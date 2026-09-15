 SUA confirmă pentru prima dată că au o armă ofensivă pe orbită. Washingtonul invocă amenințările Rusiei și Chinei | adevarul.ro
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SUA confirmă pentru prima dată că au o armă ofensivă pe orbită. Washingtonul invocă amenințările Rusiei și Chinei

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Statele Unite au confirmat pentru prima dată că dețin o armă ofensivă plasată pe orbita Pământului, destinată protejării forțelor americane împotriva unor eventuale acțiuni ostile. Aceasta poate fi considerată o nouă etapă în militarizarea spațiului, în contextul în care Washingtonul acuză Rusia și China că își dezvoltă propriile capacități anti-satelit.

SUA au confirmat pentru prima dată că dețin o armă ofensivă plasată pe orbita Pământului.
SUA au confirmat pentru prima dată că dețin o armă ofensivă plasată pe orbita Pământului. Foto: X/@defense_civil25

Secretarul american al Forțelor Aeriene, Troy Meink, a declarat că arma „aflată pe orbită” este necesară pentru protejarea forțelor SUA împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor.

Meink a făcut declarația luni, la Conferința Air, Space and Cyber, însă nu a oferit detalii despre tipul armei, capacitățile acesteia sau momentul în care a fost plasată pe orbită.

Oficialul a precizat că Statele Unite sunt pregătite să răspundă unor „amenințări în continuă schimbare”, conform BBC.

SUA își extind capacitățile militare în spațiu

Oficiali militari americani au vorbit în ultimii ani despre necesitatea consolidării capacităților SUA în spațiu, invocând programele Rusiei și Chinei pentru dezvoltarea unor tehnologii capabile să atace, să perturbe sau să distrugă sateliți.

Administrația Donald Trump consideră că aceste capacități, alături de rachetele interceptoare, reprezintă o componentă importantă a sistemului de apărare „Golden Dome”, proiect destinat protejării teritoriului american împotriva rachetelor și a altor amenințări aeriene.

În 2025, Trump a emis un ordin executiv prin care a subliniat rolul Forței Spațiale a SUA nu doar în apărarea activelor americane, ci și în desfășurarea unor operațiuni ofensive.

Forța Spațială a SUA, cea mai nouă ramură a armatei americane, a fost înființată în 2019 pentru protejarea activelor americane din spațiu, inclusiv a sute de sateliți utilizați pentru comunicații, supraveghere și navigație.

Un purtător de cuvânt al Forței Spațiale a explicat că „controlul spațial” presupune folosirea unor mijloace atât cinetice, cât și non-cinetice pentru a afecta capacitățile adversarilor, inclusiv prin perturbare, degradare sau, dacă este necesar, distrugere.

Potrivit oficialului, aceste capacități pot fi utilizate atât în scopuri defensive, cât și ofensive, la ordinul comandamentelor militare.

Rusia și China își dezvoltă programele anti-satelit

Washingtonul consideră că Rusia și China reprezintă principalele provocări pentru securitatea spațială americană.

La începutul lunii februarie, au apărut informații potrivit cărora doi sateliți ruși ar fi interceptat, probabil, comunicațiile a cel puțin 12 sateliți europeni de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. Astfel de operațiuni ar putea permite serviciilor de informații să acceseze date sensibile sau, în anumite condiții, să preia controlul asupra unor sateliți.

În 2024, Statele Unite au acuzat Rusia că a lansat un satelit despre care oficialii americani au afirmat că ar putea avea capacitatea de a ataca alte aparate spațiale. Moscova nu a comentat public aceste acuzații.

Forța Spațială a SUA afirmă că Beijingul „dezvoltă și operează capacități spațiale și anti-spațiale ca parte a unei strategii de modernizare militară”, în timp ce Rusia consideră spațiul un domeniu de război și apreciază că superioritatea spațială ar putea deveni decisivă în conflictele viitoare.

Ce prevede tratatul internațional

Tratatul privind spațiul cosmic din 1967 interzice amplasarea pe orbită a armelor de distrugere în masă. Documentul nu interzice însă în mod general toate armele convenționale sau toate operațiunile militare desfășurate în spațiu.

În acest context, marile puteri au dezvoltat în ultimele decenii tehnologii capabile să afecteze sateliții adversarilor. Acestea sunt considerate esențiale pentru comunicațiile militare, supraveghere, colectarea de informații și navigație.

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