Trump propune folosirea orașelor periculoase ca „terenuri de antrenament” pentru armată: „America este sub invazie din interior”

Preşedintele american Donald Trump a declarat marți, în faţa unei reuniuni cu zeci de generali şi amirali la Quantico, Virginia, că armata SUA ar trebui să folosească oraşele americane ca „terenuri de antrenament”, în contextul unei campanii federale de reprimare a criminalităţii, pe care a descris-o drept „un război din interior”.

Trump a subliniat că apărarea patriei este „cea mai importantă prioritate” a armatei şi a sugerat că liderii militari prezenţi ar putea fi implicaţi în viitoare intervenţii federale în oraşe conduse de democraţi, precum Chicago şi New York, potrivit The Hill.

„Sunt locuri foarte nesigure şi le vom pune în ordine unul câte unul. Şi asta va fi o parte importantă pentru unii dintre cei din această încăpere. Este şi acesta un război. Un război din interior”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

El a adăugat că i-a spus secretarului Apărării, Pete Hegseth, că anumite oraşe periculoase ar trebui folosite pentru exerciţii militare. „Ar trebui să folosim unele dintre aceste oraşe periculoase ca terenuri de antrenament pentru armata noastră — Garda Naţională, dar şi armata regulată — pentru că vom intra foarte curând în Chicago. Este un oraş mare cu un guvernator incompetent”, a declarat Trump.

Casa Albă a dispus deja desfăşurarea de trupe ale Gărzii Naţionale la Washington D.C. şi Memphis, Tennessee, iar în această săptămână a fost anunţată trimiterea de militari şi în Portland, Oregon. Preşedintele a ameninţat în repetate rânduri că va extinde această măsură şi în alte oraşe, inclusiv Chicago, New York şi New Orleans, în pofida opoziţiei exprimate de autorităţile locale, care avertizează că prezenţa militarilor ar putea escalada tensiunile.

Liderii democraţi au comparat iniţiativa lui Trump cu tacticile autoritare, acuzându-l că foloseşte armata împotriva propriilor cetăţeni.

„America este sub invazie din interior. Suntem sub invazie din interior”, a spus Trump. „Nu e diferit de un inamic extern, doar că este mult mai dificil pentru că nu poartă uniforme.”