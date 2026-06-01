Luni, 1 Iunie 2026
Adevărul
Mai mulți medici spun că raportul medical al lui Donald Trump omite informații esențiale despre starea sa cardiacă

Medicii au declarat că dosarul medical nu conține detalii privind starea de sănătate a inimii sale, inclusiv volumul de sânge pe care aceasta îl pompează, potrivit unui raport.

Donald Trump, președinte SUA FOTO: Profimedia
Un raport al Casei Albe care descrie recentul control medical al lui Donald Trump nu conține informații esențiale privind rezultatele testelor cardiovasculare, au declarat pentru Wall Street Journal medicii care au citit memorandumul.

Trump a petrecut trei ore marți la Centrul Medical Militar Național Walter Reed pentru a se supune unei serii de teste în cadrul examinării medicale anuale.

Medicul președintelui, căpitanul de marină Sean Barabella, a scris în raportul de vineri că Trump „se bucură în continuare de o sănătate excelentă, demonstrând o funcție cardiacă, pulmonară, neurologică și fizică generală puternice”, potrivit Independent.

Printre testele efectuate s-a numărat și o analiză a electrocardiogramei asistată de inteligență artificială, care, potrivit lui Barbabella, a estimat vârsta cardiacă a președintelui de 79 de ani la 65 de ani.

Raportul medicului menționa, de asemenea, rezultatele unei angiografii coronariene prin tomografie computerizată, efectuată de obicei pentru a depista îngustarea sau blocarea arterelor cardiace; ale unei ecocardiografii, care utilizează unde sonore pentru a crea o imagine a inimii; precum și ale unei ecografii a arterelor carotide, despre care Barbabella a afirmat că a indicat rezultate normale.

Cu toate acestea, Casa Albă nu a inclus informații esențiale furnizate de obicei de astfel de teste pentru a susține afirmația lui Barbabella potrivit căreia funcția cardiacă a lui Trump este normală, potrivit medicilor citați de The Wall Street Journal.

„Dacă aș fi redactat un raport destinat unui alt medic, aș fi menționat ceva mai multe detalii despre ecografia carotidiană”, a declarat dr. William Shutze, chirurg vascular din Texas. 

Medicii au spus că există și alte secțiuni ale raportului care nu sunt suficient de specifice pentru a evalua pe deplin sănătatea cardiacă a lui Trump, cum ar fi scorul de calciu, o descriere a oricărei plăci din artere și un scor CAD-RADS pentru a evalua îngustarea arterelor.

În schimb, raportul precizează că nu există „nicio obstrucție arterială sau anomalii structurale” la nivelul inimii sau al vaselor de sânge principale, ceea ce, potrivit medicilor, ar putea însemna pur și simplu că nu există nicio blocaj.

Un alt detaliu care lipsește din acest raport – deși era menționat în raportul lui Trump din 2018 – este valoarea fracției de ejecție determinată în urma ecocardiografiei; procentul de sânge pompat la fiecare contracție cardiacă.

„Președintele Trump a făcut publice mai multe informații detaliate despre starea sa de sănătate decât orice alt președinte din istorie, demonstrând că se bucură de o sănătate excelentă”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-o declarație scrisă.

Casa Albă a declarat că lipsa unor rezultate concrete ar trebui interpretată ca o confirmare a faptului că nu au fost identificate anomalii semnificative din punct de vedere clinic.

Starea de sănătate a președintelui a fost tot mai des analizată pe măsură ce americanii au ales lideri în vârstă. Trump este a doua cea mai în vârstă persoană care a ocupat Biroul Oval, urmând să împlinească 80 de ani la sfârșitul acestei luni. Predecesorul său, Joe Biden, avea 82 de ani când și-a încheiat mandatul prezidențial.

