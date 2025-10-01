search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„Shutdown” în SUA: Serviciile guvernului american au fost suspendate. Sute de mii de angajați federali, trimiși acasă

0
0
Publicat:

Serviciile guvernului SUA vor fi suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Congresul SUA FOTO: Adevărul
Congresul SUA FOTO: Adevărul

Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor vor fi trimişi, astfel, acasă.

Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată, scrie News.

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

„Vom căuta oportunităţi” de a reduce dimensiunea guvernului federal, a declarat directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, într-un interviu televizat.

Marţi după-amiază, cel puţin 21 dintre cele 23 de agenţii federale mari au publicat detalii despre angajaţii pe care îi vor trimite acasă.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Având în vedere caracterul foarte nepopular al unei astfel de situaţii, atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Dar, în caz de eşec, fiecare încearcă să arunce responsabilitatea asupra taberei adverse.

Reuters publică un ghid cu informaţii despre ce instituţii vor rămâne funcţionale şi care se va închide în cazul unui shutdown:

Când și de ce intervine un shutdown guvernamental

Congresul elaborează în fiecare an legi detaliate privind cheltuielile pentru majoritatea agenţiilor guvernamentale americane, dar rareori le finalizează înainte de începerea anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii privind cheltuielile pentru a evita perturbări timp de câteva săptămâni sau luni, în timp ce îşi finalizează lucrările.

Actul de finanţare provizorie actual expiră la 30 septembrie. Republicaţii şi democraţii nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la o prelungire pe care Trump să o semneze înainte de miezul nopţii, ora locală (ora 7:00, ora României). Acest lucru ar însemna că o mare parte a guvernului nu va mai avea fonduri pentru a-şi continua activitatea.

Ce se întâmplă cu securitatea socială, Medicare și Medicaid?

Administraţia Securităţii Sociale va continua să acorde pensii şi indemnizaţii de invaliditate, dar va trimite acasă 12% din personal şi va suspenda campaniile de marketing, conform planului de închidere al agenţiei.

Plăţile vor continua, de asemenea, în cadrul programelor de asistenţă medicală Medicare şi Medicaid.

Ajutorul alimentar

Programul de asistenţă nutriţională suplimentară, cel mai mare program de ajutor alimentar din ţară, şi Programul special de nutriţie suplimentară pentru femei, sugari şi copii, cunoscut sub numele de WIC, vor continua să funcţioneze în timpul shutdown-ului, în măsura în care fondurile o permit, conform unui document de planificare a închiderii publicat de Departamentul Agriculturii al SUA.

Poșta va funcționa

Serviciul Poştal al SUA nu va fi afectat, deoarece nu depinde de Congres pentru finanţare, a declarat USPS într-un comunicat. Oficiile poştale vor fi deschise.

Ce înseamnă închiderea pentru fisc

IRS, Fiscul american, va avea personal complet timp de cinci zile, conform planurilor de închidere ale agenţiei publicate luni.

Strategia nu precizează ce va face IRS, care a pierdut aproximativ un sfert din personalul său în acest an şi care are acum aproximativ 75.000 de angajaţi, dacă închiderea va dura mai mult de cinci zile lucrătoare. Un purtător de cuvânt al agenţiei a refuzat să comenteze.

Citește și: Congresul SUA încearcă să evite în ultimul moment blocarea guvernului federal. Datoria publică depășește 31.000 de miliarde de dolari

Cum rămâne cu aeroporturile

Peste 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să lucreze, dar fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei.

Majoritatea angajaţilor TSA vor continua să lucreze, potrivit unei declaraţii a agenţiei.

Instanțele federale

Săptămâna trecută, sistemul judiciar federal a avertizat că instanţele ar putea rămâne fără fonduri pentru a-şi susţine pe deplin activitatea încă de vineri, dacă Congresul nu va adopta un proiect de lege privind cheltuielile.

Aceasta este o schimbare. Instanţele şi-au susţinut activitatea timp de cinci săptămâni când guvernul a mai fost închis în timpul primului mandat al lui Trump.

Ce înseamnă închiderea guvernului pentru armată

Cei 2 milioane de militari americani vor rămâne la posturile lor fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit unei declaraţii a Departamentului Apărării.

Forţele Gărzii Naţionale pe care Trump le-a dislocat în oraşele americane trebuie, de asemenea, să continue să lucreze.

Contractele atribuite înainte de închidere vor continua, iar departamentul ar putea plasa noi comenzi pentru bunuri sau servicii necesare pentru protejarea securităţii naţionale.

(Trump a ordonat departamentului să-şi schimbe numele în Departamentul de Război, o schimbare care va necesita o acţiune din partea Congresului).

Agenţii FBI, ai Administraţiei pentru Combaterea Drogurilor, ai Gărzii de Coastă şi ai altor agenţii federale de aplicare a legii vor rămâne la post.

Ce se întâmplă cu frontierele și securitatea internă

Personalul Departamentului de Justiţie care administrează sistemul judiciar de imigrare va rămâne în mare parte la locul de muncă, deoarece Trump a declarat imigraţia ilegală drept urgenţă naţională, potrivit unei declaraţii a departamentului.

Citește și: Senatul SUA a adoptat bugetul, evitând paralizia serviciilor publice

Angajaţii care comunică cu oficialii statali şi locali despre arestările imigranţilor vor continua, de asemenea, să lucreze, potrivit declaraţiei. Agenţii de patrulare la frontieră şi de aplicare a legilor privind imigraţia vor rămâne la posturile lor, la fel ca majoritatea ofiţerilor vamali, conform strategiei de închidere a Departamentului Securităţii Interne.

Colectarea tarifelor va continua, conform strategiei.

Publicarea datelor economice importante ale SUA, inclusiv rapoartele despre ocuparea forţei de muncă şi PIB, de o importanţă crucială pentru factorii de decizie şi investitori, va fi suspendată.

Administraţia pentru Întreprinderi Mici va renunţa la 24% din personalul său, potrivit unui comunicat. Nu va aproba noi împrumuturi pentru întreprinderile mici pentru achiziţionarea de echipamente şi modernizarea clădirilor. Împrumuturile pentru a ajuta întreprinderile să se redreseze în urma dezastrelor naturale vor continua.

Ce se întâmplă dacă are loc un dezastru natural

Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă dispune de aproximativ 2,3 miliarde de dolari în Fondul de ajutor în caz de dezastre, potrivit unui raport din 15 septembrie, ceea ce înseamnă că agenţia ar trebui să funcţioneze în cazul unui uragan sau al altui dezastru natural. Aproximativ 4.000 de angajaţi ai FEMA vor fi trimişi acasă, potrivit unei declaraţii a agenţiei.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să cheltui mii de euro
playtech.ro
image
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Ploi și ninsori în România. Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate