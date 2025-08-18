Trump a părăsit discuțiile cu Zelenski și cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin

Președintele american Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l apela pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, conform publicației germane Bild. Inițial, liderul de la Casa Albă anunțase că îl va suna pe Putin imediat după discuțiile de astăzi. Se pare că acesta nu a mai putut să aștepte.

Ziarul german Bild a fost primul care a relatat despre această convorbire.

Președintele rus Vladimir Putin nu a avut un loc la masa negocierilor de luni, 18 august, dar punctul său de vedere nu a lipsit.

„Îl cunosc de mult timp, am avut întotdeauna o relație excelentă cu el”, a spus Trump despre omologul său rus. „Cred că și președintele Putin dorește să găsească o soluție (n.r. pentru a pune capăt războiului). Vom vedea.”

Chiar dacă Trump părea să vorbească în numele lui Putin, puțini dintre liderii europeni reuniți luni la Casa Albă i-au menționat numele. Deși liderul rus se află în centrul atenției și va determina în mare măsură soarta Ucrainei, rămâne o întrebare deschisă dacă Putin este la fel de interesat de încheierea unui acord de pace, așa cum a sugerat în repetate rânduri Trump.

Trump a declarat că se așteaptă ca în scurt timp să aibă loc o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și Statele Unite. „Cred că va fi o chestiune de «când», nu de «dacă»”, a spus Trump.

Momentul când va avea loc ar putea fi o întrebare care indică mult mai mult decât sincronizarea. Va sugera măsura în care Putin este serios în ceea ce privește negocierea încheierii războiului – sau pur și simplu încearcă să câștige timp, așa cum bănuiesc mulți critici, potrivit CNN.