Ce garanții a cerut Rusia pentru a încheia un acord de pace cu Kievul. Dezvăluiri din culisele discuțiilor

În timpul discuțiilor sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, liderul rus Vladimir Putin a insistat asupra primirii unor garanții precum recunoașterea oficială a limbii ruse în Ucraina, relatează New York Times, care a citat doi înalți oficiali europeni.

Printre garanțiile cerute de Rusia în vederea încheierii unui acord de pace se numără ca limba rusă să redevină limbă oficială în Ucraina, dar și securitate pentru bisericile ortodoxe ruse, au declarat oficialii.

Potrivit oficialilor nenumiți Trump a declarat că speră să organizeze o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski, dar Putin „a refuzat până acum să se întâlnească cu Zelenski, considerându-l un președinte ilegitim al unei țări artificiale”.

NYT a relatat că Trump a renunțat cererea sa de încetare imediată a focului după întâlnirea cu Putin și acum consideră că s-ar putea ajunge rapid la un tratat de pace în cazul în care Zelenski va fi acord să cedeze Rusiei teritorii din Donbas pe care Rusia nu le deține.

În schimb, Putin a propus un armistițiu în restul Ucrainei, de-a lungul liniilor de front actuale, și un angajament scris de a nu mai ataca niciodată Ucraina sau vreo altă țară europeană, au declarat oficialii. Sursele l-au avertizat însă pe Trump că Putin și-a încălcat frecvent angajamentele scrise.

Publicația americană notează că Zelenski și liderii europeni se opun vehement unei cedări teritoriale a Donbasului, care conține și poziții defensive cheie și este bogat în resurse minerale. Oficialii ucraineni au subliniat că un acord final nu poate include consimțământul Kievului de a ceda definitiv teritorii suverane, întrucât asta contravine Constituției.

După discuțiile din Alaska, Trump a declarat că a ajuns la un acord cu Putin privind un schimb de teritorii și că „președintele Zelenski trebuie să fie de acord”.

Trump le-ar fi spus liderilor Ucrainei și europeni că Putin dorește să discute imediat termenii încheierii războiului, nu doar o pauză a ostilităților.

Potrivit Bloomberg, Trump i-a informat pe liderii europeni și pe Zelenski că Putin cere retragerea trupelor ucrainene de pe întreg teritoriul regiunilor Donețk și Lugansk. În schimb, Rusia va renunța la pretențiile sale asupra zonelor din regiunile Zaporijie și Herson pe care nu le controlează în prezent, ceea ce ar echivala cu o înghețare a liniei frontului.