdele aurii” aflate în spatele său, înainte de a menţiona un alt şantier pe care l-a lansat: construirea unei săli de bal la Casa Albă. „Tot acest etaj va fi o sală de cocktail”, a descris el. „Suntem sub buget, cu excepţia marmurei, care va fi de o calitate superioară. Folosim onix şi pietre care sunt incredibile”, a detaliat şeful Casei Albe.

Apoi, Trump a readus în discuție Kennedy Center, unde va instala, de asemenea, „marmură foarte frumoasă” şi ale cărui lucrări de zugrăvire le-a descris în detaliu. „Era vopsit cu un auriu ieftin şi l-am vopsit în alb, un strat foarte gros de alb foarte puternic”, a declarat acesta. „Nimeni nu a reuşit vreodată să realizeze o vopsea aurie care să arate real”.

„Nu era ceva public”

Puţin mai târziu în intervenţia sa, Donald Trump a ajuns la majoritatea fragilă a republicanilor din Camera Reprezentanţilor. „Moartea e foarte rea când ai o majoritate de două sau trei locuri”, a spus el, înainte de a vorbi, spre surprinderea generală, despre un congresmen conservator din Florida, care este „foarte bolnav”.

„Era condamnat, până în iunie”, a spus preşedintele referindu-se la acest congresmen, Neal Dunn. „Nu era ceva public”, a remarcat preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, aşezat la dreapta şefului statului şi vizibil jenat.

Donald Trump a sugerat apoi că alesul a fost salvat datorită ajutorului pe care i l-a acordat pentru a găsi cea mai bună îngrijire medicală posibilă, spunând: „Am făcut-o mai întâi pentru el, apoi pentru a-i păstra locul”, lăsând să se înţeleagă că al doilea motiv a contat aproape la fel de mult ca primul.

Lângă Trump, la stânga sa, era şefa sa de cabinet, Susie Wiles, despre care Trump dezvăluise ceva mai devreme, pe Truth Social, că are cancer la sân. 

„S-au obișnuit să fie bombardați”

Când a deschis sesiunea de întrebări şi răspunsuri cu presa, după vreo treizeci de minute de improvizaţie, Donald Trump a fost întrebat despre războiul din Orientul Mijlociu, iar răspunsurile sale au dat naştere la alte digresiuni.

Întrebat despre Liban, el a povestit, de exemplu, că a vorbit cu o persoană „foarte importantă” şi „bogată”, ai cărei părinţi locuiesc în această ţară. „S-au obişnuit să fie bombardaţi”, a declarat preşedintele american, adăugând: „Îmi imaginez că se obişnuiesc. Nu ştiu, sunt oameni care trăiesc în Ucraina, ai putea crede că nu ar vrea să trăiască în Ucraina, dar trăiesc în Ucraina. Nu cred că eu aş face asta”.

Susține că a prezis atentatele din septembrie 2001

Donald Trump a susţinut, de asemenea, că el a prezis că Iranul va folosi strâmtoarea Ormuz ca pe o „armă”, înainte de a adăuga: „Am prevăzut că Osama bin Laden va distruge World Trade Center” într-o carte publicată cu un an înainte de atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Nu este prima dată când preşedintele american face această afirmaţie, despre care mai multe instituţii de presă americane au demonstrat că este falsă. Cartea conţine o menţiune despre fondatorul Al-Qaida, fără a-l asocia însă cu o ameninţare specifică împotriva Statelor Unite.

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
gandul.ro
image
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
mediafax.ro
image
Câți cetățeni ruși au cerut azil în România de frica lui Putin. Cererile au fost aprobate după invazia Rusiei în Ucraina
fanatik.ro
image
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ce achiți integral creditul ipotecar. Pasul pe care nu trebuie să-l sari
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vrăjit de un fotbalist care a jucat două meciuri ca titular în 2026! Cine poate fi surpriza selecționerului la meciul cu Turcia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
S-a bătut palma pentru un mega-proiect de infrastructură: Drum Expres strategic în sudul României, care face legătura cu restul Europei
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Mai mulți bani pentru 2,8 milioane de pensionari şi 300.000 de copii. Ministrul Muncii anunță ajutoarele cuprinse în buget
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York profimedia 0997028244 jpg
Regina scandalurilor, în colaps: Sarah Ferguson se teme că va fi arestată și amenință că se va sinucide
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte