Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
Trump participă la celebrarea Marinei SUA în plin blocaj guvernamental. „Spectacolul trebuie să continue”

Publicat:

Președintele Donald Trump a decis să nu lase blocajul guvernamental să îi stea în cale unei opriri duminică în Norfolk, Virginia, pentru a saluta Marina SUA, care își sărbătorește a 250-a aniversare.

Trump celebrează Marina în plin blocaj guvernamental FOTO Shutterstock
Trump celebrează Marina în plin blocaj guvernamental FOTO Shutterstock

„Cred că SPECTACOLUL TREBUIE SĂ CONTINUE!”, a scris Trump vineri seară pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Iar înainte de a pleca de la Casa Albă spre Baza Navală Norfolk, a notat: „Acesta va fi un spectacol al aptitudinii și forței navale.”

Blocajul guvernamental început miercuri a declanșat o serie de dispute partizane, în condițiile în care personalul militar lucrează fără să fie plătit, câteva mii de angajați federali sunt trimiși în concediu fără plată, iar proiecte esențiale de infrastructură și energie din zone conduse de democrați, precum New York și Chicago, au fost puse pe pauză.

Postarea lui Trump de pe Truth Social FOTO: Truth Social
Postarea lui Trump de pe Truth Social FOTO: Truth Social

Există posibilitatea ca un eveniment conceput pentru a onora Marina să fie atras în mocirla politică, notează AFP.

În postarea sa, Trump i-a acuzat pe democrați că au permis blocajul și încearcă „să distrugă această minunată celebrare a Zilei de Naștere a Marinei SUA.”

Democrații din Senat au respins eforturile de a menține operațiunile guvernamentale atunci când noul an bugetar a început miercuri. Ei au invocat dispariția unor subvenții care ar putea face ca costurile asigurărilor de sănătate să crească rapid pentru persoanele care beneficiază de acoperire prin Legea privind îngrijirea la prețuri accesibile din 2010.

Legislatorii democrați au încercat, de asemenea, să anuleze reducerile la Medicaid pe care Trump le-a promulgat prin lege.

Democrații se opun deciziei lui Trump de a lăsa administrația sa să nu cheltuiască fonduri aprobate de Congres, argumentând că aceasta subminează procesul bugetar, printre alte preocupări. Între timp, Trump a analizat concedierea angajaților federali din ceea ce a numit „Agenții Democrate.”

Marți, Trump s-a adresat unei reuniuni de lideri militari convocați brusc din întreaga lume în Virginia de către Hegseth. Președintele republican a propus folosirea orașelor americane ca terenuri de antrenament pentru forțele armate și a vorbit despre necesitatea puterii militare pentru a combate ceea ce a numit „invazia din interior”.

Hegseth a declarat sfârșitul culturii „woke” și a anunțat noi directive pentru trupe care includ standarde „neutre de gen” sau „de nivel masculin” pentru condiția fizică.

Administrația caută să remodeleze cultura Pentagonului și să folosească resursele militare pentru prioritățile președintelui, inclusiv pentru a înăbuși tulburările interne și criminalitatea violentă, mai notează AFP.

Trump a implicat, de asemenea, armata într-un conflict armat cu cartelurile de droguri, ceea ce a dus la patru lovituri asupra unor ambarcațiuni din Caraibe despre care Washingtonul afirmă că erau implicate în trafic.

SUA

