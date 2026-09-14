Trump atacă apelurile pentru reglementarea AI și denunță o „conspirație bolnavă” împotriva inteligenței artificiale

Președintele american Donald Trump a lansat luni un atac dur la adresa celor care cer încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale și reguli mai stricte pentru acest domeniu. Liderul de la Casa Albă a respins ideea unor noi măsuri de siguranță pentru AI și a susținut că dezbaterea privind riscurile acestei tehnologii ar avantaja China.

Trump atacă apelurile pentru reglementarea AI. Foto: AFP

Trump a afirmat, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că Statele Unite au deja suficiente instrumente pentru a controla companiile din domeniul inteligenței artificiale.

„Singurul control sau «măsură de siguranță» de care are nevoie AI este un PREȘEDINTE PUTERNIC ȘI INTELIGENT (cu un IQ ridicat!), iar Statele Unite au, din plin!”, a scris Trump.

Președintele american a susținut că există „o conspirație BOLNAVĂ” împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date și a afirmat că singura țară care ar avea de câștigat de pe urma acestei situații este China.

„CINE CÂȘTIGĂ CURSA AI CÂȘTIGĂ TOTUL! Suntem înaintea Chinei și a tuturor celorlalți și vom continua să fim”, a adăugat Trump, avertizând în același timp „teoreticienii conspirației”, „trădătorii” și persoanele despre care susține că oferă presei informații confidențiale.

Trump îl atacă pe șeful Anthropic

Mesajul președintelui american vine după ce Dario Amodei, directorul executiv al companiei Anthropic, a cerut sâmbătă o încetinire a ritmului de dezvoltare a inteligenței artificiale, notează Agerpres.

Poziția sa a fost susținută și de alți oameni importanți din industria tehnologică, printre care Sam Altman, directorul executiv al OpenAI, și Elon Musk.

Trump l-a nominalizat direct pe Amodei în mesajul său, ironizând poziția acestuia privind dezvoltarea AI.

„Administrația Trump i-a oprit pe «oamenii» din AI să facă «lucruri» rele - sau potențial rele -, precum Dario (de la Anthropic!), care acum se preface a fi un «îngeraș perfect»”, a susținut președintele SUA.

Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un moment în care acțiunile mai multor companii din sectorul inteligenței artificiale au înregistrat scăderi importante pe piețele internaționale, pe fondul dezbaterilor privind ritmul în care această tehnologie ar trebui dezvoltată și reglementată.