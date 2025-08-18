Reacția lui Zelenski privind concesiile teritoriale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evitat luni să răspundă direct dacă ar fi dispus să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la un acord de pace cu Rusia.

„Trăim sub atacuri constante ale Rusiei. Astăzi au avut loc numeroase atacuri, cu mulți răniți și un copil de un an și jumătate printre victime. Trebuie să punem capăt războiului și să oprim Rusia, iar pentru asta avem nevoie de sprijin”, a declarat Zelenski în timpul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval.

Întrebat dacă ar fi dispus să redeseneze hărțile, el nu a oferit un răspuns direct, preferând să sublinieze importanța sprijinului american și european în eforturile diplomatice de a încheia conflictul. „Avem nevoie de sprijinul americanilor și al europenilor pentru a putea continua eforturile diplomatice și a pune capăt războiului”, a spus Zelenski.

Liderul ucrainean a mai anunțat că alegerile vor avea loc imediat ce condițiile de securitate vor permite acest lucru. „Avem nevoie de un armistițiu pe uscat, pe mare și în aer, astfel încât oamenii să poată vota democratic. Nu poți vota în timpul războiului”, a explicat el, în timp ce Trump a glumit că, dacă SUA ar fi în război în 2028, nu ar mai fi obligat să organizeze alegeri.

Întâlnirea a venit după discuția lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin, vinerea trecută în Alaska, și a ridicat posibilitatea unui summit trilateral pentru a începe negocierile pentru pace în Ucraina.