Trump intenționează să profite de blocajul guvernamental pentru concedieri masive în rândul funcționarilor publici

Administrația Donald Trump intenționează să profite de blocajul guvernamental („shutdown”) pentru a concedia rapid funcționari federali, scrie Bloomberg. Russell Vought, șeful Biroului bugetar al Casei Albe, ar fi informat miercuri, 1 octombrie, membrii Camerei Reprezentanților că unele agenții federale vor începe concedierea personalului în următoarele una‑două zile.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt, a anunțat că deciziile de concediere vor fi puse în aplicare „în două zile, foarte curând”, refuzând, însă, să ofere detalii privind ministerele sau funcțiile vizate.

Scopul administrației, potrivit surselor, este de a profita politic de shutdown, reducând aparatul guvernamental pe fondul suspendării finanțării. În paralel, Vought a ordonat suspendarea unui proiect de infrastructură de 18 miliarde de dolari în New York, motivând preocupări legate de diversitate și echitate – o decizie care umbrește zone electorale cheie pentru democrați, precum cele reprezentate de Chuck Schumer și Hakeem Jeffries.

De asemenea, el a anunțat reducerea cu 8 miliarde de dolari a finanțării proiectelor energetice regenerabile din state care au susținut candidatul democrat Kamala Harris la alegerile din 2024.

Anterior, Biroul bugetar al Casei Albe ceruse deja agențiilor federale să pregătească scenarii de concedieri în masă — o abordare care depășește practica uzuală de a trimite angajații în concediu fără plată în timpul unui shutdown.

Vorbind despre strategia republicană, președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că shutdown‑ul oferă oportunitatea de a aplica măsuri imposibil de adoptat altfel, din cauza lipsei sprijinului democrat: „Casa Albă decide ce servicii sunt indispensabile, ce programe trebuie continuate și ce nu vor mai fi prioritare.”

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a minimalizat public intensitatea planurilor de concediere, susținând că republicanii nu doresc să elimine angajați, dar că ar putea fi forțați să o facă pentru a economisi bani în timpul suspendării activității guvernului. În trecut, în situații de shutdown, majoritatea lucrătorilor federali erau trimise în concediu fără plată, fără măsuri drastice de concedieri masive.

Republicanii au acuzat democrații pentru initiation comunicării, mizând pe impactul electoral al shutdown‑ului înaintea alegerilor intermediare de anul viitor. Conform vicepreședintelui Vance, opoziția democrată refuză să repornească guvernul: „Vor fi dificultăți inevitabile, pe măsură ce senatorii democrați resping reluarea activității guvernamentale.”

Posibile soluții și negocieri în Senat

Moderatii din ambele partide au organizat miercuri discuții în Senat pentru a găsi un compromis – un mecanism temporar care să permită reluarea activității guvernului fără ca niciuna dintre părți să piardă față politică. Printre opțiunile discutate s-a numărat adoptarea unui proiect de lege „curat”, limitat ca durată.

Democrații au transformat disputa într‑una centrală pe tema asigurărilor medicale, avertizând că, în lipsa unui acord, creșterea contribuțiilor va afecta milioane de americani. Pentru a vota reluarea finanțării, republicanii au nevoie doar de opt voturi democratice suplimentare pentru a încheia dezbaterile și a adopta proiectul de finanțare.

Liderii republicani și-au exprimat încrederea că vor reuși să convingă suficienți democrați să susțină reluarea activității guvernamentale. Vance a afirmat că va negocia problema subvențiilor pentru sănătate — dar numai după ce guvernul va fi din nou operațional.

Presiunea shutdownului și precedentul istoric

Shutdown‑ul este așteptat să dureze câteva zile — miercuri, Senatul a respins din nou proiectele de finanțare, iar Casa Albă și Congresul sunt departe de un consens. Camera Reprezentanților nu va funcționa în această săptămână, iar senatorii urmează să fie trimiși acasă pentru sărbătoarea Yom Kipur, cu revenire programată vineri, 3 octombrie, pentru activitate continuă.

În mandatele anterioare ale lui Trump, guvernul SUA a fost oprit de două ori din cauza blocajelor bugetare. Cel din 2018, declanșat de cererea pentru fonduri destinate zidului de la graniță, a durat cinci săptămâni înainte ca președintele să cedeze în fața presiunii politice și sociale.

Shutdown‑ul actual, primul de acest calibru din aproape șapte ani, a început la miezul nopții dintre 30 septembrie și 1 octombrie (ora 07:00, ora Bucureștiului). În mod obișnuit, în astfel de situații, agențiile federale suspendă activitatea majorității funcționarilor, cu excepția personalului esențial (militari, poliție, medici, controlori de trafic aerian etc.). Printre primele instituții afectate se numără parcurile naționale, muzeele, instanțele de imigrație și inspecțiile sanitare.