Rusia a declarat luni că respinge ferm orice scenariu care ar presupune prezența unui contingent militar al NATO în Ucraina, avertizând că acest lucru ar conduce la o escaladare incontrolabilă a conflictului și la consecințe imprevizibile.

Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, după o întâlnire a „Coaliției voluntarilor”, coprezidată de liderii Regatului Unit și Franței, unde a fost discutată posibilitatea unei încetări a focului.

"Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile", a declarat Zaharova, citată într-un comunicat publicat de Ministerul de Externe rus.

Zaharova a criticat declarațiile Londrei și Parisului, acuzându-le că reflectă „aspirații provocatoare și prădătoare” și că încurajează continuarea războiului. Ea a susținut că politica britanică împiedică Ucraina să încheie conflictul prin negocieri și prelungește suferința poporului ucrainean, scrie Agerpres. Ea a adăugat că Regatul Unit, devenit o figură secundară în politica internaţională, "este cu greu capabil să înţeleagă întreaga povară a responsabilităţii pe care şi-o asumă şi consecinţele potenţial catastrofale ale politicii distructive pe care a ales-o."

Facem apel la Londra să se abţină de la tactici geopolitice periculoase şi prost planificate sau cel puţin să nu împiedice munca minuţioasă a negociatorilor ruşi şi americani. Aceste declaraţii beligerante, care sunt de facto o incitare cinică la continuarea războiului, nu fac decât să confirme că Londra nu este interesată să rezolve situaţia şi face tot posibilul doar pentru a prelungi vărsarea de sânge.

Cu o zi înainte, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au lăudat dorința președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a obține „o pace dreaptă și durabilă”. Ei au subliniat totodată angajamentul președintelui american Donald Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei, menționând rolul „coaliției voluntarilor” și al Forței Multinaționale din Ucraina.

Starmer și Macron au reiterat disponibilitatea de a desfășura o forță de garanție odată ce ostilitățile se vor încheia, pentru a proteja cerul și mările Ucrainei și pentru a sprijini refacerea forțelor armate ale țării.

Luni, Zelenski, împreună cu Starmer, Macron și alți lideri europeni, s-au deplasat la Washington pentru a discuta cu președintele american Donald Trump o soluție pentru conflictul din Ucraina.