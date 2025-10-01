search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Trump propune folosirea orașelor periculoase ca „terenuri de antrenament” pentru armată: „America este sub invazie din interior”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Preşedintele american Donald Trump a declarat marți, în faţa unei reuniuni cu zeci de generali şi amirali la Quantico, Virginia, că armata SUA ar trebui să folosească oraşele americane ca „terenuri de antrenament”, în contextul unei campanii federale de reprimare a criminalităţii, pe care a descris-o drept „un război din interior”.

Preşedintele american Donald Trump. FOTO: Profimedia
Preşedintele american Donald Trump. FOTO: Profimedia

Trump a subliniat că apărarea patriei este „cea mai importantă prioritate” a armatei şi a sugerat că liderii militari prezenţi ar putea fi implicaţi în viitoare intervenţii federale în oraşe conduse de democraţi, precum Chicago şi New York, potrivit The Hill.

„Sunt locuri foarte nesigure şi le vom pune în ordine unul câte unul. Şi asta va fi o parte importantă pentru unii dintre cei din această încăpere. Este şi acesta un război. Un război din interior”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

El a adăugat că i-a spus secretarului Apărării, Pete Hegseth, că anumite oraşe periculoase ar trebui folosite pentru exerciţii militare. „Ar trebui să folosim unele dintre aceste oraşe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră — Garda Naţională, dar şi armata regulată — pentru că vom intra foarte curând în Chicago. Este un oraş mare cu un guvernator incompetent”, a declarat Trump.

Casa Albă a dispus deja desfăşurarea de trupe ale Gărzii Naţionale la Washington D.C. şi Memphis, Tennessee, iar în această săptămână a fost anunţată trimiterea de militari şi în Portland, Oregon. Preşedintele a ameninţat în repetate rânduri că va extinde această măsură şi în alte oraşe, inclusiv Chicago, New York şi New Orleans, în pofida opoziţiei exprimate de autorităţile locale, care avertizează că prezenţa militarilor ar putea escalada tensiunile.

Liderii democraţi au comparat iniţiativa lui Trump cu tacticile autoritare, acuzându-l că foloseşte armata împotriva propriilor cetăţeni.

„America este sub invazie din interior. Suntem sub invazie din interior”, a spus Trump. „Nu e diferit de un inamic extern, doar că este mult mai dificil pentru că nu poartă uniforme.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
gandul.ro
image
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
mediafax.ro
image
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Cod portocaliu de ninsori și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
playtech.ro
image
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Adrian este tânărul de 18 ani care a murit lovit de mașina de ridesharing pe care o chemase! Se mutase recent la Pitești și avea planuri mari de viitor
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
11 mari sărbători religioase au loc în octombrie. Iată lista
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles, prințul Harry foto Profimedia jpg
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe