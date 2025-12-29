search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
Brigitte Bardot va fi înmormântată pe 7 ianuarie la Saint-Tropez. Va fi o ceremonie privată

Publicat:

Funeraliile lui Brigitte Bardot vor avea loc miercuri, 7 ianuarie, la biserica Notre-Dame de l'Assomption din Saint-Tropez, în sudul Franţei.

Brigitte Bardot FOTO: Pinterest
Brigitte Bardot FOTO: Pinterest

Ceremonia va fi urmată de o înmormântare privată şi confidenţială, a declarat luni Fundaţia Brigitte Bardot pentru AFP. Slujba de la biserică va fi transmisă pe ecranele din port şi din centrul Place des Lices.

După înmormântare, este planificat un omagiu public la care pot participa localnicii din Saint-Tropez şi admiratorii actriţei, a explicat Fundaţia.

Brigitte Bardot, actrița și cântăreața franceză care a devenit un „sex symbol” internațional, a murit la vârsta de 91 de ani.

S-a născut pe 28 septembrie 1934 și a crescut într-o familie catolică tradițională și prosperă, dar s-a remarcat ca dansatoare, ceea ce i-a permis să studieze balet la prestigiosul Conservator din Paris.

În același timp, a lucrat ca model, apărând pe coperta revistei Elle în 1950, la doar 15 ani. Datorită activității sale în lumea modelingului, i s-au oferit roluri în filme.

Bardot a jucat inițial în roluri mici, cu importanță crescândă; a jucat interesul amoros al lui Dirk Bogarde în „Doctor at Sea”, un mare succes în Marea Britanie în 1955.

Însă filmul „And God Created Woman”, în care Bardot juca rolul unei adolescente fără inhibiții în Saint-Tropez, i-a consolidat imaginea și a transformat-o într-un star internațional.

Filmul a fost un mare succes atât în Franța, cât și internațional, propulsând-o pe Bardot în rândul principalelor actrițe franceze.

Pe lângă publicul de cinema, Bardot a devenit rapid o sursă de inspirație pentru intelectuali și artiști; printre alții, tinerii John Lennon și Paul McCartney cereau iubitelor lor să-și vopsească părul blond imitând-o.

Brigitte Bardot a avut o carieră muzicală, inclusiv înregistrarea originală a piesei Je T’Aime ... Moi Non Plus, și a simțit presiunea celebrității, retrăgându-se din actorie în 1973.  

S-a dedicat activismului pentru protecția animalelor, fondând Fundația Brigitte Bardot și protestând împotriva uciderii animalelor în diverse țări.

De asemenea, și-a exprimat opinii politice controversate de dreapta, susținând Frontul Național și criticând imigrația și „islamizarea” Franței, ceea ce a dus la condamnări pentru incitare la ură rasială. A avut patru căsătorii și câteva relații publice notorii.

