Exclusiv De ce s-a întâlnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: „Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat”

Demersul de milioane de dolari de a convoca generalii armatei americane pentru o întâlnire cu președintele a fost o demonstrație de forță pentru potențialii inamici și un mesaj de control, de caporalizare totală în subordinea lui Trump a armatei, spun experții chestionați de „Adevărul”.

Întâlnirea convocată de Donald Trump și Secretarul Apărării Pete Hegseth la baza militară Quantico a reunit zeci de generali și amirali din diverse țări, într-un eveniment care a atras atenția prin mesajele politice și tonul neobișnuit de direct. Administrația Trump a folosit această reuniune nu doar pentru a reafirma autoritatea comandamentului politic asupra forțelor armate, ci și pentru a transmite o schimbare de direcție: mai puțină toleranță față de ceea ce liderii republicani numesc „corectitudinea politică” din armată și un apel la disciplină, tradiționalism și pregătire de luptă.

Pe lângă discursurile de critică la adresa „mentalității woke” și a reformelor progresiste din instituțiile militare, evenimentul a ridicat semne de întrebare privind rolul pe care administrația Trump îl pregătește armatei în următorii ani. Unele voci au interpretat această adunare ca pe o încercare de a consolida sprijinul militar pentru agenda sa politică, în timp ce alții au avertizat asupra riscului de a transforma armata într-un instrument de luptă ideologică.

Mișcoiu: „preocuparea sa principală este preluarea controlului total asupra armatei”

Întrebat despre scopul întâlnirii dintre Trump și generalii armatei SUA, politologul decorat de statul francez cu medalia de Ofițer al Laurilor Academici Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj și Universitatea Paris-Est Créteil, a susținut că președintele american a dorit să transmită un mesaj pentru publicul intern.

„Preocuparea sa principală este în acest caz preluarea controlului total asupra armatei, o demonstrație de forță care arată că noul regim de la Casa Albă poate schimba din rădăcini armata, o poate întoarce în timp în perioada în care era dominată de o ierarhie extrem de strictă, bazată pe obediență, inclusiv pe obediență de tip politic, o perioadă în care doar anglosaxonii albi erau la conducere și ei decideau de fapt tot ceea ce se întâmplă în armată”, a detaliat profesorul.

De asemenea, se vrea o reîntoarcere la o perioadă în care armata era folosită în mod frecvent pentru pedepsirea adversarilor politici, ideologici și de altă natură.

Mișcoiu a remarcat un mesaj pe care l-a considerat halucinant în discursurile secretarului Departamentului de război, Pete Hegseth și al președintelui Trump: „au vorbit despre folosirea armatei pentru a calma populația din Statele Unite care se revoltă, făcând din anumite cartiere americane terenuri de antrenament pentru forțele armate.”

Politologul e de părere că suntem în fața unei involuții, având în vedere că armata americană s-a schimbat în ultimii 30- 40 de ani, devenind mult mai asemănătoare cu restul societății americane: „câștigase în diversitate, câștigase de asemenea în popularitate, tocmai fiindcă minoritățile, mai ales cea afro-americană care au format o bună parte din contingente și din noile înrolări de după 1970-80, se simțeau practic, prin intermediul armatei, într-un proces de emancipare, de evoluție.”

Întrebat dacă nu cumva tot acest efort financiar și logistic nu a fost prea mare pentru mesajele transmise, Mișcoiu a subliniat: „Văzut din exterior, pare o cheltuială fără sens, dar pentru a da acest mesaj de control, de caporalizare totală în subordinea lui Trump a armatei americane, niciun efort nu este prea mare. Eu cred că Trump plasează această ierarhie clară între ceea ce își propune să facă pe plan intern și ceea ce își propune să facă pe plan extern și deci prețul plătit pentru a-i aduce laolaltă pe generali pentru a le arăta tuturor cine conduce e foarte mare viziunea lui Trump.”

„Este totuși o regresie atât de înfiorătoare”

A fost o demonstrație de forță, de autoritate a lui Trump asupra forțelor armate și nimic mai mult decât atât, concluzionează Mișcoiu.

