„Pregătiți-vă de război”. Pete Hegseth atacă „generalii grași” și admite că armata SUA nu este gata de luptă

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a promis „mai multe schimbări de conducere” în cadrul armatei, într-un discurs fără precedent susținut în fața a sute de oficiali de rang înalt, cărora le-a sugerat să demisioneze dacă nu sunt de acord. Hegseth le-a transmis că trebuie „să se pregătească de război”.

„De acum înainte, singura misiune a nou-restauratului Departament al Războiului este aceasta: purtarea războiului”, a declarat Hegseth în discursul său de la Baza Corpului de Marină Quantico, Virginia, făcând referire la noua denumire folosită de administrația Trump pentru fostul Departament al Apărării.

„Pregătirea pentru război și pregătirea pentru victorie. Fără încetare și fără compromisuri în această direcție. Nu pentru că ne dorim războiul. Nimeni de aici nu vrea război. Dar pentru că iubim pacea.”

După ce a convocat generali și amirali de la comenzi din întreaga lume, Hegseth a folosit discursul pentru a critica politicile „woke” ale Pentagonului, pe care susține că le-au lăsat pe Statele Unite nepregătite pentru război, scrie Financial Times.

Plimbându-se pe scenă, în fața unui drapel american imens, el a atacat „generalii și amiralii grași” și a spus că regulile disciplinare și protecțiile avertizorilor de integritate vor fi relaxate. De asemenea, a numit regulile de angajament ale Pentagonului „apăsătoare”.

„Vor fi făcute mai multe schimbări de conducere — de asta sunt sigur,” le-a spus Hegseth ofițerilor adunați la Quantico, o bază a Marine Corps din Virginia. „Dacă ceea ce spun astăzi vă face inima să se strângă, ar trebui să faceți ceea ce e corect și să demisionați.”

→ Imaginea 1/3: Pete Hegseth și Donald Trump FOTO Profimedia

Administrația Trump a concediat 14 ofițeri de rang înalt pe durata mandatului președintelui. Hegseth a apărat aceste concedieri, spunând audienței că erau necesare pentru a schimba cultura armatei.

Secretarul Apărării a concediat lideri precum președintele șefilor de stat major, generalul CQ Brown, șeful operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti, și comandantul gărzii de coastă, amiralul Linda Fagan.

„Prea mult timp am promovat lideri în uniformă din motive greșite, bazate pe rasă, pe cote de gen sau pe așa-numitele premiere istorice,” a spus Hegseth.

Secretarul Apărării s-a concentrat, de asemenea, pe standardele de fitness și aspect fizic ale militarilor.

„Este obositor să privești formațiuni de luptă sau orice formațiune și să vezi soldați grași,” a spus Hegseth. „La fel, este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași în holurile Pentagonului și conducând comenzi din țară și din lume.” Nu ar trebui să existe „nici barbă, nici păr lung,” a adăugat el.

Hegseth a precizat că Pentagonul va revizui definiția „conducerii toxice, a intimidării și a hărțuirii”, astfel încât conducerea armatei să poată aplica standardele „fără teamă de represalii sau de a fi contrazisă”.

El a mai spus că personalul militar „nu ar trebui să plătească pentru greșeli serioase întreaga carieră”, iar unele încălcări vor fi eliminate din fișele de serviciu.

Săptămâna trecută, vicepreședintele JD Vance a minimalizat amploarea întâlnirii, spunând că aceasta „nu este deosebit de neobișnuită”.

Însă Trump, Hegseth și președintele șefilor de stat major, generalul Dan Caine, au recunoscut cu toții caracterul fără precedent al întâlnirii. În timp ce părăsea Casa Albă spre Quantico, Trump a spus: „Un lucru de genul acesta nu s-a mai făcut niciodată, pentru că au venit din întreaga lume.”

Secretarul Apărării a anunțat, de asemenea, o reformă a organismului intern de supraveghere al departamentului de apărare și a sugerat că va exista o strictețe mai mare față de plângerile avertizorilor de integritate. „Nu vor mai exista plângeri anonime… nu vor mai fi defăimări de reputație,” a spus el.

Hegseth a afirmat că soldații ar trebui să aibă maximă „autoritate” în luptă, iar Pentagonul va „declanșa o violență copleșitoare și pedepsește asupra inamicului. De asemenea, nu luptăm cu reguli stupide de angajament.”

„Ucizi oameni și distrugi lucruri pentru a trăi,” a spus el. „Nu sunteți corecți politic și nu aparțineți neapărat întotdeauna societății politicoase.”