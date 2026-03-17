Trump, monolog bizar despre vopsea și marmură, în plină criză în Orientul Mijlociu. Secretele medicale dezvăluite presei

După ce anunţase pe Truth Social o „conferinţă de presă” în a 17-a zi a războiului din Orientul Mijlociu, Donald Trump a ţinut luni monologuri lungi şi incoerente, referindu-se, printre altele, la marile sale proiecte şi la problemele de sănătate ale unui congresmen, remarcă jurnaliștii de la AFP.

Preşedintele american anunţase pe reţeaua sa Truth Social o „conferinţă de presă”, luând prin surprindere şi creând aşteptări. Casa Albă a precizat ulterior că va fi vorba mai degrabă de o discuţie informală cu câţiva jurnalişti prezenţi la o reuniune dedicată Trump Kennedy Center, sala de spectacole emblematică a capitalei americane.

Trump s-a lansat mai întâi într-o lungă improvizaţie, dedicată la început ofensivei împotriva Iranului şi situaţiei din strâmtoarea Ormuz, apoi unor subiecte fără legătură cu ofensiva israelo-americană, scrie News.

Vopseaua aurie

El a insistat îndelung asupra viitoarei renovări a Kennedy Center, rebotezat Trump-Kennedy Center în onoarea sa. „Ceea ce fac cel mai bine în viaţă este să construiesc”, a spus Donald Trump, care a preluat această instituţie culturală.

Apoi a lăudat „frumoasele perdele aurii” aflate în spatele său, înainte de a menţiona un alt şantier pe care l-a lansat: construirea unei săli de bal la Casa Albă. „Tot acest etaj va fi o sală de cocktail”, a descris el. „Suntem sub buget, cu excepţia marmurei, care va fi de o calitate superioară. Folosim onix şi pietre care sunt incredibile”, a detaliat şeful Casei Albe.

Apoi, Trump a readus în discuție Kennedy Center, unde va instala, de asemenea, „marmură foarte frumoasă” şi ale cărui lucrări de zugrăvire le-a descris în detaliu. „Era vopsit cu un auriu ieftin şi l-am vopsit în alb, un strat foarte gros de alb foarte puternic”, a declarat acesta. „Nimeni nu a reuşit vreodată să realizeze o vopsea aurie care să arate real”.

„Nu era ceva public”

Puţin mai târziu în intervenţia sa, Donald Trump a ajuns la majoritatea fragilă a republicanilor din Camera Reprezentanţilor. „Moartea e foarte rea când ai o majoritate de două sau trei locuri”, a spus el, înainte de a vorbi, spre surprinderea generală, despre un congresmen conservator din Florida, care este „foarte bolnav”.

„Era condamnat, până în iunie”, a spus preşedintele referindu-se la acest congresmen, Neal Dunn. „Nu era ceva public”, a remarcat preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, aşezat la dreapta şefului statului şi vizibil jenat.

Donald Trump a sugerat apoi că alesul a fost salvat datorită ajutorului pe care i l-a acordat pentru a găsi cea mai bună îngrijire medicală posibilă, spunând: „Am făcut-o mai întâi pentru el, apoi pentru a-i păstra locul”, lăsând să se înţeleagă că al doilea motiv a contat aproape la fel de mult ca primul.

Lângă Trump, la stânga sa, era şefa sa de cabinet, Susie Wiles, despre care Trump dezvăluise ceva mai devreme, pe Truth Social, că are cancer la sân.

„S-au obișnuit să fie bombardați”

Când a deschis sesiunea de întrebări şi răspunsuri cu presa, după vreo treizeci de minute de improvizaţie, Donald Trump a fost întrebat despre războiul din Orientul Mijlociu, iar răspunsurile sale au dat naştere la alte digresiuni.

Întrebat despre Liban, el a povestit, de exemplu, că a vorbit cu o persoană „foarte importantă” şi „bogată”, ai cărei părinţi locuiesc în această ţară. „S-au obişnuit să fie bombardaţi”, a declarat preşedintele american, adăugând: „Îmi imaginez că se obişnuiesc. Nu ştiu, sunt oameni care trăiesc în Ucraina, ai putea crede că nu ar vrea să trăiască în Ucraina, dar trăiesc în Ucraina. Nu cred că eu aş face asta”.

Susține că a prezis atentatele din septembrie 2001

Donald Trump a susţinut, de asemenea, că el a prezis că Iranul va folosi strâmtoarea Ormuz ca pe o „armă”, înainte de a adăuga: „Am prevăzut că Osama bin Laden va distruge World Trade Center” într-o carte publicată cu un an înainte de atentatele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

Nu este prima dată când preşedintele american face această afirmaţie, despre care mai multe instituţii de presă americane au demonstrat că este falsă. Cartea conţine o menţiune despre fondatorul Al-Qaida, fără a-l asocia însă cu o ameninţare specifică împotriva Statelor Unite.