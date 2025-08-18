Macron propune un al patrulea participant la întâlnirea dintre Rusia, Ucraina și SUA. „Vorbim despre securitatea continentului european”

Președintele francez Emmanuel Macron a propus luni, în cadrul întâlnirii de la Casa Albă, o reuniune „cvadripartită”, deoarece este în joc securitatea întregii Europe.

Emmanuel Macron a transmis luni că, deși o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi nevoie și de un summit „cvadripartit” ulterior, relatează Sky News.

Nu este clar dacă liderul francez se referă la o reuniune în care Franța să fie al patrulea participant sau dacă are în vedere NATO, UE ori „Coaliția de Voință” să participe.

Acesta a subliniat că un astfel de pas este necesar, deoarece „atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european”.

Una dintre garanțiile pe care Macron le dorește în mod clar în urma oricărui acord este ca Ucraina să poată avea o armată „credibilă pentru anii și deceniile care urmează”.

El a spus că acest lucru va fi posibil printr-un angajament al liderilor europeni prezenți la masa negocierilor de a oferi propria lor garanție de securitate Ucrainei.

Macron a mai afirmat că Trump poate fi sigur că „europenii sunt foarte lucizi în privința faptului că au partea lor de responsabilitate în garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar propria lor securitate este în mod evident în joc în această situație”.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski și cinci lideri europeni, alături de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și secretarul general al NATO Mark Rutte au sosit luni la Washington DC, unde au avut loc discuţii cruciale cu președintele american Donald Trump cu privire la condițiile încheierii războiului.