Politologul este de părere că reacția generalilor, deși foarte rezervată, ne spune de fapt că aceștia nu sunt de acord cu modul în care au procedat Trump și Hegseth în condițiile în care: „există o separație a puterilor, în care leadership-ul politic asupra armatei este un leadership legat de strategia generală și de comanda operativă doar în caz de război, dar în rest există o separație a atribuțiilor.”

El consideră că atribuțiile președintelui sau a secretarului de război nu sunt de a identifica generalii supraponderali sau bărboși, de a-i tria și de a face epurări pentru a pleca femeile ajunse în funcții de conducere. „Este totuși o regresie atât de înfiorătoare încât, sigur, sunt convins că în privat acești generali sunt extrem de nemulțumiți de modul în care au fost tratați.”

Mișcoiu consideră că se urmărește o caporalizare ideologică pentru că nu e vorba aici de a fi loiali statului american, ci unei linii ideologice particulare ajunsă acum la conducerea Statelor Unite ale Americii. „Asta totuși este în răspăr cu principiile supărării puterilor în stat și cu principiilor statului de drept. E foarte limpede acest lucru”, concluzionează el.

În ceea ce privește, referințele la politica externă, fie incidentul cu submarinele nucleare, fie reluarea discursului despre cum a fost Trump dezamăgit de Putin care ar fi un „tigru de hârtie”, Mișcoiu spune că este vorba despre „o retorică goală de conținut, dar care face parte dintr-un show pe care l-a pus la cale Trump fără să aibă foarte clar o strategie, o linie în politica externă.” Astfel, perspectiva lui Trump asupra războiului din Ucraina nu s-a schimbat, în ciudat declarațiilor.

Hari Bucur-Marcu: „o demonstrație de forță”

Expertul în securitate Hari Bucur Marcu a susținut că discursul lui Trump a fost împărțit în două, o parte scrisă și una orală. „La ei este foarte importantă partea pe care o citești. Pentru că asta e pregătită de un staf foarte serios care e în spatele fiecărui cuvânt spus, doar că Trump are și obiceiul să vorbească liber. De obicei repetă la nesfârșit câteva mantre pe care le-a pregătit, a văzut că merg, că au succes la audiență, mai ales audienței din SUA, pentru mesajul nu este pentru noi.”

Expertul susține că în discursul lui Trump nu găsim nicio formă de avertizare cu privire la faptul că ar vrea să impună vreo dictatură militară și nici nu vrea să folosească forța militară împotriva oponenților politici.

„Ceea ce e important de reținut la final este că în contextul politicii anterioare, cea care permitea și chiar impunea anumite reduceri de standard pentru a putea și anumite categorii de public să ajungă în armată, care oricum, armata avea dificultăți în a completa norma de voluntari. Pe când, sub noua politică, președintele Trump a anunțat că deja au atins cota necesară pentru tot anul viitor la recrutări. Înseamnă că există susținere populară a idei de a face parte în armata lui Trump”, a menționat Bucur Marcu.

„Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat”

Expertul susține că faptul că vor fi duși militari în anumite orașe nu este un lucru rău și nici unic: „Eu am văzut în trecut, de exemplu în Italia, am văzut armată în anumite orașe, la Palermo sau Napoli, când poliția nu a făcut față cu diferite grupări ale mafiei. Deci nu este o chestie nouă treaba asta. Aș spune că a avut succes la Washington DC, treaba asta. Suntem în situația în care urmează să vedem ce se mai întâmplă, dar premisele catastrofale pe care le evocau unii că i-au chemat pe toți generalii, ori ca să-i dea pe toți afară, ori că vrea să-i trimită să lupte cu cetățenii americani, aceste premise nu s-au confirmat”.

Întrebat dacă au fost justificate cheltuielile pentru aducerea generalilor în SUA, pentru a li se transmite ceva care putea fi transmis fără a necesita prezența lor fizică, Hari Bucur Marcu a arătat „Jumătate din politica pe care o are administrația Trump, prin secretarul Hegseth ține de persuasiune, de ideea strategică conform căreia războiul poate fi evitat, doar dacă Satele Unite sunt atât de bine pregătite încât nimeni nu îndrăznește nu numai să nu-i atace, dar și să nu ia în considerare politica SUA”.

În acest sens, spune expertul, a fost vorba despre „o demonstrație de forță nu împotriva unui inimic, ci pentru a arăta coeziunea armatei, unitatea armatei, loialitatea față de Trump”.