Încă un oraș democrat vizat de Garda Națională. „Nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica”

Președintele american Donald Trump a semnat sâmbătă un ordin executiv pentru a trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, într-un moment în care un judecător federal a blocat un ordin similar pentru Portland, două orașe democrate vizate de președintele american.

"Preşedintele Trump a autorizat ca 300 de membri ai Gărzii Naţionale să protejeze agenţii şi bunurile federale" în Chicago, a declarat purtătoarea sa de cuvânt Abigail Jackson, potrivit Agerpres.

Anunţul a fost aspru criticat de senatorul democrat din Illinois, Dick Durbin, care l-a numit complet nejustificat şi a spus că "preşedintele nu încearcă să combată criminalitatea, ci să răspândească frica".

Donald Trump a făcut din lupta contra imigraţiei clandestine o prioritate absolută, evocând o "invadare" a SUA de către "criminali veniţi din străinătate" şi comunicând mult asupra expulzărilor, ICE (poliţia imigraţiei) fiind unul dintre instrumentele principale în acest sens.

Trupele Gărzii Naționale au acționat deja în Los Angeles și Washington. Recent, Trump a anunțat că le va trimite și în orașul Memphis din statul Tennessee.