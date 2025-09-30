search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Pregătiți-vă de război”. Pete Hegseth atacă „generalii grași” și admite că armata SUA nu este gata de luptă

0
0
Publicat:

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a promis „mai multe schimbări de conducere” în cadrul armatei, într-un discurs fără precedent susținut în fața a sute de oficiali de rang înalt, cărora le-a sugerat să demisioneze dacă nu sunt de acord. Hegseth le-a transmis că trebuie „să se pregătească de război”.

Hegseth și-a susținut discursul în fața a sute de oficiali de rang înalt FOTO Profimedia
Hegseth și-a susținut discursul în fața a sute de oficiali de rang înalt FOTO Profimedia

„De acum înainte, singura misiune a nou-restauratului Departament al Războiului este aceasta: purtarea războiului”, a declarat Hegseth în discursul său de la Baza Corpului de Marină Quantico, Virginia, făcând referire la noua denumire folosită de administrația Trump pentru fostul Departament al Apărării.

Pregătirea pentru război și pregătirea pentru victorie. Fără încetare și fără compromisuri în această direcție. Nu pentru că ne dorim războiul. Nimeni de aici nu vrea război. Dar pentru că iubim pacea.”

După ce a convocat generali și amirali de la comenzi din întreaga lume, Hegseth a folosit discursul pentru a critica politicile „woke” ale Pentagonului, pe care susține că le-au lăsat pe Statele Unite nepregătite pentru război, scrie Financial Times.

Plimbându-se pe scenă, în fața unui drapel american imens, el a atacat „generalii și amiralii grași” și a spus că regulile disciplinare și protecțiile avertizorilor de integritate vor fi relaxate. De asemenea, a numit regulile de angajament ale Pentagonului „apăsătoare”.

„Vor fi făcute mai multe schimbări de conducere — de asta sunt sigur,” le-a spus Hegseth ofițerilor adunați la Quantico, o bază a Marine Corps din Virginia. „Dacă ceea ce spun astăzi vă face inima să se strângă, ar trebui să faceți ceea ce e corect și să demisionați.”

Pete Hegseth și Donald Trump FOTO Profimedia
Imaginea 1/3: Pete Hegseth și Donald Trump FOTO Profimedia
Pete Hegseth și Donald Trump FOTO Profimedia
Pete Hegseth FOTO Profimedia
Pete Hegseth la întâlnirea comandanților FOTO Profimedia

Administrația Trump a concediat 14 ofițeri de rang înalt pe durata mandatului președintelui. Hegseth a apărat aceste concedieri, spunând audienței că erau necesare pentru a schimba cultura armatei.

Secretarul Apărării a concediat lideri precum președintele șefilor de stat major, generalul CQ Brown, șeful operațiunilor navale, amiralul Lisa Franchetti, și comandantul gărzii de coastă, amiralul Linda Fagan.

„Prea mult timp am promovat lideri în uniformă din motive greșite, bazate pe rasă, pe cote de gen sau pe așa-numitele premiere istorice,” a spus Hegseth.

Secretarul Apărării s-a concentrat, de asemenea, pe standardele de fitness și aspect fizic ale militarilor.

„Este obositor să privești formațiuni de luptă sau orice formațiune și să vezi soldați grași,” a spus Hegseth. „La fel, este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași în holurile Pentagonului și conducând comenzi din țară și din lume.” Nu ar trebui să existe „nici barbă, nici păr lung,” a adăugat el.

Hegseth a precizat că Pentagonul va revizui definiția „conducerii toxice, a intimidării și a hărțuirii”, astfel încât conducerea armatei să poată aplica standardele „fără teamă de represalii sau de a fi contrazisă”.

El a mai spus că personalul militar „nu ar trebui să plătească pentru greșeli serioase întreaga carieră”, iar unele încălcări vor fi eliminate din fișele de serviciu.

Săptămâna trecută, vicepreședintele JD Vance a minimalizat amploarea întâlnirii, spunând că aceasta „nu este deosebit de neobișnuită”.

Însă Trump, Hegseth și președintele șefilor de stat major, generalul Dan Caine, au recunoscut cu toții caracterul fără precedent al întâlnirii. În timp ce părăsea Casa Albă spre Quantico, Trump a spus: „Un lucru de genul acesta nu s-a mai făcut niciodată, pentru că au venit din întreaga lume.”

Secretarul Apărării a anunțat, de asemenea, o reformă a organismului intern de supraveghere al departamentului de apărare și a sugerat că va exista o strictețe mai mare față de plângerile avertizorilor de integritate. „Nu vor mai exista plângeri anonime… nu vor mai fi defăimări de reputație,” a spus el.

Hegseth a afirmat că soldații ar trebui să aibă maximă „autoritate” în luptă, iar Pentagonul va „declanșa o violență copleșitoare și pedepsește asupra inamicului. De asemenea, nu luptăm cu reguli stupide de angajament.”

„Ucizi oameni și distrugi lucruri pentru a trăi,” a spus el. „Nu sunteți corecți politic și nu aparțineți neapărat întotdeauna societății politicoase.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi date în cazul tragediei de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. A fost identificată sursa bacteriei care a ucis șapte copii
digi24.ro
image
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Pete Hegseth declară război „generalilor grași” și anunță noi standarde: „Dacă femeile pot face față, excelent. Dacă nu, asta e”
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
playtech.ro
image
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în sistemul de sănătate din Constanța! Marinel Ciobanu a murit la 55 de ani
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Voucher de 39.000 de lei prin programul Tech Assist. Cum pot fi folosiți banii
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate